Dhurandhar Box Office Day 13: नहीं थम रही धुरंधर की सुनामी, 13वें दिन भी जारी है डबल डिजिट में कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर जल्द ही रिलीज के दो सप्ताह पूरे कर लेगी। पहले दिन से लेकर अब तक धुरंधर लगातार डबल डिजिट में बंपर कमाई करते हुए आगे बढ़ रही है। फिल्म की कमर्शियल सक्सेस की चर्च हर तरफ हो रही है और हर रोज ये मूवी एक न एक फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है।

वीक डे में धुरंधर का धमाकेदार कलेक्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। रिलीज के 13वें दिन धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर अपने धमाल को जारी रखा है और एक बार से जबरदस्त बिजनेस करके दिखाया है। आइए जानते हैं कि बुधवार को फिल्म की कमाई कितनी रही है।

13वें दिन धुरंधर की कमाई रही इतनी 5 दिसंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में भारी तादाद में धुरंधर को देखने के लिए दर्शक पहुंच रहे हैं। जिसकी बदौलत कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का दबदबा बना हुआ है। वीकेंड हो या फिर नॉन हॉलिडे ये मूवी धमाकेदार कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है।

लेकिन वर्किंग डे में अगर मूवी 20 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करती है, तो ये काबिल-ए-तारीफ माना जाता है। जिस गति से फिलहाल ये मूवी कमाई का सिलसिला बरकरार रखते हुए आगे जा रही है, उससे आने वाले दिनों में धुरंधर का धमाका और भी ज्यादा देखने को मिलेगा।