    Dhurandhar ही नहीं, ये 7 स्पाई थ्रिलर फिल्में भी आपके दिमाग को कर देंगी सन्न, OTT पर करें Binge Watch

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 05:38 PM (IST)

    आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर धुरंधर (Dhurandhar) इन दिनों धमाल मचा रही है। फिल्म की तारीफ तो हो ही रही है, साथ ही यह खूब कमाई भी कर रही है। अगर आप धुरंधर ...और पढ़ें

    ओटीटी की बेस्ट स्पाई थ्रिलर मूवीज। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त जैसे कलाकारों से सजी धुरंधर इस वक्त पूरी दुनिया में छाई हुई है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी स्पाई थ्रिलर ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है।

    धुरंधर की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। क्रिटिक्स और दर्शकों की तरफ से फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं। सिर्फ 7 दिन के अंदर घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ और वर्ल्डवाइड 300 करोड़ पार करने वाली धुरंधर दिन-ब-दिन कमाई के मामले में रिकॉर्ड तोड़ रही है। 

    अगर आपको धुरंधर पसंद आई है तो आपको ओटीटी पर मौजूद कुछ और स्पाई थ्रिलर्स पर जरूर नजर डालना चाहिए। यहां देखिए 7 टॉप की स्पाई थ्रिलर मूवीज की लिस्ट...

    राजी (Raazi)

    आलिया भट्ट की फिल्म राजी टॉप रेटेड स्पाई थ्रिलर में शुमार है। फिल्म का निर्देशन मेघना गुलजार ने किया था। आलिया भट्ट के साथ लीड रोल में विक्की कौशल भी थे।

    OTT- Apple TV (Rent)

    Alia Bhatt raazi

    मद्रास कैफे (Madras Cafe)

    शूजित सरकार ने साल 2013 में मद्रास कैफे बनाई थी जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरिहट हुई थी। फिल्म में जॉन अब्राहम, रोनी लहिरी और शील कुमार मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म को 7.6 रेटिंग मिली थी।

    OTT- Amazon Prime Video

    बेल बॉटम (Bell Bottom)

    अक्षय कुमार स्टारर बेल बॉटम भी एक स्पाई थ्रिलर मूवी है। जब एक फ्लाइट हाईजैक हो जाती है, तब एक अंडरकवर एजेंट ही पैसेंजर्स को बचाता है। फिलम में वाणी कपूर, हुमा कुरैशी और लारा दत्ता भी अहम भूमिकाओं में थे।

    OTT- Amazon Prime Video

    आर्गो (Argo)

    अमेरिकन थ्रिलर आर्गो की कहानी जानकारी हासिल करने में एक्सपर्ट के इर्द-गिर्द घूमती है जो ईरान जाकर बंधक बने अमेरिकी के लिए हॉलीवुड का फिल्ममेकर बन जाता है। फिल्म का निर्देशन बेन एफ्लेक ने किया था।

    OTT- Jio Hotstar

    ब्लैक बैग (Black Bag)

    कैथरीन और जॉर्ज वुडहाउस दोनों टॉप-टियर इंटेलिजेंस एजेंट हैं। तभी कैथरीन पर देशद्रोह का आरोप लगता है और उसका पति इस उलझन में होता है कि वह किसका साथ दे। यह फिल्म इसी साल रिलीज हुई थी।

    OTT- Jio Hotstar

    Black Bag

    द इमिटेशन गेम (The Imitation Game)

    1 घंटे 54 मिनट की थ्रिलर ड्रामा द इमिटेशन गेम भी टॉप रेटेड फिल्मों में गिनी जाती है। इस फिल्म की कहानी एक ब्रिटिश मैथमेटेशियन एलन ट्यूरिंग की है जो कोड्स को डिकोड करना सीखने के लिए क्रिप्टोग्राफी टीम में शामिल होता है। इसके बाद कहानी अलग मोड़ लेती है।

    OT- Lionsgate Play

    वाइफ ऑफ अ स्पाई (Wife of a Spy)

    साल 2020 में रिलीज हुई वॉर थ्रिलर ड्रामा वाइफ ऑफ स्पाई एक जापानी ड्रामा है जिसका निर्देशन कियोशी कुरोसावा ने किया है। फिल्म की कहानी 40 के दशक के दूसरे वर्ल्ड वॉर के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपने पति पर शक करती है और फिर उसका राज जानने के लिए कठिन कदम उठाती है।

    OTT- Amazon Prime Video

