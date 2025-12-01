Naagin 7 OTT Release: कब और कहां देखें एकता कपूर का सुपर नेचुरल ड्रामा, प्रियंका चौधरी होंगी आईकॉनिक रोल में
Naagin 7 OTT Release: एकता कपूर का मोस्ट अवेटेड हिंदी सोप-ओपेरा आखिरकार ओटीटी पर रिलीज होने जा रहा है। इस बार शो में प्रियंका चौधरी आईकॉनिक रोल प्ले करने जा रही हैं। आइए जानते हैं कब और कहां रिलीज होगा नागिन 7।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक और मजेदार ड्रामा के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि एकता कपूर का मोस्ट अवेटेड शो नागिन सातवें सीजन के वापस आ रहा है। जिसमें प्रियंका चाहर चौधरी को रहस्यमयी नागिन का रोल निभाने के लिए लिया गया है। 29 साल की एक्ट्रेस को बिग बॉस सीजन 16 में सेकंड रनर-अप रहने के बाद पहचान मिली थी। प्रियंका से पहले नागिन का आइकॉनिक रोल मौनी रॉय, सुरभि ज्योति, निया शर्मा, सुरभि चंदना और तेजस्वी प्रकाश ने किया था। इस शो को दर्शकों ने बहुत पसंद किया है और अब एकता कपूर के शो का 7वां सीजन फिर से भरपूर एंटरटेनमेंट करने के लिए तैयार है।
कब और कहां देखें एकता कपूर का शो
हिंदी सोप-ओपेरा का सातवां सीजन 27 दिसंबर, 2025 से कलर्स टीवी चैनल पर हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे एयर होना शुरू होगा। नागिन सीजन 7 उसी तारीख को उसी समय JioHotstar पर रिलीज किया जाएगा। सीजन 7 इस दिसंबर में अपना जादू चलाने के लिए तैयार है।
View this post on Instagram
यह भी पढ़ें- Naagin 7: हो गया कन्फर्म! एकता कपूर के शो में नागिन बनेगी ये हसीना, अन्य स्टार कास्ट का खुला राज
प्रियंका के अलावा कौन हैं कलाकार
हालांकि हम पहले से ही जानते हैं कि प्रियंका चाहर चौधरी नागिन का लीड रोल कर रही हैं, लेकिन दूसरे कलाकारों में नामिक पॉल, ईशा सिंह, करण कुंद्रा, एलिस कौशिक, पुनीत तेजवानी और विवियन डीसेना भी अहम रोल में हैं। पूरी कहानी अभी भी सामने नहीं आई है, एकता कपूर ने पहले फैंस को कुछ हिंट देकर टीज किया था कि इस बार नागिन ड्रैगन और आग और जहर जैसी एलिमेंटल शक्तियों का सामना करेगी। हालांकि, मेन थीम उसी हाई-ऑक्टेन रिवेंज ड्रामा पर फोकस्ड रहेगी जिसने 2015 से इन सालों में शो को जिंदा रखा है।
क्या है कहानी?
नागिन सीजन 7 के लेटेस्ट प्रोमो में प्रियंका चाहर चौधरी को एक मासूम औरत से रूप बदलने वाली नागिन में बदलते हुए दिखाया गया है। कहानी महाकुंभ मेले पर सेट है, जो एक आने वाले 'महायुद्ध' (बड़े युद्ध) का इशारा देती है। जहां ईशा सिंह का कैरेक्टर प्रियंका के साथ नाग मंदिर को घूरता हुआ दिखाई देता है, जिसका डुअल-लुक सामने आता है, वहीं करण कुंद्रा का कैरेक्टर चेतावनी देता है कि तबाही शुरू हो गई है।
कहानी आगे इशारा करती है कि नागिन और एक खतरनाक ड्रैगन जैसे जीव के बीच खतरनाक युद्ध से दुनिया को बचाने के लिए नागिन को चुना गया है, जो आग और धरती के बीच टकराव का इशारा करता है।
यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: अब 'अनुपमा' का क्या होगा! सीरियल की दुनिया में Tanya Mittal की एंट्री, मिला बड़े शो का ऑफर?
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।