जम्मू-कश्मीर में Dhurandhar धुंआधार...सिनेमाघरों के घर के बाहर लगी लाइनें, शोपियां-पुलवामा में शो हाउसफुल!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म धुरंधर (Dhurandhar Box Office) इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर कमाई के बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ने में लगी हुई है। फिल्म को मिल रहे इतने शानदार रिस्पॉन्स ने ये बता दिया है कि अगर कहानी में दम हो तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म अपने आप ही हिट हो जाती है और ऑडिएंस को फिल्म भा ही जाती है। फिल्म में पाकिस्तान के अंदर की राजनीति से लेकर 26/11 अटैक को कैसे अंजाम दिया गया, इन चीजों के बारे में बताया गया है। भले ही फिल्म गल्फ देशों में बैन है, लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म की कमाई पर इसका असर नहीं हुआ है। अब जम्मू-कश्मीर में भी फिल्म जबरदस्त पसंद की जा रही है।

कम सीटों के बाद भी थिएटर्स में भीड़ कश्मीर में हमेशा से ही थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स चैन्स की कमी रही है। ऐसे में वहां के लोग नई फिल्मों से वंचित रह ही जाते हैं। ऐसे में कश्मीर के लोगों के बीच जब धुरंधर आई तो लोगों ने इस पर खूब प्यार लुटाया। शोपियां और पुलवामा जैसी जगहों पर लोग सिनेमाघरों में पहुंचते नहीं थे, जबकि वहां अब लोग पहुंच रहे हैं और सीटें फुल चल रही हैं।