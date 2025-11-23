दो दोस्त, एक ख्वाब... Netflix पर Oscar जाने वाली इस हिंदी फिल्म का दबदबा, रेटिंग में भी निकली अव्वल
बॉलीवुड की लेटेस्ट मूवी जो जल्द ही ऑस्कर में जाने वाली है, वो अब सिनेमाघरों के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज हो गई है। इस फिल्म ने आते ही टॉप ट्रेंडिंग में जगह बना ली है। करीब 2 घंटे की ये फिल्म अगर आपने सिनेमाघरों में मिस कर दी है तो आपको ओटीटी पर जरूर देखनी चाहिए।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कुछ फिल्में- ग्लैमर, रोमांस और ड्रामों से परे समाज का आईना बनकर आम लोगों की कहानी पेश करते हैं। ओटीटी पर रिलीज हुई एक हालिया फिल्म भी उसी कहानी को बड़ी खूबसूरती के साथ पर्दे पर दिखाती है। भले ही फिल्म का कलेक्शन खास नहीं रहा, लेकिन इसे खूब तारीफें मिलीं।
कम बजट में बनी बॉलीवुड की इस फिल्म का कान फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुआ। यही नहीं, इस फिल्म को ऑस्कर 2026 (Oscar 2026) के लिए नॉमिनेट भी किया गया है। यह टॉप रेटेड फिल्म इस वक्त ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रही है।
थिएटर्स में नहीं चला होमबाउंड का जादू
यह फिल्म 26 सितंबर 2025 को सिनेमाघरो में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अब करीब दो महीने बाद यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है। यह फिल्म है होमबाउंड (Bollywood Movie Homebound)।
होमबाउंड की स्टार कास्ट
धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी होमबाउंड का निर्देशन नीरज घायवान ने किया है। फिल्म में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा, जाह्नवी कपूर, शालिनी वत्स और चंदन के आनंद अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म की कहानी ईशान और विशाल के इर्द-गिर्द घूमती है। छोटी सी भूमिका में जाह्नवी ने भी अपनी अदाकारी से दिल जीता।
होमबाउंड फिल्म की कहानी
होमबाउंड की कहानी सरकारी नौकरी पाने की जद्दोजहद, एजुकेशन सिस्टम, जाति-पात, धर्म और ऊंच-नीच जैसे मुद्दों को संजीदगी के साथ दिखाती है। मोहम्मद शोएब और चंदन कॉन्सेटबल बनने के लिए दिन-रात एक कर देते हैं।
ओटीटी पर कहां देखें होमबाउंड?
कथित तौर पर करीब 3-4 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म होमबाउंड बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, फिल्म ने मात्र 3 करोड़ रुपये कमाया था। 8 IMDb रेटिंग पाने वाली इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर स्ट्रीम हो रही है। इस वक्त यह नेटफ्लिक्स के टॉप 10 ट्रेंडिंग लिस्ट में पांचवें पायदान पर है।
