Dhurandhar Worldwide Collection: हे राम! मंगलवार को धुरंधर ने पलटा पूरा गेम, 12वें दिन तूफानी रफ्तार से हुई कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 के बाद अगर कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा तेज रफ्तार से बिजनेस कर रही है, तो वह 5 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' है। धुरंधर का बॉक्स ऑफिस पर खौफ लगातार बना हुआ है।
घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ के क्लब में शामिल हुई इस फिल्म ने दुनियाभर में तो मंगलवार को अपनी कमाई से सभी को हैरान कर दिया है। 12वें दिन फिल्म के खाते में कितने करोड़ रुपए आए, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल्स:
वर्ल्डवाइड 'धुरंधर' ने जमा ली धाक
रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म 'धुरंधर' की शुरुआत भले ही वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 32 करोड़ से हुई हो, लेकिन चंद दिनों के अंदर ही फिल्म 100 से 600 करोड़ तक का आंकड़ा ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर पार कर चुकी है। मंगलवार को तो बिना रुके वर्किंग डेज पर ही एक्शन से भरपूर इस फिल्म ने इतनी ज्यादा कमाई की है कि कमाई का पूरा गणित ही बदल चुका है।
सैकनलिक डॉट कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मूवी ने मंगलवार को सिंगल डे पर दुनियाभर में 35 करोड़ की कमाई की हैं। आम तौर पर वर्किंग डेज पर ये कमाई करना बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्मों के लिए बेहद मुश्किल होता है। इस फिल्म का आंकड़ा वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 623.5 करोड़ पहुंच चुका है।
'धुरंधर' कैसे बनी इतनी बड़ी फिल्म?
बड़ी से बड़ी फिल्में भी एक महीने बाद बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ने लगती हैं, लेकिन धुरंधर की कमाई सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी काफी बढ़ रही है। धुरंधर के तेज रफ्तार से आगे बढ़ने की सबसे बड़ी वजह फिल्म का बज है। फिल्म जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, इस पर विवाद और भी गरमा रहा है, जिसे लेकर फिल्म देखने की एक्साइटमेंट बढ़ कितनी बढ़ रही है, इसका अंदाजा आप मूवी के 12 दिनों के कलेक्शन से लगा सकते हैं।
इस फिल्म ने इंडिया में अभी तक नेट कलेक्शन 411 करोड़, ग्रॉस कमाई 493.5 करोड़ की कर ली है। ओवरसीज मार्केट में इस फिल्म ने 130 करोड़ की टोटल कमाई की है। धुरंधर के सामने 'अखंडा-2', 'किस-किसको प्यार करूं 2' और 'शोले-द फाइनल कट' सभी फिल्मों की हालत खस्ता हो गई है।
