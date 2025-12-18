Language
    Dhurandhar Box Office Collection Day 14: बॉक्स ऑफिस पर कहर बनकर टूटी 'धुरंधर', 14वें दिन ही दिखा दिया ये कमाल

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 09:42 PM (IST)

    Dhurandhar Box Office Collection Day 14: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी। मूवी में रणवीर सिंह ने हमजा का किरदार निभाया ...और पढ़ें

    धुरंधर के एक सीन में रणवीर सिंह और सारा अर्जुन (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी। तब से लेकर अभी तक मूवी को रिलीज हुए 13 दिन बीत चुके हैं और फिल्म लगातार नए मुकाम हासिल कर रही है। रणवीर सिंह ने फिल्म में हमजा का किरदार निभाया है। मूवी और इसके कलाकारों को इतना प्यार मिल रहा है कि हर कोई इसकी तारीफ करता फिर रहा है।

    दर्शकों ने दिया मूवी को प्यार

    धुरंधर ने दिखा दिया की अगर दर्शक किसी फिल्म को प्यार देने पर आ गए तो उसके सामने रिकॉर्ड भी कम पड़ जाते हैं। मात्र दो हफ्तों में फिल्म 500 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच गई है। इसके रिलीज के वक्त शायद किसी ने भी ये सोचा नहीं होगा कि मूवी इतना कमाल दिखाएगी।

    Dhurandhar (2)

    दूसरे हफ्ते किया दमदार कलेक्शन

    बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 28 करोड़ रुपये से शुरुआत की थी। इसके बाद दूसरे दिन इसने 32 करोड़ और तीसरे दिन 43 करोड़ कमाए। इस तरह से मूवी ने पहले हफ्ते 207.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। धुरंधर के लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये रही कि फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते में पहले से भी ज्यादा कलेक्शन किया। 9वें दिन फिल्म ने 53 करोड़ और फिर 10वें दिन 58 करोड़ का कलेक्शन किया।

    वहीं अब फिल्म ने 14वें दिन के अर्ली ट्रेंड्स भी आ गए हैं। धुरंधर ने 19वें दिन 19.97 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। इस हिसाब से फिल्म की कुल कमाई 457.22 करोड़ रुपये हो गई है।

    Dhurandhar

    इन फिल्मों को छोड़ा पीछे

    इस फिल्म ने पांच दिनों में 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया। धुरंधर ने पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। धुरंधर ने सिर्फ छह दिनों में 230 करोड़ रुपये कमाकर पुष्पा 2 (196.50 करोड़ रुपये), छावा (180.25 करोड़ रुपये), बाहुबली 2 (143.25 करोड़ रुपये) और स्त्री 2 (141.40 करोड़ रुपये) के दूसरे सप्ताह के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है।

