घर जाकर बैठा गया! Dhurandhar के डायरेक्टर आदित्य धर के बारे में क्या बोल गए राकेश बेदी, कहा- 'दिखावा करने...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। निर्देशक आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर पहले ही रन में भारत में 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। कराची के लयारी इलाके में घटी वास्तविक घटनाओं और आपराधिक गिरोहों से प्रेरित यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है और इसमें पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को दर्शाया गया है।

