The Pet Detective OTT Release: सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर लगेगा कॉमेडी-एक्शन का तड़का, कब और कहां देखें फिल्म?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक हालिया मलयालम फिल्म द पेट डिटेक्टिव (The Pet Detective) पिछले महीने ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अब यह फिल्म ओटीटी पर दस्तक देने वाली है। हाल ही में फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट का एलान किया गया है जिसके बाद दर्शकों में उत्साह देखने को मिल रहा है।

अगर आप सस्पेंस, थ्रिलर, क्राइम और रोमांटिक जॉनर की फिल्मों से थक गए हैं और कुछ मजेदार देखना चाहते हैं तो द पेट डिटेक्टिव बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यह हल्के-फुल्के एक्शन और बेस्ट ह्यूमर के साथ कॉमेडी का तड़का लगाने वाली फिल्म है।

थिएटर्स में रिलीज हुई थी द पेट डिटेक्टिव 16 अक्टूबर 2025 को जब द पेट डिटेक्टिव सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, तब इसे दर्शकों और क्रिटिक्स ने खूब सराहा था। कलाकार ही नहीं, बल्कि फिल्म में दिखाए गए ह्यूमर, म्यूजिक, स्क्रीनप्ले, एडिटिंग और डायरेक्शन की भी खूब तारीफ हुई थी। फिल्म का निर्देशन प्रनीश विजयन ने किया था, जबकि अहम भूमिकाओं में शराफुद्दीन, अनुपमा परमेश्वरन, विनय फोर्ट और विनायकन नजर आए।

बॉक्स ऑफिस पर द पेट डिटेक्टिव हिट या फ्लॉप? IMDb के मुताबिक, कथित तौर पर 5 करोड़ रुपये के बजट में बनी द पेट डिटेक्टिव ने दुनियाभर में करीब 17 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। वहीं, भारत में फिल्म का कलेक्शन 9.61 करोड़ रुपये के आसपास था। इस लिहाज से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी।