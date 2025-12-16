Dhurandhar के बाद फिर बॉक्स ऑफिस पर 'प्रलय' लाएंगे Ranveer Singh, कस ली अगली फिल्म के लिए कमर
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' की दीवानगी देश में ही नहीं, विदेशों में भी देखने को मिल रही है। विदेशों के अंदर ही मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 130 करोड़ से ज्यादा की ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह की सोई किस्मत एक बार फिर से चमक उठी है। लंबे समय के बाद उनकी कोई फिल्म रिलीज हुई है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर लगातार एक के बाद एक बड़े रिकॉर्ड बना रही है।
'धुरंधर' अभिनेता रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म है। फिल्म ने घरेलू बाक्स आफिस पर रविवार तक 381.60 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है। धुरंधर का जो तूफान बॉक्स ऑफिस पर आसानी से शांत नहीं होने वाला है, क्योंकि इस फिल्म के बाद रणवीर सिंह बॉक्स ऑफिस पर प्रलय लाने वाले हैं, जिसमें वह बिल्कुल अलग अवतार में दिखाई देंगे।
धुरंधर के बाद रणवीर करेंगे इस फिल्म की शूटिंग
धुरंधर की सफलता के बाद अब रणवीर सिंह ये मोमेंटम छोड़ने के इरादे पर नहीं हैं और उनकी अगले साल तीन बड़ी फिल्में पाइपलाइन में हैं। रणवीर सिंह 'धुरंधर' के बाद जिस फिल्म की शूटिंग करने जा रहे हैं, वह लंबे समय से अटकी 'डॉन-3' है। मिड डे की रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगले साल रणवीर सिंह जिस फिल्म की शूटिंग सबसे पहले शुरू करेंगे वह 'डॉन-3' है।
इस मूवी के बाद वह जय मेहता के निर्देशन में बन रही फिल्म 'प्रलय' की शूटिंग करेंगे, जो 2026 में जुलाई-अगस्त से फ्लोर पर जाएगी। उसकी फाइनल टाइमलाइन डॉन 3 का शेड्यूल खत्म होने के बाद डिसाइड होगी। रिपोर्ट्स की मानें तो 'प्रलय' का नेरेशन एक नायक के उस संघर्ष को दर्शाता है, जो जॉम्बी की खतरनाक दुनिया में जिंदा रहने के लिए अपना सर्वाइवल करेगा।
धुरंधर की सफलता के बाद इमोशनल हुए थे रणवीर
रणवीर सिंह-अक्षय खन्ना की 250 करोड़ के बजट में बनी फिल्म 'धुरंधर' को जिस तरह से दर्शकों का प्यार मिल रहा है, उसे लेकर एक्टर काफी इमोशनल हो गए थे। उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी साझा करते हुए लिखा था,
"किस्मत की एक बहुत खूबसूरत आदत है कि वो वक्त आने पर बदलती है, लेकिन फिलहाल नजर और सब्र"।
दरअसल रणवीर की पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थीं। खैर,रणवीर सिंह 2026 में 3 बड़ी फिल्मों के साथ आएंगे, जिसमें उनकी धुरंधर 2, डॉन 3 और प्रलय शामिल है। इन तीनों फिल्मों से रणवीर सिंह बॉक्स ऑफिस की गद्दी पर बैठ पाएंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा।
