'प्रोपेगेंडा फैला रही है,' धुरंधर को देख बौखलाया पाकिस्तान, अब लयारी पर रिलीज करेंगे फिल्म
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म धुरंधर की चर्चा इस वक्त न सिर्फ भारत बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी हो रही है। पाकिस्तान के सूचना विभाग ने रणवीर सिंह स्टारर फिल्म पर आपत्ति जताई है और इसे एक प्रोपेगेंडा मूवी करार दिया है।
सिर्फ इतना ही नहीं धुरंधर में दिखाई गई कराची की लयारी की स्टोरी को देखकर पाकिस्तान बौखला गया है और उसने लयारी की असली कहानी को पर्दे पर दिखाने का जिम्मा लेते हुए एक नई फिल्म का एलान किया, जो धुरंधर से टक्कर लेती हुई नजर आएगी। आइए जानते हैं कि वह कौन सी मूवी है और सिंध सूचना विभाग ने धुरंधर को लेकर क्या कहा है।
धुरंधर पर पाकिस्तान को आपत्ति
दरअसल हिंदी सिनेमा की फिल्म धुरंधर में साल 1999 से लेकर 2009 के बीच पाकिस्तानी के कराची के इलाके लयारी की पृष्टभूमि को दर्शाया गया है। जिसमें गैंगवार, ड्रग्स की तस्करी, पुलिस रेड हथियारों की होड़ और सबसे जरूरी आतंकवाद जैसे मसलों को दिखाया गया है। इस मामले को लेकर अब पाकिस्तान के सिंध सूचना विभाग ने विरोध जताया है। विभाग के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर धुरंधर को लेकर एक लेटेस्ट ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है-
Misrepresentation cannot erase reality. Lyari stands for culture, peace, and resilience—not violence. While Dhurandhar spreads propaganda, Mera Lyari will soon tell the authentic story of pride and prosperity.— Sindh Information Department (@sindhinfodepart) December 13, 2025
#MeraLyari movie releasing in January 2026. Indian propaganda… pic.twitter.com/bWDVbMYuz0
''गलत बयानी सच्चाई को मिटा नहीं सकती। हमारा लियारी हमेशा से शांति, संस्कृति और मजबूती के लिए विख्यात है, न की हिंसा के लिए जैसा धुरंधर में दिखाया गया है। धुरंधर प्रोपेगेंडा फैला रही है। इसका जवाब देने के लिए जल्द ही मेरा लयारी फिल्म गौरव और खुशहाली की असली कहानी बताएगा। मूवी मेरा लयारी को आने वाली जनवरी 2026 में जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। लियारी खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा कभी कामयाब नहीं होगा।''
सामने आए मेरा लयारी के पोस्टर
इस तरह से पाकिस्तान की तरफ से मेरा लयारी नामक फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई है और मूवी के फर्स्ट लुक पोस्टर को भी शेयर किया गया है। जिनमें एक महिला और लड़की नजर आ रही है, जबकि दूसरे पोस्टर पर सिर पर साफा बांधे एक व्यक्ति नजर आ रहा है।
