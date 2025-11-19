Language
    Bigg Boss 19: अमाल मलिक के भाई अरमान ने लगाया तान्या मित्तल पर इल्जाम, बोले- 'वह मेरे खिलाफ...'

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 11:46 PM (IST)

    Bigg Boss 19 Family Week: सलमान खान के शो में ये हफ्ता सभी कंटेस्टेंट्स के लिए काफी इमोशनल रहा है। जहां गौरव से मिलने उनकी पत्नी आकांक्षा आईं, तो वहीं फरहाना भट्ट की मां ने घर में माहौल ही बदल दिया। अब इनके बाद घर में अमाल मलिक के भाई अरमान आए, जिन्होंने सीधा तान्या मित्तल पर निशाना साधा। 

    अरमान मलिक ने साधा तान्या मित्तल पर निशाना/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 में जिस भी कंटेस्टेंट के घरवाले आ रहे हैं, उनके निशाने पर सबसे पहले अगर कोई आया, तो वह थीं तान्या मित्तल। सलमान खान के शो के इस सीजन की सबसे चर्चित कंटेस्टेंट तान्या मित्तल पर जहां अशनूर के पिता ने आते ही चुप्पी साधकर अपना गुस्सा व्यक्त किया, तो वहीं अब अरमान मलिक ने भी उन पर इल्जाम लगाए। 

    बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के फैमिली वीक में अमाल मलिक के छोटे भाई अरमान ने आकर उन्हें सरप्राइज दे दिया। अरमान ने जहां अमाल मलिक को उनकी गलतियां गिनवाई, वहीं उनके गेम को अप करने के लिए मोटिवेट भी किया। हालांकि, इसी बीच सिंगर अरमान ने तान्या मित्तल पर एक इल्जाम भी लगा दिया।

    अमाल को दी तान्या से दूर रहने की नसीहत 

    फैमिली वीक में जब अमाल मलिक (Amaal Malik) ने अपने भाई अरमान को अंदर आते हुए देखा, तो वह काफी इमोशनल हो गए। अरमान के अंदर आते ही अमाल ने सबसे पहले पापा की नाराजगी को लेकर पूछा, क्योंकि कुछ दिनों पहले सिंगर ने अपने पिता को फेलियर बताया था। इस बात के जवाब में अरमान ने कहा 'वह बिल्कुल ठीक हैं और चिल हैं'। 

    हालांकि, बातों ही बातों में अरमान ने तान्या मित्तल को लपेटे में लेते हुए भाई अमाल मलिक को उनसे दूर रहने की नसीहत दे दी। अरमान ने कहा तान्या ने मेरे खिलाफ 'एंटी-अरमान' की कहानी गढ़ने की बिग बॉस हाउस में कोशिश की है, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने साथ ही अमाल मलिक को तान्या मित्तल (Tanya Mittal) से कोसों दूर रहने की नसीहत भी दी। अरमान ने कहा शुरुआत में उनकी दोस्ती अच्छी थी, लेकिन तान्या का अचानक फ्लिप होना उन्हें पसंद नहीं आया। 

     
     
     
    अमाल-तान्या के बीच हुई खूब लड़ाई 

    आपको बता दें कि जब बिग बॉस की शुरुआत हुई थी, तो तान्या और अमाल की दोस्ती काफी अच्छी थी। हालांकि, 10वें हफ्ते के बाद उनकी दोस्ती में दरार पड़ने लगी। अमाल ने तान्या मित्तल को लड़ाई में 'ढोंगी' से लेकर दोगली तक कई बातें कहीं, वहीं तान्या ने भी अमाल को एक अच्छा इंसान बनने की सलाह दे डाली। 

    फिनाले से 2 हफ्ते दूर फिलहाल बिग बॉस 19 में अभी 9 कंटेस्टेंट्स बचे हुए हैं, जिनमें से वोटिंग लिस्ट(Bigg Boss 19 Voting) में सबसे पीछे कुनिका, अमाल और मालती चल रहे हैं। अब तीनों में से किसका सफर बिग बॉस 19 में खत्म होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। 

