Dhurandhar के दुश्मनों पर बरसीं श्रद्धा कपूर,'स्त्री' ने खोली बॉलीवुड की पोल, दिया यामी गौत का साथ!
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्ममेकर आदित्य धर की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है और सोशल मीडिया पर इसके हर किरदार की चर्चा हो रही है। जिसे दर्शकों और सेलेब्रिटीज दोनों से खूब तारीफ मिल रही है। इस स्पाई थ्रिलर ने दुनिया भर में पहले ही 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है और हाल ही में श्रद्धा कपूर ने इसकी जमकर तारीफ की। उन्होंने न सिर्फ फिल्म की तारीफ की, बल्कि धर से इसके सीक्वल की रिलीज डेट भी पहले करने की गुजारिश की।
श्रद्धा ने बांधे धुरंधर की तारीफों के पुल
सोमवार को श्रद्धा ने इंस्टाग्राम पर फिल्म देखने के बाद अपनी एक्साइटमेंट शेयर की। उन्होंने पहली स्लाइड पर लिखा, 'आदित्य धर का धुरंधर जैसी फिल्म बनाना सच में बहुत बुरा है और दूसरी स्लाइड पर लिखा, 'और फिर हमें पार्ट 2 के लिए तीन महीने इंतजार करवाना। हमारे इमोशन्स के साथ मत खेलो, प्लीज रिलीज डेट पहले कर दो। क्या जबरदस्त अनुभव था, सुबह शूट नहीं होती तो कसम से अभी ही दोबारा देखने जाती। छावा, सैयारा, धुरंधर - सब 2025 में हिंदी सिनेमा में'।
यामी गौतम का दिया साथ
श्रद्धा कपूर ने आगे कहा, 'यामी गौतम को नेगेटिव PR मशीनरी और मनगढ़ंत विवादों का सामना करना पड़ा, धुरंधर ने यह सब सहा और शानदार तरीके से सामने आई। कोई भी बुरी ताकत एक अच्छी फिल्म को नीचे नहीं गिरा सकती। हमें दर्शकों पर भरोसा है'। आदित्य धर ने श्रद्धा को उनके दिल से की गई तारीफ के लिए प्यार और आभार भेजकर जवाब दिया।
असली घटनाओं से प्रेरित धुरंधर एक स्पाई की रोमांचक कहानी है जो पाकिस्तान के लयारी में रहमान डकैत के गैंग में घुसपैठ करता है, ताकि उनके ऑपरेशन्स को खत्म किया जा सके और आतंकवाद को रोकने की कोशिश में ISI के साथ उनके संबंधों के बारे में RAW को जरूरी खुफिया जानकारी दी जा सके। इस फिल्म में रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, संजय दत्त और आर माधवन जैसे दमदार कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं और सारा अर्जुन, राकेश बेदी और दानिश पंडोर अहम किरदारों में हैं। इसकी जबरदस्त माउथ पब्लिसिटी की वजह से इसे बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता मिली है, फिल्म ने सिर्फ 10 दिनों में दुनिया भर में 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है और यह सिलसिला जारी है।
इस बीच धुरंधर का मोस्ट अवेटेड सीक्वल 19 मार्च, 2026 को रिलीज होने वाला है जहां यह बॉक्स ऑफिस पर यश की टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर द ग्रोन-अप्स से टकराएगी।
