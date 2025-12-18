Dhurandhar Box Office Collection Day 14: बॉक्स ऑफिस पर कहर बनकर टूटी 'धुरंधर', 14वें दिन ही दिखा दिया ये कमाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी। तब से लेकर अभी तक मूवी को रिलीज हुए 13 दिन बीत चुके हैं और फिल्म लगातार नए मुकाम हासिल कर रही है। रणवीर सिंह ने फिल्म में हमजा का किरदार निभाया है। मूवी और इसके कलाकारों को इतना प्यार मिल रहा है कि हर कोई इसकी तारीफ करता फिर रहा है।

दर्शकों ने दिया मूवी को प्यार धुरंधर ने दिखा दिया की अगर दर्शक किसी फिल्म को प्यार देने पर आ गए तो उसके सामने रिकॉर्ड भी कम पड़ जाते हैं। मात्र दो हफ्तों में फिल्म 500 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच गई है। इसके रिलीज के वक्त शायद किसी ने भी ये सोचा नहीं होगा कि मूवी इतना कमाल दिखाएगी।