Bigg Boss 19: अब 'अनुपमा' का क्या होगा! सीरियल की दुनिया में Tanya Mittal की एंट्री, मिला बड़े शो का ऑफर?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तान्या मित्तल इस सीजन की सबसे चर्चित कंटेस्टेंट हैं। पहले दिन से ही वह एक ऐसी बिग बॉस 19 की सदस्य हैं, जिनसे जुड़ी बातें घर के बाहर सोशल मीडिया पर तो हो ही रही हैं, लेकिन शो में गौरव खन्ना से लेकर अमाल मलिक, फरहाना भट्ट सहित हर किसी की बातों में उनका नाम शामिल जरूर होता है।

शो में तान्या मित्तल को सिर्फ फेकूचंद ही नहीं कहा गया, बल्कि उनके बात-बात पर रोने का भी काफी मजाक उड़ाया गया है। अब हाल ही में रिपोर्ट्स की तो तान्या मित्तल के इन्हीं आसुओं ने उन्हें उनका पहला शो दिलाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीरियल की दुनिया में तान्या मित्तल की एंट्री होने जा रही है। उन्हें उनका पहला शो किसने ऑफर किया, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल्स:

तान्या मित्तल को किसने ऑफर किया उनका पहला सीरियल? तान्या मित्तल (Tanya Mittal) शो में कई बार ये कहती हुई नजर आईं हैं कि उन्हें टीवी शोज में काम करना है। अब उनका ये ख्वाब एकता कपूर पूरा करने जा रही हैं। टेली चक्कर की रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब टीवी की ड्रामा क्वीन एकता कपूर 'नागिन-7' (Naagin 7) के प्रमोशन के लिए आई थीं, तो उन्होंने तान्या मित्तल को एक ऑफर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एकता कपूर ने खुद तान्या मित्तल को अपने आगामी टीवी शो में एक रोल ऑफर किया था।