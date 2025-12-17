Akshaye Khanna की तरह बॉलीवुड के 'धुरंधर' नहीं बन पाए उनके 2 भाई, एक पर संजय लीला भंसाली ने रखा था हाथ

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड में भाई बहन की काफी जोड़िया हैं, एक सफल है, तो दूसरे को अपनी जगह बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा है। कितने बड़े सुपरस्टार्स के भाई बहन कब आए और कब पर्दे से गायब हो गए, ये पता ही नहीं चला। अक्षय खन्ना का नाम भी उन भाइयों की लिस्ट में शामिल हैं, जिनमें से एक को तो सक्सेस मिली, लेकिन दूसरा अपनी किस्मत आजमा के हार गया।

दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना के तीन बेटे हैं, पहली पत्नी गीतांजलि से 2 बेटे और दूसरी पत्नी कविता खन्ना से एक बेटा और बेटी। एक तरफ जहां 'धुरंधर' एक्टर अक्षय खन्ना ने बॉलीवुड में 90 के दशक से अब तक अपनी जगह पक्की बनाई हुई है और एक से बढ़कर एक बेहतरीन रोल निभा रहे हैं, तो वहीं उनके दो भाई इंडस्ट्री में आए, लेकिन जल्द ही गायब हो गए। यहां तक कि आपने भी उनमें से एक को स्क्रीन पर जरूर देखा होगा। कौन हैं अक्षय खन्ना के वह दो भाई, चलिए आपको बताते हैं:

आमिर खान के साथ अक्षय के भाई ने किया था डेब्यू विनोद खन्ना के पहली पत्नी गीतांजली खन्ना से दो बेटे हैं, राहुल और अक्षय। राहुल खन्ना उम्र में अक्षय से बड़े हैं और उन्होंने उनसे पहले ही फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। 54 साल के राहुल खन्ना ने साल 1999 में दीपा मेहता की फिल्म 'अर्थ' से बॉलीवुड में कदम रखा था। मूवी में मुख्य भूमिका में आमिर खान थे। राहुल को फिल्म 'अर्थ' में उनकी परफॉर्मेंस के लिए मेल डेब्यू के अवॉर्ड्स भी मिले।

सौतेले भाई को मिला भंसाली का साथ एक तरफ जहां राहुल खन्ना को बहुत ज्यादा फिल्में नहीं मिली और वह मेन स्ट्रीम सिनेमा के हीरो नहीं बन पाए, तो वहीं अक्षय खन्ना के छोटे सौतेले भाई और विनोद खन्ना की दूसरी पत्नी कविता के बेटे साक्षी खन्ना भी 34 साल की उम्र में कोई बड़ा मार्क बॉलीवुड में नहीं छोड़ पाए हैं।