'अगर मैं शाह रुख खान जैसा...', सुपरस्टार बनने को लेकर Akshaye Khanna ने दिया था ऐसा मुंहतोड़ जवाब
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 90 के स्टार अक्षय खन्ना का दौर एक बार फिर लौट आया है और उसका पूरा श्रेय 'धुरंधर' को जाता है। फिल्म में अरेबिक गाने और साथ ही रहमान डकैत की भूमिका में जिस तरह से अक्षय खन्ना ने जान भरी है, उसके बाद हर किसी की जुबान पर बस उनका ही नाम है। अक्षय खन्ना की नेचुरल एक्टिंग के फैंस कायल हो चुके हैं।
हालांकि, एक समय अक्षय खन्ना की जिंदगी में ऐसा था, जब वह फिल्में तो वह बड़ी-बड़ी कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद कभी उन्हें बॉलीवुड में शाह रुख-सलमान की तरह सुपरस्टार का टैग नहीं मिला। उनके स्टारडम पर जितने सवाल उठे, उन्हें अक्षय ने अपने एक जवाब से शांत कर दिया।
फिल्में ही आपको वह स्टारडम दिलाती हैं
अक्षय खन्ना ने अनुराधा प्रसाद के एक पुराने इंटरव्यू में सफलता से लेकर किस्मत तक पर खुलकर बात की थी। उन्होंने स्टारडम को परिभाषित करते हुए कहा था, "एक एक्टर के रूप में, आपको फिल्में सुपरस्टार बनाती हैं। आपको गदर, दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे और हम आपके हैं कौन जैसी फिल्में चाहिए, स्टार बनने के लिए। आप सिर्फ अपना बेस्ट दे सकते हो, आपके पास अच्छी फिल्में आती हैं या नहीं, ये आपके कंट्रोल के बाहर है"।
शाह रुख खान जैसा स्टारडम देखने पर कही थी ये बात
इसी इंटरव्यू में अक्षय ने धीरू भाई अंबानी और रतन टाटा जैसे बिजनेसमैन का उदाहरण देते हुए कहा था, "ये बिजनेस ऐसा है, जैसे 500 करोड़ वाले बिजनेसमैन का होता है। अगर आप रतन टाटा या धीरू भाई अंबानी नहीं हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सक्सेसफुल नहीं हैं? अगर मैं शाह रुख खान नहीं बन पाया, तो इसका मतलब ये है कि मैंने सक्सेस नहीं देखी और मैं स्टार नहीं हूं?
जब अक्षय खन्ना से ये पूछा गया कि क्या उन्हें कभी निराशा हुई है कि उन्हें वह स्टारडम नहीं मिला है, जो उन्हें सुपरस्टार बनाए। इसका जवाब देते हुए उन्होंने साफ कहा था, "नहीं..कभी भी नहीं, भगवान ने मुझे सबकुछ दिया है"। अक्षय खन्ना की धुरंधर की बात करें तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी-बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। ये इस साल की दूसरी हाइएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म बन चुकी है।
