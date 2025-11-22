8.3 IMDb रेटिंग वाली ये वेब सीरीज Delhi Crime 3 को दे रही है टक्कर, OTT पर मार ली बाजी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी प्लेटफॉर्म के आने से वेब सीरीज का चलन शुरू हुआ और अब दर्शकों के बीच वेब सीरीज को लेकर भी काफी क्रेज है। इस वक्त ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिल्ली क्राइम सीजन 3 (Delhi Crime Season 3) को काफी पसंद किया जा रहा है और यह टॉप ट्रेंडिंग में भी अपनी जगह बनाए हुए है। मगर अब इस वेब सीरीज को टक्कर देने के लिए मैदान में एक नई वेब सीरीज उतर आई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह वेब सीरीज 10 दिन पहले ही ओटीटी पर शुरू हुई है और ओटीटी पर इसे इतना पसंद किया जा रहा है कि यह दिल्ली क्राइम सीजन 3 को कड़ी टक्कर दे रही है। रिलीज होते ही इस सीरीज ने टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में अपनी जगह बना ली है।

सिर्फ ट्रेंडिंग लिस्ट ही नहीं, बल्कि इसे इस साल की टॉप रेटेड वेब सीरीज में शुमार हो गई है। इसे IMDB की तरफ से 8.3 रेटिंग मिली है। नेटफ्लिक्स की ये पॉपुलर सीरीज कौन सी है, यहां जानिए इसके बारे में।

ओटीटी पर ट्रेंड कर रहा ये ड्रामा इस बात में कोई दोराय नहीं है कि भारत में के-ड्रामा (K-Drama) यानी कोरियन ड्रामा को बहुत पसंद किया जाता है। हाल ही में एक के-ड्रामा आया है जो अब नेटफ्लिक्स पर नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है। यह ड्रामा है डायनामाइट किस (Dynamite Kiss)।