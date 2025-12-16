Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ये क्या!! Dhurandhar देख बौखलाए पाकिस्तान को लगी मिर्ची, लियारी पर बनी नई फिल्म का कर डाला ऐलान

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 12:47 PM (IST)

    Dhurandhar Vs Lyari Movie: फिल्म धुरंधर के जरिए पाकिस्तान (Dhurandhar in pakistan) के माफियाओं वाले गढ़ लियारी की हकीकत दुनिया के सामने आई तो पड़ोसी द ...और पढ़ें

    Hero Image

    'धुरंधर' को देख पाकिस्तान को लगी मिर्ची

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर (Dhurandhar) की धुंआधार सक्सेस इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है और देख रहा है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान को कुछ भी हजम हो जाए, ऐसा मुमकिन है नहीं, तभी तो जब फिल्म धुरंधर में पाकिस्तान (Dhurandhar in pakistan) के माफियाओं वाले गढ़ लियारी की हकीकत दुनिया के सामने आई तो पड़ोसी देश को मिर्ची लग गई। पाकिस्तान की बौखलाहट अब ये है कि धुरंधर को जवाब देने के लिए उन्होंने अपनी एक नई फिल्म का ऐलान किया है और ये फिल्म लियारी (Lyari Pakistan) पर ही आधारित है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धुरंधर को ऐसे जवाब देना चाहता है पाकिस्तान

    फिल्म धुरंधर को आदित्य धर (Aditya Dhar) ने डायरेक्ट किया है। आदित्य धर के डायरेक्शन की खूब तारीफें हो रही हैं, क्योंकि फिल्म में पाकिस्तान के लियारी में होने वाली राजनीति और आतंक की गतिविधियों को फिल्म में उजागर किया गया है। फिल्म बताया गया है कि आतंक का गढ़ बना लयारी कैसे नापाक हरकतों को अंजाम देता है।

    Ranveeee

    शहर में हत्या, राजनीति और सत्ता का खेल कैसे चलता है। इसीलिए अब लियारी पर एक नई फिल्म आ रही है और हैरानी की बात ये है कि फिल्म में शांति और संस्कृति जैसी चीजें दिखाने की बात कही गई है। दरअसल सिंध सूचना विभाग ने हाल ही में ये ऐलान किया है कि, 'मेरा लियारी' नाम की एक फिल्म को रिलीज करने जा रहे हैं। फिल्म में शहर की खासियत और असलियत को दिखाया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- Dhurandhar में Akshaye Khanna को थप्पड़ मारने के बाद बुरा हो गया था सौम्या टंडन का हाल, फिर ऐसे दिया परफेक्ट शॉट

    'मेरा लियारी' में क्या होगा खास?

    सिंध सूचना विभाग ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और ये बताने की कोशिश की है कि जिस तरह से धुरंधर में लियारी को लेकर दिखाया और बताय गया है वो पूरी तरह से गलत है। एक्स पर किए गए पोस्ट में लिखा है कि,

    गलत जानकारी कभी सच्चाई को मिटा नहीं सकती। लियारी संस्कृति, शांति और मजबूती के लिए जाना जाता है, ना कि हिंसा के लिए। धुरंधर फिल्म प्रोपेगेंडा फैला रही है, मेरा लियारी जल्द ही गौरव और खुशहाली की असली कहानी बताएगी। #MeraLyari फिल्म जनवरी 2026 में रिलीज हो रही है। लियारी के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा कभी सफल नहीं होगा।

    धुरंधर को लेकर एक तरफ जहां पाकिस्तान में लोग खुश भी हो रहे हैं और फिल्म की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो धुरंधर के गानों पर ही थिरक रहे हैं।

     

    हालांकि सोशल मीडिया पर ऐसा हो-हल्ला भले ही मचा हो और पाकिस्तान के लोग धुरंधर के खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन सच तो यही है कि धुरंधर ने पाकिस्तान की पोल-खोल करने में कोई कमी नहीं रखी है। रणवीर सिंह (Ranveer Singh) से लेकर अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) के किरदारों की जमकर तारीफ हो रही है, तो वहीं कमाई के मामले में भी धुरंधर सबके छक्के छुड़ा रही है।

    यह भी पढ़ें- 'अरे दे दो ऑस्कर...' Dhurandhar में अक्षय खन्ना को देख खुशी से झूम उठीं स्मृति ईरानी, कर डाली Oscar की डिमांड!