दो दोस्त, एक ख्वाब... Netflix पर Oscar जाने वाली इस हिंदी फिल्म का दबदबा, रेटिंग में भी निकली अव्वल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कुछ फिल्में- ग्लैमर, रोमांस और ड्रामों से परे समाज का आईना बनकर आम लोगों की कहानी पेश करते हैं। ओटीटी पर रिलीज हुई एक हालिया फिल्म भी उसी कहानी को बड़ी खूबसूरती के साथ पर्दे पर दिखाती है। भले ही फिल्म का कलेक्शन खास नहीं रहा, लेकिन इसे खूब तारीफें मिलीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कम बजट में बनी बॉलीवुड की इस फिल्म का कान फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुआ। यही नहीं, इस फिल्म को ऑस्कर 2026 (Oscar 2026) के लिए नॉमिनेट भी किया गया है। यह टॉप रेटेड फिल्म इस वक्त ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रही है।

थिएटर्स में नहीं चला होमबाउंड का जादू यह फिल्म 26 सितंबर 2025 को सिनेमाघरो में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अब करीब दो महीने बाद यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है। यह फिल्म है होमबाउंड (Bollywood Movie Homebound)।

होमबाउंड की स्टार कास्ट धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी होमबाउंड का निर्देशन नीरज घायवान ने किया है। फिल्म में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा, जाह्नवी कपूर, शालिनी वत्स और चंदन के आनंद अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म की कहानी ईशान और विशाल के इर्द-गिर्द घूमती है। छोटी सी भूमिका में जाह्नवी ने भी अपनी अदाकारी से दिल जीता।