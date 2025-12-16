चौथे T-20 मैच से पहले गौतम गंभीर ने टीम को दिखाई Dhurandhar, यूजर्स बोले- मोर्ने मोर्कल को कैसे समझ आएगी

Language
    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 03:30 PM (IST)

    Hero Image

    चौथे टी-20 I से पहले मैच देखने पहुंची टीम इंडिया/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर का क्रेज इस वक्त पूरे देशभर की ऑडियंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। ये फिल्म दर्शकों से लेकर सितारों तक को कितनी पसंद आ रही है, इस बात का अंदाजा आप फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लगा रहे हैं।

    अब हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ चौथे इंटरनेशनल टी-20 से दो दिन पहले टीम इंडिया के प्रेशर को कम करने और टीम बॉन्डिंग को मजबूत करने के लिए उन्हें एक साथ रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' दिखाने के लिए पहुंचे, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

    टी-20I के कैप्टन सूर्यकुमार यादव टीम संग आए नजर

    टी-20 इंटरनेशनल कैप्टन सूर्यकुमार यादव और वॉइस कैप्टन शुभमन गिल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह बुधवार को साउथ अफ्रीका के साथ होने वाले मैच से पहले सोमवार की रात को लखनऊ के फीनिक्स पलासियो मॉल में स्पॉट हुए। भारतीय क्रिकेट टीम के साथ इस मौके पर गौतम गंभीर भी नजर आए।

    शुभमन गिल-सूर्यकुमार यादव के अलावा लखनऊ के मॉल के ऑडी 2 में 10:30 बजे का शो देखने जो भारतीय क्रिकेटर्स पहुंचें उनमें तिलक वर्मा, अर्शदीप सिंह, अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती भी पहुंचे। सभी को टाइट सिक्योरिटी के बीच थिएटर में एंट्री करवाई गई। साउथ अफ्रीका से मिली 2-1 से मिली जीत के बाद इंडियन क्रिकेट टीम थोड़ी रिलेक्स नजर आई।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Yuvraj singh yadav (@smartlucknowcity)

    मोर्ने मोर्कल को देख फैंस को हुई कंफ्यूजन

    अन्य टीम देखकर तो फैंस खुश हो रहे हैं, लेकिन भामोर्ने मोर्कल को देखकर उनके मन में सवाल जरूर उठ रहे हैं। दरअसल, मोर्ने मोर्कल साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर रह चुके हैं और प्रेजेंट में भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच के रूप में कार्यरत हैं, ऐसे में उन्हें 'धुरंधर' में बोली गई हिंदी समझ आएगी या नहीं, इसे लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है। साउथ अफ्रीका  और इंडिया के बीच अगला मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा।

    धुरंधर ने कमा लिए हैं इतने करोड़ रुपए

    रणवीर सिंह-अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, सारा अर्जुन और अर्जुन रामपाल स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' ने इंडिया और दुनियाभर में ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। इंडिया में जहां फिल्म का कलेक्शन 381.25 करोड़ तक पहुंच चुका है, तो वहीं वर्ल्डवाइड मूवी ने 588 करोड़ रुपए कमाए हैं।

    घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 11वें दिन फिल्म की कमाई 30.5 करोड़ के आसपास हुई है, वहीं छावा को क्रॉस करते हुए मूवी ने ओवरसीज मार्केट में 130.5 करोड़ का बिजनेस कर लिया है।

