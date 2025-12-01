Thamma OTT Release: थामा की ओटीटी रिलीज का चल गया पता, ऑनलाइन देखने के लिए करना पड़ेगा ये काम
Thamma On OTT: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदान स्टारर हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा की ओटीटी रिलीज का पता चल गया है। आइए जानते हैं कि इस मूवी को ऑनलाइन कब और कहां ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्म थामा की ओटीटी रिलीज (Thamma OTT Release) को लेकर लंबे समय से चर्चाओं का बाजार गर्म है। आयुष्मान खुराना और रश्मिक मंदाना स्टारर इस हॉरर कॉमेडी फिल्म को ऑनलाइन देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
इस बीच थामा की ओटीटी रिलीज का पता चल गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मैडॉक फिल्म्स की ये मूवी ओटीटी पर कब और कहां स्ट्रीम की जा रही है। साथ ही थामा की ओटीटी रिलीज को लेकर मेकर्स ने एक बड़ा दांव भी खेला है। आइए मामले को थोड़ा विस्तार से जानते हैं-
ओटीटी पर कहां आ रही है थामा
स्त्री 2 की अपार सफलता के बाद मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की थामा अगली पेशकश रही। फिल्म ने अपनी शानदार कहानी और स्टार कास्ट की कमाल की एक्टिंग के दम पर जमकर वाहवाही लूटी। इतना ही नहीं कमर्शियल तौर पर बॉक्स ऑफिस पर भी थामा का दबदबा देखने को मिला था। अब बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के बाद ये मूवी ओटीटी पर दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
गौर करें थामा की ओटीटी रिलीज की तरफ तो ओटीटी प्लेट प्रीमियम की रिपोर्ट के अनुसार 2 दिसंबर यानी मंगलवार को थामा को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर ऑनलाइन स्ट्रीम कर दिया जाएगा। हालांकि, अभी ओटीटी पर इसे देखने के लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि प्राइम वीडियो पर फिलहाल दो सप्ताह तक थामा रेंट फॉर्मेंट में मौजूद रहेगी, जिसका चार्ज 69 रुपये से लेकर 499 तक हो सकता है।
ऐसे में अगर आपने अभी तक थामा को नहीं देखा है तो कुछ पैसे खर्च करके इसे प्राइम वीडियो पर आसानी से देख सकते हैं। बता दें कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने नेट करीब 124 करोड़ की कमाई की, जबकि वर्ल्डवाइड ये आंकड़ा 170 करोड़ के आस-पास रहा था।
फ्री में इस दिन ओटीटी पर होगी रिलीज
रेंट फॉर्मेट के अलावा थामा को फ्री में ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर ही ऑनलाइन रिलीज किया जाएगा। हालांकि, उसके लिए आपके पास इस ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन होना अनिवार्य रहेगा। आने वाले 16 दिसंबर से थामा को रेंट फॉर्मेट से मुक्त कर दिया जाएगा।
