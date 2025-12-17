Language
    Akshaye Khanna की तरह बॉलीवुड के 'धुरंधर' नहीं बन पाए उनके 2 भाई, एक पर संजय लीला भंसाली ने रखा था हाथ

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 05:43 PM (IST)

    बॉलीवुड में अक्सर भाई-बहनों और भाई-भाई की जोड़ी आती है, लेकिन उसमें से अधिकतर समय में सिर्फ एक को ही फेम मिल पाता है। आदित्य धर की 'धुरंधर' से वाहवाही ...और पढ़ें

    अक्षय खन्ना की तरह बॉलीवुड में सफल नहीं हुए उनके भाई/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड में भाई बहन की काफी जोड़िया हैं, एक सफल है, तो दूसरे को अपनी जगह बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा है। कितने बड़े सुपरस्टार्स के भाई बहन कब आए और कब पर्दे से गायब हो गए, ये पता ही नहीं चला। अक्षय खन्ना का नाम भी उन भाइयों की लिस्ट में शामिल हैं, जिनमें से एक को तो सक्सेस मिली, लेकिन दूसरा अपनी किस्मत आजमा के हार गया।

    दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना के तीन बेटे हैं, पहली पत्नी गीतांजलि से 2 बेटे और दूसरी पत्नी कविता खन्ना से एक बेटा और बेटी। एक तरफ जहां 'धुरंधर' एक्टर अक्षय खन्ना ने बॉलीवुड में 90 के दशक से अब तक अपनी जगह पक्की बनाई हुई है और एक से बढ़कर एक बेहतरीन रोल निभा रहे हैं, तो वहीं उनके दो भाई इंडस्ट्री में आए, लेकिन जल्द ही गायब हो गए। यहां तक कि आपने भी उनमें से एक को स्क्रीन पर जरूर देखा होगा। कौन हैं अक्षय खन्ना के वह दो भाई, चलिए आपको बताते हैं:

    आमिर खान के साथ अक्षय के भाई ने किया था डेब्यू

    विनोद खन्ना के पहली पत्नी गीतांजली खन्ना से दो बेटे हैं, राहुल और अक्षय। राहुल खन्ना उम्र में अक्षय से बड़े हैं और उन्होंने उनसे पहले ही फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। 54 साल के राहुल खन्ना ने साल 1999 में दीपा मेहता की फिल्म 'अर्थ' से बॉलीवुड में कदम रखा था। मूवी में मुख्य भूमिका में आमिर खान थे। राहुल को फिल्म 'अर्थ' में उनकी परफॉर्मेंस के लिए मेल डेब्यू के अवॉर्ड्स भी मिले।

    इसके बाद ऐसा लगा कि उनकी गाड़ी चल पड़ी। उन्होंने रणबीर कपूर के साथ वेकअप सिड में काम किया। इसके बाद वह एलान और रकीब जैसी फिल्मों में नजर आए, लेकिन जल्द ही वह स्क्रीन से गायब हो गए। 2014 में फायरफ्लाइस के बाद उनके करियर में ब्रेक आया। वह यामी गौतम की 2003 में रिलीज फिल्म 'लॉस्ट' में नजर आए थे, लेकिन उसके बाद से ही वह स्क्रीन से खुद लॉस्ट हो गए।

    akshaye khanna 11

    सौतेले भाई को मिला भंसाली का साथ

    एक तरफ जहां राहुल खन्ना को बहुत ज्यादा फिल्में नहीं मिली और वह मेन स्ट्रीम सिनेमा के हीरो नहीं बन पाए, तो वहीं अक्षय खन्ना के छोटे सौतेले भाई और विनोद खन्ना की दूसरी पत्नी कविता के बेटे साक्षी खन्ना भी 34 साल की उम्र में कोई बड़ा मार्क बॉलीवुड में नहीं छोड़ पाए हैं।

    [image] - 1045982

    1991 में जन्में साक्षी खन्ना ने संजय लीला भंसाली की फिल्म 'बाजीराव मस्तानी' में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। इसके अलावा वह मिलन लूथरिया की फिल्म 'वंस अपॉन अ टाइम मुंबई दोबारा' में भी असिस्टेंट की कुर्सी संभालते दिखे, लेकिन इन दोनों ही फिल्मों के बाद भी उनकी बॉलीवुड में कुछ खास पहचान नहीं बन सकी। आज तीनों भाइयों में से जो एक्टिंग की दुनिया में सबसे आगे निकल चुके हैं वह विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना ही हैं।

