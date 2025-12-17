'ज्यादा फर्क नहीं पड़ता...' धुरंधर की सक्सेस पर Akshaye Khanna ने पहली बार किया रिएक्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म धुरंधर की सफलता से अभिनेता अक्षय खन्ना का एक्टिंग करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 50 वर्षीय अक्षय ने इस मूवी में पाकिस्तानी गैंगस्टर रहमान डकैत की भूमिका को पूरी सिद्दत के साथ निभाया है, जिसको लेकर उनकी जमकर तारीफ की जा रही है।

अब धुरंधर की बंपर सक्सेस पर अक्षय खन्ना ने पहली बार खुलकर बात की है। एक्टर की प्रतिक्रिया थोड़ी कैजुएल रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि धुरंधर की सफलता को लेकर अभिनेता ने क्या कहा है। धुरंधर की सक्सेस पर बोले अक्षय निर्देशक आदित्य धर की धुरंधर में रहमान डकैत के किरदार के लिए कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा ने चुना। इस मामले को लेकर हाल ही में मुकेश ने मिस मालिनी को दिए लेटेस्ट इंटरव्यू में खुलकर बात की है और साथ-साथ ये भी बताया है कि धुरंधर की सक्सेस पर अक्षय खन्ना की क्या प्रतिक्रिया रही।

जब मैं सेट पर था तो मैंनेो उनका प्रोसेस देखा वह एक सीन को कई बार पढ़ते हैं और पूरी तैयारी के साथ काम करते हैं। इतना ही नहीं वह अपने ऑरा को ध्यान से संभलाते हैं। हालांकि, वह अपनी ही दुनिया में रहते हैं। जो उन्हें औरों से अलग बनाता है।''

इस तरह से मुकेश छाबड़ा ने धुरंधर की सफलता पर अक्षय खन्ना की पहली प्रतिक्रिया का खुलासा किया है। बता दें कि मंगलवार को एक्टर ने मूवी की सक्सेस के बीच एक विशेष पूजा समारोह का आयोजन भी कराया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुईं।