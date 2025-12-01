De De Pyaar De 2 OTT Release: ओटीटी पर लगेगा रोमांस का तड़का, कब और कहां स्ट्रीम होगी दे दे प्यार दे 2?
De De Pyaar De 2 On OTT: इन दिनों सिनेमाघरों में अजय देवगन स्टारर फिल्म दे दे प्यार दे 2 अपने अंतिम पड़ाव की तरफ चल पड़ी है। इस बीच दे दे प्यार दे 2 की ओटीटी रिलीज को लेकर अहम जानकारी सामने आ रही है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह और आर माधवन स्टारर मूवी दे दे प्यार दे 2 फिल्म को लेकर काफी उम्मीदें की ये बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाएगी। मूवी को शुरुआत तो अच्छी मिली, लेकिन इसके बाद इसकी कमाई का ग्राफ नीचे की तरफ गिरता गया।
फिलहाल दे दे प्यार दे 2 सिनेमाघरों में दर्शकों के लिए तरस रही है। इस बीच मूवी की ओटीटी रिलीज को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। ऐसे में आइए जानते हैं कि बॉलीवुड की ये रोमांटिक ड्रामा मूवी ऑनलाइन कब और कहां स्ट्रीम की जाएगी।
ओटीटी पर कब और कहां आएगी दे दे प्यार दे 2
दे दे प्यार दे 2 को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से ठीकठाक रिस्पॉन्स मिला। इसके बावजूद ये मूवी कलेक्शन के मामले में छाप छोड़ने में नाकाम रही। साल 2019 में आई दे दे प्यार दे के सीक्वल के तौर पर इसे अजय की अगली हिट फिल्म माना जा रहा था, लेकिन फिलहाल ये मूवी थिएटर्स में अंतिम दिनों को गिन रही है। इतना ही नहीं अब दे दे प्यार दे 2 की ओटीटी रिलीज को लेकर सुर्खियां तेज हो गई हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो दे दे प्यार दे 2 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा। थिएटर रिलीज पहले ही नेटफ्लिक्स के साथ फिल्म के डिजिटल राइट्स की डील डन हो गई थी, जिसके लिए मेकर्स को मोटी धनराशि भी हाथ लगी। हालांकि, अभी दे दे प्यार दे 2 की ओटीटी रिलीज डेट का खुलासा नहीं हुआ है।
लेकिन, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि न्यू ईयर पर इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। कुछ दिन बाद मेकर्स की तरफ से दे दे प्यार दे 2 की ओटीटी रिलीज के ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी।
दे दे प्यार दे 2 का कमर्शियल प्रदर्शन
रिपोर्ट के अनुसार दे दे प्यार दे 2 का बजट 130 करोड़ से ऊपर था। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी की कमाई अब तक रिलीज के 18 दिनों में 71 करोड़ के पार पहुंच गई है, जबकि वर्ल्डवाइड कलेक्शन 110 करोड़ के करीब हो गया। इस लिहाज से भी दे दे प्यार दे 2 अपनी लागत निकालने में नाकाम रही है।
