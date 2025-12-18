Dhurandhar Worldwide Collection: धुरंधर ने बिछाया छावा के लिए जाल, दुनियाभर में बुधवार को कमाई में तगड़ा उछाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर को बॉक्स ऑफिस पर पकड़ पाना अब किसी फिल्म के बस में नहीं है। पहले दिन से लेकर 13वें दिन तक इस फिल्म की कमाई हर दिन बढ़ रही है। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 437.25 करोड़ कमाने वाली मूवी, दुनियाभर में अब 2025 की सबसे बड़ी फिल्म 'छावा' का रिकॉर्ड तोड़ने के एकदम नजदीक पहुंच चुकी है।

रियल कहानियों से प्रेरित 'धुरंधर' ने मंगलवार को तो दुनियाभर में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की ही थी, लेकिन बुधवार को तो फिल्म ने गर्दा उड़ा दिया है। रिलीज के 13वें दिन रणवीर सिंह-अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन पहुंचा और मूवी ने अब तक कितने करोड़ कमा लिए हैं, नीचे डिटेल में देखें कलेक्शन के नंबर्स:

13 दिनों में धुरंधर ने खेल दिया बड़ा दांव 250 करोड़ के बजट में बनी धुरंधर घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस कर लेगी, इसकी उम्मीद तो ट्रेलर देखकर ही लग गई थी, लेकिन वर्ल्डवाइड मूवी इस कदर कमाल कर दिखाएगी, ये थोड़ी हैरानी वाली बात है। 6 गल्फ कंट्रीज में बैन होने के बावजूद स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' ने विदेशी ऑडियंस पर किस कदर अपना असर छोड़ा है, इस बात का अंदाजा आप मूवी की 13 दिनों की कमाई से लगा सकते हैं।

छावा का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए चाहिए 143 करोड़ ये तो हम सब जानते हैं कि विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'छावा' साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है, लेकिन 13 दिनों में 'धुरंधर' ने जो स्पीड पकड़ी है, उससे 807 करोड़ लाइफटाइम कलेक्शन करने वाली इस ऐतिहासिक फिल्म का रिकॉर्ड टूटना तय लग रहा है।