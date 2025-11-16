Delhi Crime में हुमा कुरैशी की खलनायिकी देख डर गईं Farah Khan, बोलीं- 'अगर अवॉर्ड नहीं जीती तो...'
दिल्ली क्राइम सीजन 3 (Delhi Crime Season 3) में हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) की दमदार परफॉर्मेंस की तारीफ हो रही है। सीरीज में उनकी सरप्राइज एंट्री से फराह खान (Farah Khan) भी हैरान हो गई हैं। फराह ने हुमा के लिए एक पोस्ट शेयर किया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी की मोस्ट एंटीसिपेटेड वेब सीरीज दिल्ली क्राइम सीजन 3 (Delhi Crime Season 3) रिलीज हो गई है। इस बार की कहानी मानव तस्करी के इर्द-गिर्द घूमती है। सीरीज की कहानी जितनी दमदार है, खलनायिका उससे भी ज्यादा पावरफुल हैं।
वेब सीरीज दिल्ली क्राइम सीजन 3 में खलनायिका की भूमिका हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) ने निभाया है। वह सीरीज की जान हैं। हुमा ने यूं तो बड़े पर्दे और ओटीटी पर कई पावरफुल परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन दिल्ली क्राइम सीजन 3 में उनका विलेन अवतार रोंगटे खड़े करने वाला है।
फराह ने की हुमा कुरैशी की तारीफ
सोशल मीडिया पर लोग दिल्ली क्राइम में हुमा की परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे हैं। हाल ही में फराह खान ने भी अपनी बेस्ट फ्रेंड के काम की तारीफ की है। उन्होंने एक पोस्ट के साथ हुमा के लिए लिखा, "मुझे तुम पर गर्व है हुमा। अभी-अभी दिल्ली क्राइम 3 देखा है और तुम्हारी एक्टिंग का रेंज देख हैरान हूं। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी बहुत कम ही तारीफ करती हैं। इसलिए यह सच्चा है। लव यू और तुम्हारा डिस्टर्बिंग कैरेक्टर देख थोड़ा डरी हुई भी हूं। आज से तुम्हारे से अच्छी रहूंगी।"ऱ
हुमा कुरैशी ने फराह खान के पोस्ट पर जवाब देते हुए लिखा कि उन्होंने मॉन्स्टर बिहेवियर उनसे ही सीखा है।
हुमा कुरैशी को मिलना चाहिए अवॉर्ड
फराह खान ने हुमा के लिए एक और पोस्ट शेयर किया है और इच्छा जताई है कि उन्हें अवॉर्ड मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, "अगर तुमने इसके लिए अवॉर्ड नहीं जीता तो मैं खुद जाकर सारे अवॉर्ड छीन लाऊंगी और तुम्हें दे दूंगी।" यह देख हुमा ने उन पर प्यार लुटाया।
बता दें कि नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही दिल्ली क्राइम सीजन 3 में हुमा कुरैशी खलनायिका की भूमिका में हैं। बड़ी दीदी उर्फ मीना बनीं हुमा ने अपनी परफॉर्मेंस से जनता के दिलों में जगह बना लिया है।
