    जब हीरो पर भारी पड़े विलेन, गब्बर सिंह से रहमान डकैत तक पर्दे पर छाए ये खलनायक किरदार

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 03:48 PM (IST)

    बॉलीवुड फिल्मों में ज्यादातर हीरो और विलेन ये दो किरदार सेंटर में होते हैं हालांकि दशकों से दर्शक मूवी में कितनी ही लड़ाई क्यों ना हो आखिर में हीरो को ...और पढ़ें

    Hero Image

    जब हीरो पर भारी पड़े विलेन

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय दर्शक फिल्मों के अंत में हमेशा एक विलेन को मरते या हारते हुए देखना चाहती है। सालों से यही फॉर्मूला हिट होता आया है लेकिन अब लगता है वक्त बदल रहा है। थिएटर्स में विलेन की एंट्री पर तालियां बज रही हैं, उसकी हिंसा दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर रही है वहीं उसके डायलॉग मशहूर हो रहे हैं। इतना ही नहीं विलेन पर फिल्माए गए गाने सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलते हैं।

    हाल की बात करें तो धुरंधर में रहमान डकैत के रोल में नजर आने वाले अक्षय खन्ना भी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। खासकर उन पर फिल्माया गया FA9LA गाना और उनके द्वारा बोले गए डायलॉग इंटरनेट पर धूम मचा रहे हैं। इससे साबित होता है दर्शक एक आकर्षक कैरेक्टर और स्वैग वाले विलेन को पसंद कर रहे हैं भले ही उसका इरादा गलत हो। आज हम बॉलीवुड के ऐसे ही कुछ विलेन की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने हीरो से ज्यादा लाइमलाइट बटोरी।

    रहमान डकैत ( Akshaye Khanna, धुरंधर)

    धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है जिसमें अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का पावरफुल किरदार निभाया है। इस फिल्म से अक्षय का डांस काफी वायरल हुआ और सोशल मीडिया पर इसने खूब चर्चा बटोरी। खास बात यह है कि इस डांस को अक्षय ने खुद कोरियोग्राफ किया और डायरेक्टर से इस पर थोड़ा सा डांस करने की इजाजत उसी मूमेंट पर मांगी। कुछ ही सेकंड का यह डांस सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। फिल्म में रणवीर सिंह ने लीड रोल प्ले किया है और अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का। अक्षय की बेहतरीन एक्टिंग और स्वैगी अवतार दर्शकों का दिल जीत रहा है।

    bobby (7)

    अबरार हक (Bobby Deol, एनिमल)

    एनिमल में रणबीर कपूर ने लीड रोल प्ले किया था वहीं बॉबी देओल ने खतरनाक विलेन अबरार हक का। हालांकि फिल्म में बॉबी का एक भी डायलॉग नहीं हैं लेकिन उनकी पावरफुल एक्टिंग ने ही उनके किरदार में जान फूंक दी। फिल्म से बॉबी का जमाल कुडू डांस काफी वायरल हुआ था।

    bobby (3)

    अलाउद्दीन खिलजी (Ranveer Singh, पद्मावत)

    रणवीर सिंह ने पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार प्ले किया था, फिल्म में उनकी पावरफुल एक्टिंग ने दर्शकों का दिल जीता था। इस पीरियड ड्रामा में शाहिद कपूर ने लीड रोल प्ले किया था और दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावती का। फिल्म से रणवीर सिंह का खली बली गाना काफी वायरल हुआ था वहीं उनके खतरनाक लुक ने भी काफी चर्चा बटोरी थी। पद्मावत 2018 में रिलीज हुई थी।

    bobby (6)

    राकेश महदकर (Riteish Deshmukh, एक विलेन)

    सिद्धार्थ मल्होत्रा, श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख स्टारर एक विलेन एक साइकोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर थी जिसमें रितेश ने राकेश नाम के एक साइको किलर का किरदार निभाया था। वह उन औरतों की जान लेता था जो अपनी बात मुखर तरीके से रखती थी। रितेश ने इस किरदार को इतने शानदार तरीके से निभाया था कि दर्शक उनके दीवाने हो गए। यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी।

    bobby (5)

    राहुल मेहरा (Shah Rukh Khan, डर)

    1993 की मशहूर फिल्म डर में शाहरुख खान ने जुनूनी, हकलाने वाले स्टॉकर राहुल मेहरा का किरदार निभाया था, जो इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर में किरण (जूही चावला) को परेशान करता है और उसके मंगेतर सुनील (सनी देओल) से टकराता है। राहुल का किरदार, जो क-क-किरण कैचफ्रेज से मशहूर हुआ, बहुत बड़ा हिट हुआ था। इस फिल्म में शाह रुख हीरो से ज्यादा लाइमलाइट लूट कर ले गए थे।

    dar

    गब्बर सिंह (Amjad Khan=, शोले)

    1975 में रिलीज हुई बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक शोले में भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसमें हीरो के साथ-साथ विलेन बने अमजद खान को भी उतनी ही शोहरत मिली। उनके डायलॉग और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस आज 50 साल बाद भी दर्शकों का दिल जीत रही है।

    bobby (4)

