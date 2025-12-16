Language
    'अंधों की आंखें खोल दी...', धुरंधर को लेकर हुई Akshaye Khanna की तारीफ, क्यों बरस पड़ी 'हमराज' एक्ट्रेस?

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 05:58 PM (IST)

    Dhurandhar के सिनेमाघरों में आने के बाद से ही हर किसी की जुबान पर रणवीर सिंह से ज्यादा 90 के हैंडसम हंक अक्षय खन्ना का नाम है, जिन्होंने 'रहमान डकैत' ...और पढ़ें

    क्यों अक्षय खन्ना की तारीफ सुन भड़क उठीं अमीषा पटेल/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस वक्त जहां जाओ, वहां धुरंधर का शोर ही सुनाई दे रहा है। 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म के लिए दीवानगी सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में भी मूवी काफी अच्छी कमाई कर रही है। संजय दत्त-आर माधवन, रणवीर सिंह और अर्जुन रामपाल सबको ओवरशैडो करके अक्षय खन्ना इस वक्त सभी तरफ से तारीफें बटोर रहे हैं।

    आदित्य धर के निर्देशन में बनी स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना ने लियारी के गैंगस्टर 'रहमान डकैत' का किरदार अदा किया है। इस मूवी में उनके डांस स्टेप से लेकर एक्टर के शानदार अभिनय तक की तारीफ करते हुए फैन और सितारे नहीं थक रहे हैं। हालांकि, अक्षय खन्ना को मिल रही इन तारीफों के बीच उनकी 'हमराज' एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा व्यक्त किया है।

    धुरंधर में अक्षय खन्ना की तारीफ से क्यों गुस्साईं अमीषा पटेल?

    'गदर-2' की सफलता के बाद अमीषा पटेल भले ही फिल्मों में न एक्टिव हों, लेकिन सोशल मीडिया पर वह रिलीज मूवीज पर अपनी प्रतिक्रिया देती ही रहती हैं। अब हाल ही में जब धुरंधर में अचानक ही अक्षय खन्ना की वाहवाही हुई, तो अमीषा पटेल खुद को रोक न सकीं।

    अमीषा पटेल ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए लिखा, "अगर आप सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना चाहते हैं, तो अक्षय खन्ना के बारे में बात करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फिल्म चले, तो अक्षय खन्ना को मूवी में कास्ट कर लें...ऐसा लग रहा है कि ब्रांड अक्षय ने फाइनली सालों से अंधें लोगों की आंखें खोल दी है और उनका एक्टर के लिए खोया प्यार फिर लौट आया है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है अक्षु, तुमने अपनी परफॉर्मेंस से सभी को तमाचा मारा है, पीआरशिप से नहीं"।

    अक्षय खन्ना के साथ इस फिल्म में आई थीं नजर

    दरअसल, अमीषा पटेल इस बात से गुस्साई हैं कि धुरंधर की सक्सेस से पहले किसी को भी अक्षय खन्ना का ध्यान नहीं आया, जबकि उन्होंने कई और फिल्मों में भी काम किया है। अचानक ही उनके नाम पर खुद का ट्रेंड बनाने वाले लोगों पर अमीषा का गुस्सा फूटा है।

    akshaye dhurandhar

    आपको बता दें कि अक्षय खन्ना और अमीषा पटेल ने 2 से 3 फिल्मों में स्क्रीन स्पेस शेयर किया है। दोनों की जोड़ी फिल्म 'हमराज' में काफी पसंद की गई थी, जिसमें उनके अलावा बॉबी देओल भी थे। इसके अलावा अक्षय-अमीषा ने रेस में भी साथ काम किया था, ये फिल्म सुपरहिट रही थी।

