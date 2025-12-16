'बौजी मूव्स', Akshaye Khanna के डांस के कायल हुए FA9LA रैपर, तारीफ में पढ़े कसीदे

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म धुरंधर को लेकर अभिनेता अक्षय खन्ना का नाम इस वक्त लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। मूवी में एक्टर ने पाकिस्तानी गैंगस्टर रहमान डकैत का किरदार बखूबी अदा किया है। इस कैरेक्टर में अक्षय ने अपने दमदार अभिनय का लोहा मनवाया है। इसके अलावा फिल्म में मौजूद FA9LA सॉन्ग पर अक्षय के कमाल के डांस की चर्चा भी हर तरफ हो रही है।

इस बीच FA9LA सॉन्ग के रैपर Flipperachi उर्फ हुस्साम आस्सिम ने अक्षय खन्ना के डांस की जमकर तारीफ की है और उनके डांस मूव्सी को बौजी मूव्स बताया है। बहरीन रैपर को पंसद आया अक्षय खन्ना का डांस दरअसल Flipperachi मूलरूप से बैहरीन रैपर है और लंबे समय से मिडिल ईस्ट में अपने संगीत और गानों के दम पर श्रोताओं का दिल जीत रहे हैं। 2024 में Flipperachi का FA9LA सॉन्ग यूट्यूब पर रिलीज किया गया था, जिसे अब धुरंधर में अक्षय खन्ना पर फिल्माया गया है। इस गाने पर अक्षय ने बेहतरीन डांस करके दिखाया है, जिसकी तारीफ में कसीदे अब खुद Flipperachi ने पढ़े हैं। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में Flipperachi ने इस मामले को लेकर खुलकर बात की है और कहा है-

''उनका डांस अद्भूत था, मानो जैसे बौजी (स्टाइलिश) मूव्स। वह अपने बड़े नेचुरल तरीके से गाने पर झूमते हुए नजर आए, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। विलेन के किरदार में इस तरह के डांस मूव्स के साथ एंट्री करना, वाकई दर्शनीय रहा। सच कहो तो उन्होंने मेरे गाने पर प्यूर वाइब्स मैच की।'' बता दें कि बौजी एक स्लैंग शब्द है, जिसका मतलब स्टाइलिश और शानदार चीजों से होता है।

इस तरह से Flipperachi ने FA9LA सॉन्ग पर अक्षय खन्ना के डांस की प्रशंसा की। इसके अलावा बहरीन रैपर ने भारत आने को लेकर अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में भी जिक्र किया। उन्होंने बताया- ''फिलहाल हमारी बातचीत चल रही है। हम भारत आने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो जल्द ही पूरी हो सकती है। मैं बादशाह और पंजाबी आर्टिस्ट संग मिलकर कोलाब करना चाहता हूं।'' इस तरह से Flipperachi ने भारत आने की अपनी इच्छा जाहिर की।