Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dhurandhar के दुश्मनों पर बरसीं श्रद्धा कपूर,'स्त्री' ने खोली बॉलीवुड की पोल, दिया यामी गौत का साथ!

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 11:40 AM (IST)

    Shraddha Kapoor Praises Dhurandhar: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है, इस बीच दर्शकों, क्रिटीक्स के साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से भी जमकर ता ...और पढ़ें

    Hero Image

    श्रद्धा कपूर ने साधा बॉलीवुड पर निशाना

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्ममेकर आदित्य धर की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है और सोशल मीडिया पर इसके हर किरदार की चर्चा हो रही है। जिसे दर्शकों और सेलेब्रिटीज दोनों से खूब तारीफ मिल रही है। इस स्पाई थ्रिलर ने दुनिया भर में पहले ही 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है और हाल ही में श्रद्धा कपूर ने इसकी जमकर तारीफ की। उन्होंने न सिर्फ फिल्म की तारीफ की, बल्कि धर से इसके सीक्वल की रिलीज डेट भी पहले करने की गुजारिश की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    श्रद्धा ने बांधे धुरंधर की तारीफों के पुल

    सोमवार को श्रद्धा ने इंस्टाग्राम पर फिल्म देखने के बाद अपनी एक्साइटमेंट शेयर की। उन्होंने पहली स्लाइड पर लिखा, 'आदित्य धर का धुरंधर जैसी फिल्म बनाना सच में बहुत बुरा है और दूसरी स्लाइड पर लिखा, 'और फिर हमें पार्ट 2 के लिए तीन महीने इंतजार करवाना। हमारे इमोशन्स के साथ मत खेलो, प्लीज रिलीज डेट पहले कर दो। क्या जबरदस्त अनुभव था, सुबह शूट नहीं होती तो कसम से अभी ही दोबारा देखने जाती। छावा, सैयारा, धुरंधर - सब 2025 में हिंदी सिनेमा में'।

    shraddha 3

    यह भी पढ़ें- Dhurandhar में Akshaye Khanna को थप्पड़ मारने के बाद बुरा हो गया था सौम्या टंडन का हाल, फिर ऐसे दिया परफेक्ट शॉट

    यामी गौतम का दिया साथ

    श्रद्धा कपूर ने आगे कहा, 'यामी गौतम को नेगेटिव PR मशीनरी और मनगढ़ंत विवादों का सामना करना पड़ा, धुरंधर ने यह सब सहा और शानदार तरीके से सामने आई। कोई भी बुरी ताकत एक अच्छी फिल्म को नीचे नहीं गिरा सकती। हमें दर्शकों पर भरोसा है'। आदित्य धर ने श्रद्धा को उनके दिल से की गई तारीफ के लिए प्यार और आभार भेजकर जवाब दिया।

    shraddha kapoor1

    असली घटनाओं से प्रेरित धुरंधर एक स्पाई की रोमांचक कहानी है जो पाकिस्तान के लयारी में रहमान डकैत के गैंग में घुसपैठ करता है, ताकि उनके ऑपरेशन्स को खत्म किया जा सके और आतंकवाद को रोकने की कोशिश में ISI के साथ उनके संबंधों के बारे में RAW को जरूरी खुफिया जानकारी दी जा सके। इस फिल्म में रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, संजय दत्त और आर माधवन जैसे दमदार कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं और सारा अर्जुन, राकेश बेदी और दानिश पंडोर अहम किरदारों में हैं। इसकी जबरदस्त माउथ पब्लिसिटी की वजह से इसे बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता मिली है, फिल्म ने सिर्फ 10 दिनों में दुनिया भर में 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है और यह सिलसिला जारी है।

    shraddha2

    इस बीच धुरंधर का मोस्ट अवेटेड सीक्वल 19 मार्च, 2026 को रिलीज होने वाला है जहां यह बॉक्स ऑफिस पर यश की टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर द ग्रोन-अप्स से टकराएगी।

    यह भी पढ़ें- 'अरे दे दो ऑस्कर...' Dhurandhar में अक्षय खन्ना को देख खुशी से झूम उठीं स्मृति ईरानी, कर डाली Oscar की डिमांड!