Bigg Boss 19: अमाल मलिक के भाई अरमान ने लगाया तान्या मित्तल पर इल्जाम, बोले- 'वह मेरे खिलाफ...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 में जिस भी कंटेस्टेंट के घरवाले आ रहे हैं, उनके निशाने पर सबसे पहले अगर कोई आया, तो वह थीं तान्या मित्तल। सलमान खान के शो के इस सीजन की सबसे चर्चित कंटेस्टेंट तान्या मित्तल पर जहां अशनूर के पिता ने आते ही चुप्पी साधकर अपना गुस्सा व्यक्त किया, तो वहीं अब अरमान मलिक ने भी उन पर इल्जाम लगाए।

बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के फैमिली वीक में अमाल मलिक के छोटे भाई अरमान ने आकर उन्हें सरप्राइज दे दिया। अरमान ने जहां अमाल मलिक को उनकी गलतियां गिनवाई, वहीं उनके गेम को अप करने के लिए मोटिवेट भी किया। हालांकि, इसी बीच सिंगर अरमान ने तान्या मित्तल पर एक इल्जाम भी लगा दिया।

अमाल को दी तान्या से दूर रहने की नसीहत फैमिली वीक में जब अमाल मलिक (Amaal Malik) ने अपने भाई अरमान को अंदर आते हुए देखा, तो वह काफी इमोशनल हो गए। अरमान के अंदर आते ही अमाल ने सबसे पहले पापा की नाराजगी को लेकर पूछा, क्योंकि कुछ दिनों पहले सिंगर ने अपने पिता को फेलियर बताया था। इस बात के जवाब में अरमान ने कहा 'वह बिल्कुल ठीक हैं और चिल हैं'।