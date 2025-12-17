Language
    Dhurandhar Box Office Day 13: नहीं थम रही धुरंधर की सुनामी, 13वें दिन भी जारी है डबल डिजिट में कमाई

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 08:29 PM (IST)

    Dhurandhar Collection Day 13: फिल्म धुरंधर का बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन वीक डे में भी जारी है। रिलीज के 13वें दिन एक बार फिर से इस मूवी ने डबल ड ...और पढ़ें

    धुरंधर का धमाका है जारी (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर जल्द ही रिलीज के दो सप्ताह पूरे कर लेगी। पहले दिन से लेकर अब तक धुरंधर लगातार डबल डिजिट में बंपर कमाई करते हुए आगे बढ़ रही है। फिल्म की कमर्शियल सक्सेस की चर्च हर तरफ हो रही है और हर रोज ये मूवी एक न एक फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है। 

    वीक डे में धुरंधर का धमाकेदार कलेक्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। रिलीज के 13वें दिन धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर अपने धमाल को जारी रखा है और एक बार से जबरदस्त बिजनेस करके दिखाया है। आइए जानते हैं कि बुधवार को फिल्म की कमाई कितनी रही है। 

    13वें दिन धुरंधर की कमाई रही इतनी

    5 दिसंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में भारी तादाद में धुरंधर को देखने के लिए दर्शक पहुंच रहे हैं। जिसकी बदौलत कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का दबदबा बना हुआ है। वीकेंड हो या फिर नॉन हॉलिडे ये मूवी धमाकेदार कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है।

    रिलीज के 13वें दिन भी धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी छाप छोड़ी है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार रिलीज के दूसरे बुधवार को 25 करोड़ का कारोबार कर लिया है। हालांकि, मंगलवार की तुलना में मूवी की कमाई में थोड़ी गिरावट जरूर आई है।

    लेकिन वर्किंग डे में अगर मूवी 20 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करती है, तो ये काबिल-ए-तारीफ माना जाता है। जिस गति से फिलहाल ये मूवी कमाई का सिलसिला बरकरार रखते हुए आगे जा रही है, उससे आने वाले दिनों में धुरंधर का धमाका और भी ज्यादा देखने को मिलेगा।

    500 करोड़ पर धुरंधर की नजर

    दूसरे बुधवार की कमाई को जोड़ दिया जाए तो अब धुरंधर का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन  450 करोड़ के नजदीक पहुंच गया है और जल्द ही ये मूवी 500 करोड़ के क्लब में एंट्री लेती हुई नजर आएगी। इससे पहले पठान, जवान, छावा, एनिमल, गदर 2 और स्त्री 2 जैसी हिंदी फिल्में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इस जादुई आंकड़ों को पार कर चुकी हैं। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि धुरंधर इनमें से किस मूवी को लाइफटाइम कलेक्शन के मामले में पीछे छोड़ती है।

