Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bigg Boss 19: अब 'अनुपमा' का क्या होगा! सीरियल की दुनिया में Tanya Mittal की एंट्री, मिला बड़े शो का ऑफर?

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 03:10 PM (IST)

    बिग बॉस सीजन 19 को खत्म होने में बस दो हफ्ते बाकी हैं और घर में अभी भी 9 कंटेस्टेंट मौजूद हैं। सलमान खान के इस सीजन को तान्या मित्तल के नाम से याद किया जाएगा। घर में जो भी उन्होंने किया, वह ब्रेकिंग न्यूज बन गया। शो में रोने का फायदा भी उन्हें मिला है, क्योंकि अब वह टीवी शो में नजर आ सकती हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    तान्या मित्तल को मिला उसका पहला टीवी शो/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तान्या मित्तल इस सीजन की सबसे चर्चित कंटेस्टेंट हैं। पहले दिन से ही वह एक ऐसी बिग बॉस 19 की सदस्य हैं, जिनसे जुड़ी बातें घर के बाहर सोशल मीडिया पर तो हो ही रही हैं, लेकिन शो में गौरव खन्ना से लेकर अमाल मलिक, फरहाना भट्ट सहित हर किसी की बातों में उनका नाम शामिल जरूर होता है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शो में तान्या मित्तल को सिर्फ फेकूचंद ही नहीं कहा गया, बल्कि उनके बात-बात पर रोने का भी काफी मजाक उड़ाया गया है। अब हाल ही में रिपोर्ट्स की तो तान्या मित्तल के इन्हीं आसुओं ने उन्हें उनका पहला शो दिलाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीरियल की दुनिया में तान्या मित्तल की एंट्री होने जा रही है। उन्हें उनका पहला शो किसने ऑफर किया, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल्स: 

    तान्या मित्तल को किसने ऑफर किया उनका पहला सीरियल? 

    तान्या मित्तल (Tanya Mittal) शो में कई बार ये कहती हुई नजर आईं हैं कि उन्हें टीवी शोज में काम करना है। अब उनका ये ख्वाब एकता कपूर पूरा करने जा रही हैं। टेली चक्कर की रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब टीवी की ड्रामा क्वीन एकता कपूर 'नागिन-7' (Naagin 7) के प्रमोशन के लिए आई थीं, तो उन्होंने तान्या मित्तल को एक ऑफर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एकता कपूर ने खुद तान्या मित्तल को अपने आगामी टीवी शो में एक रोल ऑफर किया था। 

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19 Elimination: बाल-बाल बचीं मालती! सबसे मजबूत कंटेस्टेंट की शो से हुई विदाई, TRP पर पड़ेगा असर?

    उन्होंने कहा था, "तान्या, आप जैसे ही घर से बाहर आओगी, सीधा मेरे शो के लिए काम करोगी"। एकता कपूर की इस अनाउंसमेंट के बाद तान्या की खुशी का ठिकाना नहीं था। 

    tanya mittal gets reality show (1)

    यूजर्स ने बताया तान्या मित्तल को मिलेगा कैसा रोल? 

    इस पोस्ट को देखने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग तान्या मित्तल को एकता कपूर की तरफ से ऑफर मिलने पर खुशी जता रहे हैं, तो वहीं कुछ उनका मजाक उड़ा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "इसको तो पक्का रोने-धोने वाला सीन मिलेगा"। दूसरे यूजर ने लिखा, "तान्या मित्तल के आने से एकता कपूर का शो जरूर सुपरहिट होगा"। 

    tanya mittal gets reality show (2)

    एक अन्य यूजर ने लिखा, "मुबारक हो तान्या मित्तल.. लोग एकता कपूर के सीरियल के लिए कितना ऑडिशन देते हैं, लेकिन आपको सिर्फ बिग बॉस (Bigg Boss) के घर में रोकर ही ये रोल मिल गया है"। एक अन्य यूजर ने तो ये तक लिख दिया कि तान्या मित्तल रोने के मामले में 'अनुपमा' को भी पीछे छोड़ देंगी। 

    यह भी पढ़ें- Bigg boss 19: 'मुख्य द्वार खोल..' Amaal Mallik पर बरसे सलमान खान, वीकेंड का वार में शहबाज को कहा 'चमचा'