Dhurandhar Worldwide Collection: धुरंधर ने इस फिल्म का सिंहासन जलाकर किया राख, 800 करोड़ की मूवी है अगला निशाना
Dhurandhar Worldwide Collection: धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रही है। विदेशों में 130 करोड़ का बिजनेस कर चुकी इस फिल्म ने दुनियाभर ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म कर रही है, उसे देखकर हर कोई हैरान है। इंडिया में फिल्म की जितनी रफ्तार है, उससे कई गुना तेज रफ्तार से मूवी ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर दौड़ रही है। 32 करोड़ से शुरुआत करने वाली स्पाई थ्रिलर फिल्म ने देखते ही देखते दुनियाभर में 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है।
'धुरंधर' ने महज 11 दिनों के अंदर ही बॉलीवुड की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर धूल चटा दी है। सोमवार को मूवी ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई की है और साथ ही अब इस फिल्म का अगला निशाना कौन है, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल्स:
धुरंधर ने तोड़ा एक और बड़ी फिल्म का रिकॉर्ड
रणवीर सिंह के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली 'धुरंधर' एक के बाद एक बड़ी फिल्म को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर और दुनियाभर में पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। इस फिल्म ने 10 दिन के अंदर ही दुनियाभर में बॉक्स ऑफिस पर टोटल 552 करोड़ की कमाई कर ली थी। सोमवार को भी धुरंधर ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ी।
यह भी पढ़ें- ये क्या!! Dhurandhar देख बौखलाए पाकिस्तान को लगी मिर्ची, लियारी पर बनी नई फिल्म का कर डाला ऐलान
सैकनलिक डॉट कॉम की रिपोर्ट्स के अनुसार, धुरंधर ने सोमवार तक वर्ल्डवाइड 588 करोड़ की कमाई कर ली है। यानी कि सिंगल डे पर फिल्म ने 11वें दिन ग्लोबली 36 करोड़ तक की कमाई की है। 588 करोड़ की कमाई के साथ ही धुरंधर ने इस साल की अहान पांडे और अनीत पड्डा की रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' का लाइफटाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जोकि 569.75 करोड़ के आसपास था।
धुरंधर के निशाने पर आई सबसे बड़ी फिल्म
बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक रिकॉर्ड कायम कर रही 'धुरंधर' रोमांटिक फिल्म सैयारा का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद भी ठहरने नहीं वाली है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस स्पाई थ्रिलर फिल्म का अगला निशाना साल 2025 की सबसे कमाऊं बॉलीवुड फिल्म 'छावा' है, जिसने वर्ल्डवाइड 807.91 करोड़ का कलेक्शन किया था।
विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की ऐतिहासिक फिल्म 'छावा' का रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए धुरंधर को बस अब 219 करोड़ रुपए की कमाई और करनी है। जिस रफ्तार से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दौड़ रही है, उससे ये काम 'धुरंधर' के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है। सिर्फ विदेशों में धुरंधर ने 130.5 करोड़ की कमाई की है, जोकि इस साल कोई भी बॉलीवुड फिल्म नहीं कर पाई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।