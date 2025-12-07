1 घंटे 52 की मिनट की हॉरर थ्रिलर को IMDb से मिली 7.2 की रेटिंग, OTT पर आते ही बन गई मस्ट वॉच

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी पर हर वीक कुछ न कुछ खास रिलीज होता रहता है, जो अपनी शानदार कहानी के दम पर आते ही मस्ट वॉच बन जाता है। इस आधार पर हाल ही में ऑनलाइन साउथ सिनेमा की एक मोस्ट अवेटेड हॉरर थ्रिलर को स्ट्रीम किया गया है, जिसकी कहानी सस्पेंस और डर से भरी हुई है।

फिल्म में कई ऐसे सीन्स मौजूद हैं, जिन्हें आप अकेले बैठकर नहीं देख सकते हैं। आइए जानते हैं कि यहां कौन सी हॉरर मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचाया था। ओटीटी पर मस्ट वॉच बनी ये हॉरर थ्रिलर बीते शुक्रवार को ओटीटी पर कई फिल्में और वेब सीरीज को ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया। इनमें एक ऐसी मूवी ऐसी रही, जिसके ओटीटी पर आने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मूल रूप से मलायलम सिनेमा की पेशकश के तौर पर इस मूवी ने सिनेमाघरों में खौफ का तांडव मचाया था। फिल्म की 1 घंटे 52 मिनट की कहानी आपको पलक झपकने तक का टाइम नहीं देगी।

इसके बाद वह एक सदस्य से मदद लेता है और अपने साथ हो रही घटनाओं के बारे में जानने में जुट जाता है। तब उसे पता लगता है कि उस पर हमला करने वाला वह भूत लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। बाकी की जानकारी के लिए आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर ऑनलाइन स्ट्रीम होने वाली फिल्म डाइस इरा (Dies Irae) को देखना पड़ेगा।