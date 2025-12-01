Naagin 7 OTT Release: कब और कहां देखें एकता कपूर का सुपर नेचुरल ड्रामा, प्रियंका चौधरी होंगी आईकॉनिक रोल में

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक और मजेदार ड्रामा के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि एकता कपूर का मोस्ट अवेटेड शो नागिन सातवें सीजन के वापस आ रहा है। जिसमें प्रियंका चाहर चौधरी को रहस्यमयी नागिन का रोल निभाने के लिए लिया गया है। 29 साल की एक्ट्रेस को बिग बॉस सीजन 16 में सेकंड रनर-अप रहने के बाद पहचान मिली थी। प्रियंका से पहले नागिन का आइकॉनिक रोल मौनी रॉय, सुरभि ज्योति, निया शर्मा, सुरभि चंदना और तेजस्वी प्रकाश ने किया था। इस शो को दर्शकों ने बहुत पसंद किया है और अब एकता कपूर के शो का 7वां सीजन फिर से भरपूर एंटरटेनमेंट करने के लिए तैयार है।

कब और कहां देखें एकता कपूर का शो हिंदी सोप-ओपेरा का सातवां सीजन 27 दिसंबर, 2025 से कलर्स टीवी चैनल पर हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे एयर होना शुरू होगा। नागिन सीजन 7 उसी तारीख को उसी समय JioHotstar पर रिलीज किया जाएगा। सीजन 7 इस दिसंबर में अपना जादू चलाने के लिए तैयार है।