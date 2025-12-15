'प्रोपेगेंडा फैला रही है,' धुरंधर को देख बौखलाया पाकिस्तान, अब लयारी पर रिलीज करेंगे फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म धुरंधर की चर्चा इस वक्त न सिर्फ भारत बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी हो रही है। पाकिस्तान के सूचना विभाग ने रणवीर सिंह स्टारर फिल्म पर आपत्ति जताई है और इसे एक प्रोपेगेंडा मूवी करार दिया है।

सिर्फ इतना ही नहीं धुरंधर में दिखाई गई कराची की लयारी की स्टोरी को देखकर पाकिस्तान बौखला गया है और उसने लयारी की असली कहानी को पर्दे पर दिखाने का जिम्मा लेते हुए एक नई फिल्म का एलान किया, जो धुरंधर से टक्कर लेती हुई नजर आएगी। आइए जानते हैं कि वह कौन सी मूवी है और सिंध सूचना विभाग ने धुरंधर को लेकर क्या कहा है।

धुरंधर पर पाकिस्तान को आपत्ति दरअसल हिंदी सिनेमा की फिल्म धुरंधर में साल 1999 से लेकर 2009 के बीच पाकिस्तानी के कराची के इलाके लयारी की पृष्टभूमि को दर्शाया गया है। जिसमें गैंगवार, ड्रग्स की तस्करी, पुलिस रेड हथियारों की होड़ और सबसे जरूरी आतंकवाद जैसे मसलों को दिखाया गया है। इस मामले को लेकर अब पाकिस्तान के सिंध सूचना विभाग ने विरोध जताया है। विभाग के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर धुरंधर को लेकर एक लेटेस्ट ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है-