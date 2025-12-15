अटपटे लिरिक्स...फिर भी गाने सुपरहिट, FA9LA से लेकर कोलावेरी डी तक, किशोर कुमार का गीत भी शामिल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। प्लेलिस्ट, रील्स और एल्गोरिदम के आने से पहले ही, भारतीय सिनेमा ऐसे गानों के बोल के साथ मज़े कर रहा था जिनका कोई सीधा मतलब नहीं था, लेकिन वे बहुत आकर्षक लगते थे। इसका ताज़ा उदाहरण 'धुरंधर' का 'Fa9la' गाना है, जिसने अपने स्वैग से भरे बीट्स और अजीब फ़्रेज़िंग से इंटरनेट पर धूम मचा दी है। अक्षय खन्ना को एक बहुत ही इंटेंस अवतार में पेश करने वाला यह गाना साबित करता है कि गाने का मूड और वाइब, अक्सर मतलब से ज़्यादा मायने रखता है। चंचल बेमतलब की बातों से लेकर कल्चरल मैशअप तक, ये गाने दिखाते हैं कि कैसे लीक से हटकर बोल ने हमेशा भारतीय दर्शकों को रोमांचित किया है।

FA9LA (धुरंधर) जब से ‘Fa9la’ इंटरनेट पर आया है, यह चारों तरफ छाया हुआ है। बहरीन से आया 'Fa9la' गाने में आर्टिस्ट Flipperachi और Daffy एक साथ आए हैं और DJ Outlaw ने म्यूजिक संभाला है। यह गाना, 'धुरंधर' से है जिसमें अक्षय खन्ना थे और इसमें हिप-हॉप बीट्स को पारंपरिक खलीजी अंदाज के साथ मिलाया गया है। कहा जाता है कि 'Fa9la' शब्द का मतलब मजे का समय या पार्टी है, जो गाने के जोशीले और जश्न वाले माहौल से पूरी तरह मेल खाता है। यह गाना वायरल हो गया क्योंकि गाने का जबरदस्त, स्वैग से भरा माहौल अक्षय खन्ना के शांत लेकिन खतरनाक ऑन-स्क्रीन पर्सनैलिटी से पूरी तरह मेल खाता था। खास बात ये है कि इस गाने के लिए अक्षय ने खुद को कोरियोग्राफ किया था और शॉट के तुरंत पहले डायरेक्टर से हल्का फुल्का डांस करने की इजाजत मांगी थी।

यह भी पढ़ें- Dhurandhar के रहमान डकैत और राज कपूर की 'सत्यम शिवम सुंदरम', क्या स्ट्रैटजी में है कोई कनेक्शन? जमाल कुडू (एनिमल) यह गाना 2023 के आखिर में तुरंत हिट हो गया और इसने फिल्म में विलेन अबरार की एंट्री को दिखाया। यह गाना असल में 1950 के दशक के एक पुराने ईरानी लोकगीत 'जमाल जमालू' का नया वर्जन है। इसे हर्षवर्धन रामेश्वर ने रीक्रिएट किया है। गाने में नजर आने वाले बॉबी देओल ने भी अपने बचपन की एक पर्सनल याद शेयर की। उन्होंने बताया कि जब वह गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों में पंजाब जाते थे, तो रात में लोग शराब पीते थे और जब म्यूजिक बजता था, तो वे सिर पर गिलास और बोतलें रखकर नाचते थे। इससे इंस्पायर होकर बॉबी ने खुद भी इसे आजमाने का फैसला किया, उन्हें नहीं पता था कि उनका यह अनोखा डांस स्टाइल इतना पॉपुलर हो जाएगा।

कोलावेरी डी (3) 2011 में रिलीज हुए इस गाने ने भारत में वायरल फेम को फिर से परिभाषित किया। इसे अनिरुद्ध रविचंदर ने फिल्म ‘3’ के लिए सिर्फ 10 मिनट में कंपोज किया था। धनुष ने खुद इसे गाया था और इसे सूप सॉन्ग के तौर पर मार्केट किया गया था, जो प्यार में नाकाम लड़के के गाने के लिए एक स्लैंग है। यह अपने आसान, टूटे-फूटे टैंग्लिश (तमिल-अंग्रेजी) लिरिक्स की वजह से दुनिया भर में मशहूर हो गया। धनुष ने मजेदार अंदाज में गाते और लिखते हुए लगभग 20 मिनट में गाना पूरा किया। उन्होंने जो पहली लाइन गाई थी, वह थी, ‘Why This Kolaveri?’ यह YouTube पर 100 मिलियन व्यूज पार करने वाला पहला भारतीय वीडियो था, जिसने साबित किया कि बनावटीपन से ज्यादा सादगी काम करती है।

मेरा नाम चिन चिन चू (हावड़ा ब्रिज) इस 1958 के हिट गाने ने हेलेन को बॉलीवुड की बेताज 'कैबरे क्वीन' के तौर पर पहचान दिलाई। यह गाना गीता दत्त ने गाया था, जिसमें एक आकर्षक और अनोखी धुन थी। हेलेन की जबरदस्त परफॉर्मेंस और गाने की तेज लय ने इसे मशहूर बना दिया। कमर जलालाबादी ने गाने के बोल लिखे और फिल्म के नॉयर कॉन्सेप्ट के हिसाब से कैरेक्टर को ईस्ट एशियन पहचान देने के लिए 'चिन चिन चू' टाइटल चुना। अपनी अनोखी और जोशीली धुन की वजह से यह आज भी गोल्डन एरा के सबसे मशहूर गानों में से एक है।