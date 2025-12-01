De De Pyaar De 2 OTT Release: ओटीटी पर लगेगा रोमांस का तड़का, कब और कहां स्ट्रीम होगी दे दे प्यार दे 2?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन स्टारर मूवी दे दे प्यार दे 2 फिल्म को लेकर काफी उम्मीदें की ये बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाएगी। मूवी को शुरुआत तो अच्छी मिली, लेकिन इसके बाद इसकी कमाई का ग्राफ नीचे की तरफ गिरता गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फिलहाल दे दे प्यार दे 2 सिनेमाघरों में दर्शकों के लिए तरस रही है। इस बीच मूवी की ओटीटी रिलीज को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। ऐसे में आइए जानते हैं कि बॉलीवुड की ये रोमांटिक ड्रामा मूवी ऑनलाइन कब और कहां स्ट्रीम की जाएगी।

ओटीटी पर कब और कहां आएगी दे दे प्यार दे 2 दे दे प्यार दे 2 को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से ठीकठाक रिस्पॉन्स मिला। इसके बावजूद ये मूवी कलेक्शन के मामले में छाप छोड़ने में नाकाम रही। साल 2019 में आई दे दे प्यार दे के सीक्वल के तौर पर इसे अजय की अगली हिट फिल्म माना जा रहा था, लेकिन फिलहाल ये मूवी थिएटर्स में अंतिम दिनों को गिन रही है। इतना ही नहीं अब दे दे प्यार दे 2 की ओटीटी रिलीज को लेकर सुर्खियां तेज हो गई हैं।