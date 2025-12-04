Khudiram Bose Biopic On OTT: 18 की उम्र में फांसी पर चढ़ गए थे खुदीराम बोस, रोंगटे खड़े कर देगी इनकी कहानी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। प्रसार भारती के ऑफिशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव्स OTT ने भारत के सबसे युवा और साहसी क्रांतिकारियों में से एक शहीद खुदीराम बोस के असाधारण जीवन और बलिदान को सम्मान देते हुए एक स्पेशल फीचर फिल्म की रिलीज की घोषणा की है। इस फिल्म को आप घर बैठे ओटीटी पर देख सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारत के सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस 3 दिसंबर, 1889 को जन्मे खुदीराम बोस आज भी जवानी की बहादुरी, देशभक्ति के जज्बे और महान क्रांतिकारी भावना की हमेशा याद रहने वाली निशानी हैं। सिर्फ 18 साल की छोटी उम्र में, वह भारत की आजादी की लड़ाई के सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक बन गए और बहुत ही निडरता से फांसी पर चढ़ गए।

इसमें उनकी जिंदगी के खास हिस्सों को दिखाया गया है, जिसमें ब्रिटिश मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या की कोशिश, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी और ट्रायल, और जिस हिम्मत से उन्होंने 11 अगस्त, 1908 को शहादत को गले लगाया, शामिल है। रिलीज के बारे में बात करते हुए, प्रसार भारती के CEO, श्री गौरव द्विवेदी ने कहा, "वेव्स OTT इसलिए अलग है क्योंकि हम ट्रेंड्स के पीछे नहीं भाग रहे हैं, हम भारत की कहानी को बचा रहे हैं।

कब और कहां रिलीज होगी बायोपिक ज्यादातर प्लेटफॉर्म कमर्शियल ग्लोबल कंटेंट को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन हमारा फोकस खास तौर पर भारत पर है: इसका इतिहास, इसके हीरो, इसकी भाषाएं और इसके अनुभव। देशभक्ति, कल्चरल और इलाके से जुड़ी कहानियों की बढ़ती लिस्ट के साथ, हमारा मकसद उन कहानियों को फिर से जिंदा करना है जो देश भर में ध्यान देने लायक हैं। खुदीराम बोस और उनकी बहादुरी की कहानी पेश करना, देश भर के दर्शकों तक मतलब वाला, देश बनाने वाला सिनेमा पहुंचाने की इस सोची-समझी कोशिश का हिस्सा है। यह फिल्म 3 दिसंबर से खास तौर पर Waves OTT पर स्ट्रीम होगी, जो इस मशहूर स्वतंत्रता सेनानी की जयंती है।

इस मूवी में विवेक ओबेरॉय, नासिर, अतुल कुलकर्णी, राकेश, मारिया रवि वर्मा, रवि बाबू, काशी विश्वनाथ और अभिराम जैसे कई कलाकार हैं। फिल्म को विजय जगरलामुडी ने डायरेक्ट किया है और डीवीएस राजू ने प्रोड्यूस किया है, जिसमें मणि शर्मा का म्यूज़िक है और थोटा थरानी ने प्रोडक्शन डिजाइन किया है।