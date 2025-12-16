Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'बौजी मूव्स', Akshaye Khanna के डांस के कायल हुए FA9LA रैपर, तारीफ में पढ़े कसीदे

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 02:45 PM (IST)

    फिल्म धुरंधर में अभिनेता अक्षय खन्ना ने अपने दमदार अभिनय और FA9LA सॉन्ग पर कमाल के डांस से ऑडियंस का दिल जीत लिया है। ऐसे में अब इस गाने के बहरीन रैपर ...और पढ़ें

    Hero Image

    अक्षय कुमार और Flipperachi (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म धुरंधर को लेकर अभिनेता अक्षय खन्ना का नाम इस वक्त लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। मूवी में एक्टर ने पाकिस्तानी गैंगस्टर रहमान डकैत का किरदार बखूबी अदा किया है। इस कैरेक्टर में अक्षय ने अपने दमदार अभिनय का लोहा मनवाया है। इसके अलावा फिल्म में मौजूद FA9LA सॉन्ग पर अक्षय के कमाल के डांस की चर्चा भी हर तरफ हो रही है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस बीच FA9LA सॉन्ग के रैपर Flipperachi उर्फ हुस्साम आस्सिम ने अक्षय खन्ना के डांस की जमकर तारीफ की है और उनके डांस मूव्सी को बौजी मूव्स बताया है। 

    बहरीन रैपर को पंसद आया अक्षय खन्ना का डांस

    दरअसल Flipperachi मूलरूप से बैहरीन रैपर है और लंबे समय से मिडिल ईस्ट में अपने संगीत और गानों के दम पर श्रोताओं का दिल जीत रहे हैं। 2024 में Flipperachi का FA9LA सॉन्ग यूट्यूब पर रिलीज किया गया था, जिसे अब धुरंधर में अक्षय खन्ना पर फिल्माया गया है। इस गाने पर अक्षय ने बेहतरीन डांस करके दिखाया है, जिसकी तारीफ में कसीदे अब खुद Flipperachi ने पढ़े हैं। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में Flipperachi ने इस मामले को लेकर खुलकर बात की है और कहा है- 

    akshayekhannadance (1)

    यह भी पढ़ें- दुनियाभर में Dhurandhar के FA9LA का जलवा, Spotify लिस्ट में टॉप पर कर रहा ट्रेंड

    ''उनका डांस अद्भूत था, मानो जैसे बौजी (स्टाइलिश) मूव्स। वह अपने बड़े नेचुरल तरीके से गाने पर झूमते हुए नजर आए, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। विलेन के किरदार में इस तरह के डांस मूव्स के साथ एंट्री करना, वाकई दर्शनीय रहा। सच कहो तो उन्होंने मेरे गाने पर प्यूर वाइव्स मैच की।'' बता दें कि बौजी एक स्लैंग शब्द है, जिसका मतलब स्टाइलिश और शानदार चीजों से होता है।

    akshayekhannadance (2)

    इस तरह से Flipperachi ने FA9LA सॉन्ग पर अक्षय खन्ना के डांस की प्रशंसा की। इसके अलावा बहरीन रैपर ने भारत आने को लेकर अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में भी जिक्र किया। उन्होंने बताया- ''फिलहाल हमारी बातचीत चल रही है। हम भारत आने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो जल्द ही पूरी हो सकती है। मैं बादशाह और पंजाबी आर्टिस्ट संग मिलकर कोलाब करना चाहता हूं।'' इस तरह से Flipperachi  ने भारत आने की अपनी इच्छा जाहिर की। 

    भारत में खूब ट्रेंड कर रहा है FA9LA सॉन्ग

    अक्षय खन्ना का धुरंधर वाला सॉन्ग FA9LA फिलहाल पूरी भारत में जमकर ट्रेंड कर रहा है। इंस्टाग्राम पर इस गाने पर धड़ल्ले से रील्स बनाई जा रही हैं, जिसके चलते ये गाना खूब वायरल हो रहा है। 

    यह भी पढ़ें- अटपटे लिरिक्स...फिर भी गाने सुपरहिट, FA9LA से लेकर कोलावेरी डी तक, किशोर कुमार का गीत भी शामिल