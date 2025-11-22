8.3 IMDb रेटिंग वाली ये वेब सीरीज Delhi Crime 3 को दे रही है टक्कर, OTT पर मार ली बाजी
ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 10 दिन पहले एक वेब सीरीज रिलीज हुई जो इस वक्त इतनी पसंद की जा रही है कि ये हालिया रिलीज दिल्ली क्राइम सीजन 3 (Delhi Crime Season 3) को भी टक्कर दे रही है। इसे 8.3 रेटिंग मिली है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी प्लेटफॉर्म के आने से वेब सीरीज का चलन शुरू हुआ और अब दर्शकों के बीच वेब सीरीज को लेकर भी काफी क्रेज है। इस वक्त ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिल्ली क्राइम सीजन 3 (Delhi Crime Season 3) को काफी पसंद किया जा रहा है और यह टॉप ट्रेंडिंग में भी अपनी जगह बनाए हुए है। मगर अब इस वेब सीरीज को टक्कर देने के लिए मैदान में एक नई वेब सीरीज उतर आई है।
यह वेब सीरीज 10 दिन पहले ही ओटीटी पर शुरू हुई है और ओटीटी पर इसे इतना पसंद किया जा रहा है कि यह दिल्ली क्राइम सीजन 3 को कड़ी टक्कर दे रही है। रिलीज होते ही इस सीरीज ने टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में अपनी जगह बना ली है।
सिर्फ ट्रेंडिंग लिस्ट ही नहीं, बल्कि इसे इस साल की टॉप रेटेड वेब सीरीज में शुमार हो गई है। इसे IMDB की तरफ से 8.3 रेटिंग मिली है। नेटफ्लिक्स की ये पॉपुलर सीरीज कौन सी है, यहां जानिए इसके बारे में।
ओटीटी पर ट्रेंड कर रहा ये ड्रामा
इस बात में कोई दोराय नहीं है कि भारत में के-ड्रामा (K-Drama) यानी कोरियन ड्रामा को बहुत पसंद किया जाता है। हाल ही में एक के-ड्रामा आया है जो अब नेटफ्लिक्स पर नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है। यह ड्रामा है डायनामाइट किस (Dynamite Kiss)।
डायनामाइट किस इसी महीने की 12 तारीख को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है। इसकी कहानी एक रोमांटिक थ्रिलर है। इस सीरीज में मुख्य भूमिका आह यून-जिन (Ahn Eun-Jin) और जांग की-योंग (Jang Ki-Yong) ने निभाया है।
क्या है डायनामाइट किस की कहानी?
ड्रामा में दिखाया गया है कि कैसे जेजू में शुरू हुआ एक रोमांस अचानक खत्म हो जाता है, मगर किस्मत फिर से दोनों की राह मिलाती है। लड़की मैरिड गर्ल का नाटक कर उसी लड़के की कंपनी में जॉब करने आती है, जिससे वह कभी प्यार करती थी।
डायनामाइट किस का पांचवां एपिसोड कब आ रहा है?
डायनामाइट किस के कुल 16 एपिसोड हैं, लेकिन अभी इसके सिर्फ 4 एपिसोड ही आए हैं। इसके नए एपिसोड्स हर हफ्ते बुधवार और गुरुवार को रिलीज किए जाते हैं। आखिरी एपिसोड क्रिसमस के आसपास जारी होगा। फिलहाल, यह के-ड्रामा ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है।
