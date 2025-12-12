8.7 IMDb रेटिंग वाली फिल्म ने थिएटर्स के बाद OTT पर मारी एंट्री, 2 घंटे 7 मिनट में दिखेगा फुल ऑन ड्रामा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 2025 की टॉप रेटेड फिल्मों में शुमार एक फिल्म सिनेमाघरों के बाद अब ओटीटी पर रिलीज की जा चुकी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म भले ही न चली हो, लेकिन ओटीटी पर रिलीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से खूब सराहा गया। फिल्म की फ्रेश स्टोरी और किरदार पसंद किए गए।

सिनेमाघरों में भले ही यह फिल्म न चली हो, लेकिन अब ये बड़े पर्दे से उतरकर ऑनलाइन स्ट्रीम होने के लिए तैयार है। यह फिल्म ओटीटी पर कब और कहां रिलीज हो रही है, जानिए सारी डिटेल्स। फिल्म की स्टार कास्ट जिस टॉप रेटेड फिल्म की हम बात कर रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि साल की बेस्ट रोम-कॉम में शुमार तमिल फिल्म अरोमाली (Aaromaley) है। सारंग थियागु के निर्देशन में बनी अरोमाली इसी साल 7 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म में किशन दास और शिवात्मिका राजशेखर मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही फिल्म में हर्षत खान, मेघा आकाश और वीटीवी गणेश भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं।