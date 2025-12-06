2 घंटे 3 मिनट की साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर ने OTT पर मचाया तहलका, आते ही टॉप 10 में कर रही ट्रेंड (Stephen)

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी पर हर हफ्ते कई शोज और फिल्में रिलीज होती हैं लेकिन इनमें से कुछ ही दर्शकों के दिलों में जगह बना पाते हैं और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड कर पाते हैं। अगर आप वीकेंड पर कुछ अलग और एंटरटेनिंग देखने का प्लान कर रहे हैं तो आज हम एक ऐसी फिल्म लेकर आए हैं जो एक दिन पहले ही रिलीज हुई है और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर टॉप 10 मूवीज में ट्रेंड कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्या है फिल्म की कहानी कहानी की शुरुआती फ्रेम में एक छोटा लड़का हैरानी से एक बड़े पहिये को देखता है। जहां जल्द ही उसे अपने मम्मी-पापा की आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो उसे अपने साथ राइड पर चलने के लिए कह रहे हैं और जब वह बड़े पहिये पर चढ़ता है, तो वह घूमने लगता है। कुछ टाइम बाद आप समझ जाते हैं कि एक बार पहिया घूमना शुरू करने के बाद कभी नहीं रुकता। आगे जाकर फिल्म का लीड कैरेक्टर छह महीने में नौ औरतों की सीरियल किलिंग की बात कबूल करता है। वह बिना किसी शक के पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। जिसके बाद इन मर्डर के पीछे की सच्चाई पता लगाने की कोशिश की जाती है।

कौन सी है यह फिल्म हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर मिथुन बालाजी की स्टीफन (Stephen) फिल्म की। जो 5 दिसंबर को नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज हुई है और इस वक्त भारत की टॉप 10 फिल्मों में तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है। फिल्म का रनटाइम सिर्फ 2 घंटे 3 मिनट है लेकिन यह बीच में आपको उठने नहीं देगी क्योंकि इसका क्लाईमैक्स तक आप अपने दिमाग के घोड़ो जरुर दौड़ाओगे।