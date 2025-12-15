Language
    जम्मू-कश्मीर में Dhurandhar धुंआधार...सिनेमाघरों के घर के बाहर लगी लाइनें, शोपियां-पुलवामा में शो हाउसफुल!

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 03:25 PM (IST)

    Dhurandhar in Kashmir: आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर भले ही  गल्फ देशों में बैन है, लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म की कमाई पर इसका असर नहीं ह ...और पढ़ें

    जम्मू-कश्मीर में 'धुरंधर' हुई धुंआधार

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म धुरंधर (Dhurandhar Box Office) इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर कमाई के बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ने में लगी हुई है। फिल्म को मिल रहे इतने शानदार रिस्पॉन्स ने ये बता दिया है कि अगर कहानी में दम हो तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म अपने आप ही हिट हो जाती है और ऑडिएंस को फिल्म भा ही जाती है। फिल्म में पाकिस्तान के अंदर की राजनीति से लेकर 26/11 अटैक को कैसे अंजाम दिया गया, इन चीजों के बारे में बताया गया है। भले ही फिल्म गल्फ देशों में बैन है, लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म की कमाई पर इसका असर नहीं हुआ है। अब जम्मू-कश्मीर में भी फिल्म जबरदस्त पसंद की जा रही है।

    कश्मीर में चल रहे धुरंधर के हाउसफुल शोज

    रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर इस फिल्म को कश्मीर में भी खूब पसंद किया जा रहा है। आदित्य धर के निर्देशन की खूब तारीफें हो रही हैं। एक तरफ जहां फिल्म बड़े शहरों और विदेशों में छाई हुई है, उधर छोटे शहरों में भी धुरंधर को खूब प्यार मिल रहा है। भले ही कश्मीर में सिनेमाघरों की कमी हो, लेकिन कश्मीर के शोपियां और पुलवामा में धुरंधर के शोज हाउसफुल जा रहे हैं। फिल्म को देखने के लिए लंबी-लंबी कतारें लग रही हैं। फिल्म को देखने के लिए आसपास के लोग थिएटर्स में पहुंच रहे हैं।

    कम सीटों के बाद भी थिएटर्स में भीड़

    कश्मीर में हमेशा से ही थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स चैन्स की कमी रही है। ऐसे में वहां के लोग नई फिल्मों से वंचित रह ही जाते हैं। ऐसे में कश्मीर के लोगों के बीच जब धुरंधर आई तो लोगों ने इस पर खूब प्यार लुटाया। शोपियां और पुलवामा जैसी जगहों पर लोग सिनेमाघरों में पहुंचते नहीं थे, जबकि वहां अब लोग पहुंच रहे हैं और सीटें फुल चल रही हैं।

    वहीं धुरंधर की बात करें तो फिल्म की कमाई ताबड़तोड़ हो रही है। फिल्म ने पूरी दुनिया में करीब 552 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। वहीं भारत में फिल्म की कमाई 364 करोड़ से ज्यादा की कमाई हो गई है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म करीब वर्ल्डवाइड 700-800 करोड़ का कारोबार कर लेगी।

