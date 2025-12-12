घर जाकर बैठा गया! Dhurandhar के डायरेक्टर आदित्य धर के बारे में क्या बोल गए राकेश बेदी, कहा- 'दिखावा करने...'
निर्देशक आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' ने भारत में 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। यह फिल्म कराची की वास्तविक घटनाओं और पाकिस्तान म ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। निर्देशक आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर पहले ही रन में भारत में 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। कराची के लयारी इलाके में घटी वास्तविक घटनाओं और आपराधिक गिरोहों से प्रेरित यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है और इसमें पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को दर्शाया गया है।
क्यों सामने नहीं आ रहे आदित्य धर
फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, सारा अर्जुन, आर. माधवन और संजय दत्त सहित कई कलाकार हैं। धुरंधर की अपार सफलता के बावजूद, आदित्य ने फिल्म रिलीज होने के बाद से ही लो प्रोफाइल बनाए रखा है। उन्होंने इंटरव्यू, पॉडकास्ट और पब्लिक अपियरेंस से परहेज किया है। वहीं सभी को इसको लेकर सवाल था कि आदित्य आखिर अपनी इस सक्सेस के बारे में चर्चा क्यों नहीं कर रहे। अब फिल्म में जमील जमाली का किरदार निभाने वाले राकेश बेदी ने इसका जवाब दिया है।
अभी आधी फिल्म आई है - राकेश
फिल्मीज्ञान को दिए एक इंटरव्यू में राकेश बेदी ने कहा, 'यह साल धुरंधर इतनी बड़ी हिट है और अभी तो बस शुरुआत है। ये तो आधी फिल्म है, आधी तो बाकी है। लेकिन वो लाइमलाइट में है ही नहीं। वो किसी को इंटरव्यू नहीं दे रहा, बात नहीं कर रहा। वो अपने घर जाकर परिवार के साथ बैठ गया है।' वह ऐसा नहीं है, 'ओह, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया...' वह धूमधाम और दिखावा करने में व्यस्त नहीं है।
डायरेक्ट पहुंचे नैना देवी मंदिर
आदित्य धर और पत्नी यामी गौतम ने परिवार
संग किए माता के दर्शन
धुरंधर की रिलीज के बाद, आदित्य अपनी पत्नी, अभिनेत्री यामी गौतम के साथ हिमाचल प्रदेश के पवित्र नैना देवी मंदिर गए। यामी की मां, अंजली गौतम और उनके परिवार के कई अन्य सदस्य भी उनके साथ मंदिर गए। परिवार ने मंदिर दर्शन के दौरान पारंपरिक अनुष्ठान किए।
