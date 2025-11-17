Delhi Crime 3 की 'ASI सिमरन' रियल लाइफ में हैं बेहद बोल्ड, फोटोज देख उड़ जाएंगे होश
Netlfix की लेटेस्ट वेब सीरीज दिल्ली क्राइम सीजन 3 की चर्चा इस वक्त हर तरफ हो रही है। सीरीज की कास्ट में एक किरदार एएसआई सिमरन मसीह का भी है। असल जिंदगी में दिल्ली क्राइम 3 की ये अदाकार हद से हॉट और बोल्ड है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। वेब सीरीज दिल्ली क्राइम 3 (Delhi Crime 3) इस वक्त हर किसी की पहली पसंद बनी हुई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की ये लेटेस्ट पेशकश सही मायनों में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। दिल्ली क्राइम सीजन 3 की कहानी और किरदार के बारे में खूब चर्चा की जा रही है, जिसमें इस फ्रेंचाइजी का पहली बार हिस्सा बनने वाला हरियाणा पुलिस की एएसआई सिमरन मसीह का किरदार लगातार सुर्खियां बटोर रहा है।
इस रोल को अभिनेत्री युक्ति थरेजा (Yukti Thareja) ने निभाया है, जो रियल लाइफ में हद से बोल्ड और ब्यूटीफुल हैं। एक्ट्रेस की इन फोटोज को देखकर आप भी उनकी खूबसूरती के कायल हो जाएंगे।
बेहद हॉट हैं दिल्ली क्राइम 3 एक्ट्रेस
13 नवंबर को वेब सीरीज दिल्ली क्राइम सीजन 3 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज किया गया है। ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से इसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। पिछले दो सीजन की तरह इस बार भी दिल्ली क्राइम ने कमाल कर दिया है।
यह भी पढ़ें- Netflix पर आते ही Must Watch बनी ये नई वेब सीरीज, थ्रिल से भरपूर है 6 एपिसोड की कहानी
सीरीज में नए किरदारों की एंट्री हुई है, जिसमें युक्ति थरेजा का एसएसआई सिमरन मसीह का रोल भी मौजूद हैं। गौर किया जाए युक्ति थरेजा के बारे में तो इनका जन्म हरियाणा में हुआ है।
वह एक पेशेवर मॉडल और एक्ट्रेस हैं। टीवी से अपने एक्टिंग करियर का आगाज करने वालीं युक्ति साउथ सिनेमा की कई फिल्मों में अपनी शानदार अदाकारी का जलवा बिखेर चुकी हैं, जिनमें बीते साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म मार्को का नाम भी शामिल होता है।
युक्ति थरेजा असल जिंदगी में लग्जरी लाइफस्टाइल जीती हैं, इसका अंदाजा आप उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर मौजूद लेटेस्ट फोटो और वीडियो को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं वह कितनी ज्यादा बोल्ड और हॉट हैं, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। युक्ति की हॉटनेस देखकर आप भी उनके दीवाने हो जाएंगे।
युक्ति थरेजा ने जीता सबका दिल
दिल्ली क्राइम 3 से लोकप्रियता हासिल करने वालीं युक्ति थरेजा के नाम की चर्चा हर तरफ हो रही है। कमाल की खूबसूरती के दम पर उन्होंने हर किसी का ध्यान खींचा है। आलम ये है कि अब युक्ति नेशनल क्रश बनने की कगार पर हैं, सोशल मीडिया पर उनकी फोटोज तेजी से वायरल हो रही हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।