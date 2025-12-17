'अगर मैं शाह रुख खान जैसा...', सुपरस्टार बनने को लेकर Akshaye Khanna ने दिया था ऐसा मुंहतोड़ जवाब

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 90 के स्टार अक्षय खन्ना का दौर एक बार फिर लौट आया है और उसका पूरा श्रेय 'धुरंधर' को जाता है। फिल्म में अरेबिक गाने और साथ ही रहमान डकैत की भूमिका में जिस तरह से अक्षय खन्ना ने जान भरी है, उसके बाद हर किसी की जुबान पर बस उनका ही नाम है। अक्षय खन्ना की नेचुरल एक्टिंग के फैंस कायल हो चुके हैं।

हालांकि, एक समय अक्षय खन्ना की जिंदगी में ऐसा था, जब वह फिल्में तो वह बड़ी-बड़ी कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद कभी उन्हें बॉलीवुड में शाह रुख-सलमान की तरह सुपरस्टार का टैग नहीं मिला। उनके स्टारडम पर जितने सवाल उठे, उन्हें अक्षय ने अपने एक जवाब से शांत कर दिया।

फिल्में ही आपको वह स्टारडम दिलाती हैं अक्षय खन्ना ने अनुराधा प्रसाद के एक पुराने इंटरव्यू में सफलता से लेकर किस्मत तक पर खुलकर बात की थी। उन्होंने स्टारडम को परिभाषित करते हुए कहा था, "एक एक्टर के रूप में, आपको फिल्में सुपरस्टार बनाती हैं। आपको गदर, दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे और हम आपके हैं कौन जैसी फिल्में चाहिए, स्टार बनने के लिए। आप सिर्फ अपना बेस्ट दे सकते हो, आपके पास अच्छी फिल्में आती हैं या नहीं, ये आपके कंट्रोल के बाहर है"।