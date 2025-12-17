Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'ज्यादा फर्क नहीं पड़ता...' धुरंधर की सक्सेस पर Akshaye Khanna ने पहली बार किया रिएक्ट

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 07:46 PM (IST)

    अभिनेता अक्षय खन्ना का नाम इन दिनों फिल्म धुरंधर की सफलता को लेकर चर्चा में बना हुआ है। इस बीच फिल्म की बंपर सक्सेस पर एक्टर का पहला रिएक्शन सामने आया ...और पढ़ें

    Hero Image

    धुरंधर पर आई अक्षय खन्ना की प्रतिक्रिया (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म धुरंधर की सफलता से अभिनेता अक्षय खन्ना का एक्टिंग करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 50 वर्षीय अक्षय ने इस मूवी में पाकिस्तानी गैंगस्टर रहमान डकैत की भूमिका को पूरी सिद्दत के साथ निभाया है, जिसको लेकर उनकी जमकर तारीफ की जा रही है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब धुरंधर की बंपर सक्सेस पर अक्षय खन्ना ने पहली बार खुलकर बात की है। एक्टर की प्रतिक्रिया थोड़ी कैजुएल रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि धुरंधर की सफलता को लेकर अभिनेता ने क्या कहा है। 

    धुरंधर की सक्सेस पर बोले अक्षय

    निर्देशक आदित्य धर की धुरंधर में रहमान डकैत के किरदार के लिए कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा ने चुना। इस मामले को लेकर हाल ही में मुकेश ने मिस मालिनी को दिए लेटेस्ट इंटरव्यू में खुलकर बात की है और साथ-साथ ये भी बताया है कि धुरंधर की सक्सेस पर अक्षय खन्ना की क्या प्रतिक्रिया रही।

    dhurandhar (2)

    यह भी पढ़ें- Akshaye Khanna की तरह बॉलीवुड के 'धुरंधर' नहीं बन पाए उनके 2 भाई, एक पर संजय लीला भंसाली ने रखा था हाथ

    मुकेश ने बताया है- ''आज सुबह ही मेरी उनसे (अक्षय खन्ना) बात हुई थी। धुरंधर की सक्सेस के बारे में उनकी सोच क्या है, इसको लेकर सवाल भी पूछा। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सच में मजा आया। बस इससे ज्यादा उन्होंने और कुछ नहीं कहा।

    akshayekhanna (2)

    जब मैं सेट पर था तो मैंनेो उनका प्रोसेस देखा वह एक सीन को कई बार पढ़ते हैं और पूरी तैयारी के साथ काम करते हैं। इतना ही नहीं वह अपने ऑरा को ध्यान से संभलाते हैं। हालांकि, वह अपनी ही दुनिया में रहते हैं। जो उन्हें औरों से अलग बनाता है।''

    इस तरह से मुकेश छाबड़ा ने धुरंधर की सफलता पर अक्षय खन्ना की पहली प्रतिक्रिया का खुलासा किया है। बता दें कि मंगलवार को एक्टर ने मूवी की सक्सेस के बीच एक विशेष पूजा समारोह का आयोजन भी कराया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुईं। 

    इस मूवी में नजर आएंगे अक्षय खन्ना

    धुरंधर के बाद अक्षय खन्ना की अगली फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मालूम हो कि एक्टर की अपकमिंग मूवी का नाम महाकाली है, जिसे 2026 के बीच में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। इस मूवी के जरिए अक्षय तेलुगु सिनेमा में डेब्यू करेंगे। महाकाली में वह असुर गुरु शुक्राचार्य के किरदार में दिखाई देंगे। 

    यह भी पढ़ें- Dhurandhar हुई ब्लॉकबस्टर तो Akshaye Khannna ने घर में कराई शांति पूजा, सादगी पर तो आप दिल हार बैठेंगे