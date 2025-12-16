ये क्या!! Dhurandhar देख बौखलाए पाकिस्तान को लगी मिर्ची, लियारी पर बनी नई फिल्म का कर डाला ऐलान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर (Dhurandhar) की धुंआधार सक्सेस इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है और देख रहा है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान को कुछ भी हजम हो जाए, ऐसा मुमकिन है नहीं, तभी तो जब फिल्म धुरंधर में पाकिस्तान (Dhurandhar in pakistan) के माफियाओं वाले गढ़ लियारी की हकीकत दुनिया के सामने आई तो पड़ोसी देश को मिर्ची लग गई। पाकिस्तान की बौखलाहट अब ये है कि धुरंधर को जवाब देने के लिए उन्होंने अपनी एक नई फिल्म का ऐलान किया है और ये फिल्म लियारी (Lyari Pakistan) पर ही आधारित है।

धुरंधर को ऐसे जवाब देना चाहता है पाकिस्तान फिल्म धुरंधर को आदित्य धर (Aditya Dhar) ने डायरेक्ट किया है। आदित्य धर के डायरेक्शन की खूब तारीफें हो रही हैं, क्योंकि फिल्म में पाकिस्तान के लियारी में होने वाली राजनीति और आतंक की गतिविधियों को फिल्म में उजागर किया गया है। फिल्म बताया गया है कि आतंक का गढ़ बना लयारी कैसे नापाक हरकतों को अंजाम देता है।

शहर में हत्या, राजनीति और सत्ता का खेल कैसे चलता है। इसीलिए अब लियारी पर एक नई फिल्म आ रही है और हैरानी की बात ये है कि फिल्म में शांति और संस्कृति जैसी चीजें दिखाने की बात कही गई है। दरअसल सिंध सूचना विभाग ने हाल ही में ये ऐलान किया है कि, 'मेरा लियारी' नाम की एक फिल्म को रिलीज करने जा रहे हैं। फिल्म में शहर की खासियत और असलियत को दिखाया जाएगा।