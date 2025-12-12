Language
    Dhurandhar ही नहीं, इन 5 बॉलीवुड फिल्मों पर भी गल्फ कंट्रीज में लगाया था बैन, ये हैं कारण

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:18 PM (IST)

    एक तरफ जहां रणवीर की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, तो वहीं कई देशों में फिल्म को आलोचना भी सहनी पड़ रही है। 6 देशों में फिल्म को बैन कर दिया गय

    धुरंधर सहित ये पांच फिल्में गल्फ कंट्रीज में हुई थी बैन/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह-अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है। इंडिया ही नहीं अमेरिका, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया सहित कई कंट्रीज में भी इस फिल्म को दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा है। यही वजह है कि फिल्म ने सिर्फ विदेशी बॉक्स ऑफिस पर 1 हफ्ते में 65 करोड़ का बिजनेस किया है।

    हालांकि, एक तरफ जहां ये फिल्म दर्शकों से तारीफें पा रही है, वहीं गल्फ कंट्रीज में आदित्य धर की फिल्म को उनकी कहानी की वजह से बैन कर दिया गया है। वैसे धुरंधर अकेली ऐसी फिल्म नहीं है, जिसे कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब सहित 6 देशों में बैन किया गया हैं। इससे पहले इन देशों में बॉलीवुड की ये 5 बड़ी फिल्में भी नहीं रिलीज होने दी थी।

    टाइगर 3 (Tiger 3)

    धुरंधर से पहले ही सलमान खान सिनेमाघरों में स्पाई फिल्म लेकर आए थे। यशराज बैनर तले बनी फिल्म 'टाइगर-3' में सलमान खान के साथ कटरीना कैफ मुख्य भूमिका में थीं। कहानी टाइगर की है, जो यूरोप और एशिया में एक बड़े आतंकी साजिश को नाकाम करने के मिशन पर होता है। इंडिया में टाइगर 3 को जहां अच्छी प्रतिक्रिया मिली, तो वहीं इस्लामी देशों ओमान, कुवैत और कतर समेत 6 जगह पर फिल्म में उन्हें नेगेटिव दिखाने का दावा करते हुए बैन कर दिया गया।

    tiger 3

    काथल- द कोर (Kaathal – The Core)

    जियो बेबी के निर्देशन में बनी फिल्म 'काथल- द कोर' एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म थी, जो रिश्तों की गहराइयों में उतरती है, लेकिन उसमें भी ट्विस्ट होता है। फिल्म में समलैंगिकता का एंगल दिखाया गया था, जिसकी वजह से मूवी को गल्फ कंट्रीज में बैन किया गया था।

    kaathal the core

    फाइटर (Fightar)

    फाइटर बीते साल की एवरेज फिल्मों में से एक है। मूवी में ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, करण सिंह ग्रोवर और संजीदा शेख जैसे सितारे नजर आए थे। कहानी एक ऐसे पायलट की है, जो हवा और जमीन दोनों पर लड़ता है। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी इस फिल्म में एक सीन में करण सिंह ग्रोवर को पाकिस्तान में कैद करके उन पर अत्याचार करते हैं। फिल्म में दोनों देशों के बीच के संघर्ष दिखाया गया है, जिसकी वजह से इसे गल्फ कंट्रीज में बैन किया गया।

    fighter

    गैंग्स ऑफ वासेपुर ( Gangs Of Wasseypur)

    अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी गैंगस्टर ड्रामा फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' अब एक कल्ट क्लासिक बन चुकी है, जिसमें मनोज बाजपेयी से लेकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, जीशान कादरी सहित कई मंझे हुए कलाकारों ने जान भर दी है। फिल्म में रॉ डायलॉग्स, हिंसा और वाइल्ड किरदारों के कारण गल्फ कंट्रीज में नहीं रिलीज किया गया था, क्योंकि इसे मुस्लिम समुदाय के लिए आपत्तिजनक माना गया था।

    gangs of wasepur

    आर्टिकल-370

    यामी गौतम की पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म 'आर्टिकल-370' कश्मीर में इसके प्रभावों जैसे कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पर प्रकाश डालती है। फिल्म में असल घटनाओं के साथ कैसे वहां की राजनीति में आम नागरिकों का नुकसान हो रहा है, इसे दिखाया गया था। इस फिल्म को भी किसी गल्फ कंट्री में नहीं रिलीज होने दिया गया था।

