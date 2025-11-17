Delhi Crime 3 की 'ASI सिमरन' रियल लाइफ में हैं बेहद बोल्ड, फोटोज देख उड़ जाएंगे होश

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। वेब सीरीज दिल्ली क्राइम 3 (Delhi Crime 3) इस वक्त हर किसी की पहली पसंद बनी हुई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की ये लेटेस्ट पेशकश सही मायनों में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। दिल्ली क्राइम सीजन 3 की कहानी और किरदार के बारे में खूब चर्चा की जा रही है, जिसमें इस फ्रेंचाइजी का पहली बार हिस्सा बनने वाला हरियाणा पुलिस की एएसआई सिमरन मसीह का किरदार लगातार सुर्खियां बटोर रहा है।

इस रोल को अभिनेत्री युक्ति थरेजा (Yukti Thareja) ने निभाया है, जो रियल लाइफ में हद से बोल्ड और ब्यूटीफुल हैं। एक्ट्रेस की इन फोटोज को देखकर आप भी उनकी खूबसूरती के कायल हो जाएंगे। बेहद हॉट हैं दिल्ली क्राइम 3 एक्ट्रेस 13 नवंबर को वेब सीरीज दिल्ली क्राइम सीजन 3 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज किया गया है। ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से इसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। पिछले दो सीजन की तरह इस बार भी दिल्ली क्राइम ने कमाल कर दिया है।