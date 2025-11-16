Delhi Crime में हुमा कुरैशी की खलनायिकी देख डर गईं Farah Khan, बोलीं- 'अगर अवॉर्ड नहीं जीती तो...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी की मोस्ट एंटीसिपेटेड वेब सीरीज दिल्ली क्राइम सीजन 3 (Delhi Crime Season 3) रिलीज हो गई है। इस बार की कहानी मानव तस्करी के इर्द-गिर्द घूमती है। सीरीज की कहानी जितनी दमदार है, खलनायिका उससे भी ज्यादा पावरफुल हैं।

वेब सीरीज दिल्ली क्राइम सीजन 3 में खलनायिका की भूमिका हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) ने निभाया है। वह सीरीज की जान हैं। हुमा ने यूं तो बड़े पर्दे और ओटीटी पर कई पावरफुल परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन दिल्ली क्राइम सीजन 3 में उनका विलेन अवतार रोंगटे खड़े करने वाला है।