2 घंटे 3 मिनट की साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर ने OTT पर मचाया तहलका, आते ही टॉप 10 में कर रही ट्रेंड (Stephen)
एक साइकोलॉजिक क्राइम थ्रिलर (Psychological Crime Thriller) एक दिन पहले ही ओटीटी पर रिलीज हुई और आते ही इसने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कब्जा जमा लिया है ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी पर हर हफ्ते कई शोज और फिल्में रिलीज होती हैं लेकिन इनमें से कुछ ही दर्शकों के दिलों में जगह बना पाते हैं और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड कर पाते हैं। अगर आप वीकेंड पर कुछ अलग और एंटरटेनिंग देखने का प्लान कर रहे हैं तो आज हम एक ऐसी फिल्म लेकर आए हैं जो एक दिन पहले ही रिलीज हुई है और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर टॉप 10 मूवीज में ट्रेंड कर रही है।
क्या है फिल्म की कहानी
कहानी की शुरुआती फ्रेम में एक छोटा लड़का हैरानी से एक बड़े पहिये को देखता है। जहां जल्द ही उसे अपने मम्मी-पापा की आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो उसे अपने साथ राइड पर चलने के लिए कह रहे हैं और जब वह बड़े पहिये पर चढ़ता है, तो वह घूमने लगता है। कुछ टाइम बाद आप समझ जाते हैं कि एक बार पहिया घूमना शुरू करने के बाद कभी नहीं रुकता। आगे जाकर फिल्म का लीड कैरेक्टर छह महीने में नौ औरतों की सीरियल किलिंग की बात कबूल करता है। वह बिना किसी शक के पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। जिसके बाद इन मर्डर के पीछे की सच्चाई पता लगाने की कोशिश की जाती है।
इस साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर (Psychological Crime Thriller) की खास बात यह है कि फिल्म वहीं से शुरू होती है जहां ज्यादातर क्राइम थ्रिलर खत्म होती हैं। इसका क्लाईमैक्स इस फिल्म की सबसे यूनिक कड़ी है, जहां जाकर आपको इस साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर का असली मजा देखने को मिलता है। यह दिमाग तो घुमाती ही है लेकिन उससे पहले आपको दिमाग लगाने पर मजबूर करती है। जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है आप अपनी तरफ से सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद ये हो सकता है लेकिन क्लाईमैक्स आपकी सारी सोच-समझ पर पानी फेर देता है और अंत में आपके होश उड़ जाते हैं।
कौन सी है यह फिल्म
हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर मिथुन बालाजी की स्टीफन (Stephen) फिल्म की। जो 5 दिसंबर को नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज हुई है और इस वक्त भारत की टॉप 10 फिल्मों में तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है। फिल्म का रनटाइम सिर्फ 2 घंटे 3 मिनट है लेकिन यह बीच में आपको उठने नहीं देगी क्योंकि इसका क्लाईमैक्स तक आप अपने दिमाग के घोड़ो जरुर दौड़ाओगे।
फिल्म में स्टीफन जेबराज का किरदार गोमती शंकर ने निभाया है। वहीं उसके द्वारा किए गए मर्डर के पीछे का मोटिव पता करने के लिए माइकल (माइकल थंगादुरई) और साइकेट्रिस्ट सीमा के किरदार में स्मृति वेंकट ने काम किया है। जब माइकल और सीमा उन कम सुरागों को ढूंढते हैं जो मौजूद हैं, तो हम स्टीफन के बचपन, टीनएज और 20s की शुरुआत में उसकी मन की हालत के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। स्टीफन के लिए ये ट्विस्ट ज्यादातर काम करते हैं। लेकिन ठीक जब आपको यकीन हो जाता है कि फिल्म ने सब कुछ सामने लाने में अपना काम कर दिया है, तो एक और ट्विस्ट आता है।
