चौथे T-20 मैच से पहले गौतम गंभीर ने टीम को दिखाई Dhurandhar, यूजर्स बोले- मोर्ने मोर्कल को कैसे समझ आएगी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर का क्रेज इस वक्त पूरे देशभर की ऑडियंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। ये फिल्म दर्शकों से लेकर सितारों तक को कितनी पसंद आ रही है, इस बात का अंदाजा आप फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लगा रहे हैं।

अब हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ चौथे इंटरनेशनल टी-20 से दो दिन पहले टीम इंडिया के प्रेशर को कम करने और टीम बॉन्डिंग को मजबूत करने के लिए उन्हें एक साथ रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' दिखाने के लिए पहुंचे, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

टी-20I के कैप्टन सूर्यकुमार यादव टीम संग आए नजर टी-20 इंटरनेशनल कैप्टन सूर्यकुमार यादव और वॉइस कैप्टन शुभमन गिल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह बुधवार को साउथ अफ्रीका के साथ होने वाले मैच से पहले सोमवार की रात को लखनऊ के फीनिक्स पलासियो मॉल में स्पॉट हुए। भारतीय क्रिकेट टीम के साथ इस मौके पर गौतम गंभीर भी नजर आए।

मोर्ने मोर्कल को देख फैंस को हुई कंफ्यूजन अन्य टीम देखकर तो फैंस खुश हो रहे हैं, लेकिन भामोर्ने मोर्कल को देखकर उनके मन में सवाल जरूर उठ रहे हैं। दरअसल, मोर्ने मोर्कल साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर रह चुके हैं और प्रेजेंट में भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच के रूप में कार्यरत हैं, ऐसे में उन्हें 'धुरंधर' में बोली गई हिंदी समझ आएगी या नहीं, इसे लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है। साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच अगला मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा।