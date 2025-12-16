Dhurandhar के दुश्मनों पर बरसीं श्रद्धा कपूर,'स्त्री' ने खोली बॉलीवुड की पोल, दिया यामी गौत का साथ!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्ममेकर आदित्य धर की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है और सोशल मीडिया पर इसके हर किरदार की चर्चा हो रही है। जिसे दर्शकों और सेलेब्रिटीज दोनों से खूब तारीफ मिल रही है। इस स्पाई थ्रिलर ने दुनिया भर में पहले ही 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है और हाल ही में श्रद्धा कपूर ने इसकी जमकर तारीफ की। उन्होंने न सिर्फ फिल्म की तारीफ की, बल्कि धर से इसके सीक्वल की रिलीज डेट भी पहले करने की गुजारिश की।

श्रद्धा ने बांधे धुरंधर की तारीफों के पुल सोमवार को श्रद्धा ने इंस्टाग्राम पर फिल्म देखने के बाद अपनी एक्साइटमेंट शेयर की। उन्होंने पहली स्लाइड पर लिखा, 'आदित्य धर का धुरंधर जैसी फिल्म बनाना सच में बहुत बुरा है और दूसरी स्लाइड पर लिखा, 'और फिर हमें पार्ट 2 के लिए तीन महीने इंतजार करवाना। हमारे इमोशन्स के साथ मत खेलो, प्लीज रिलीज डेट पहले कर दो। क्या जबरदस्त अनुभव था, सुबह शूट नहीं होती तो कसम से अभी ही दोबारा देखने जाती। छावा, सैयारा, धुरंधर - सब 2025 में हिंदी सिनेमा में'।