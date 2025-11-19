Bigg Boss 19: फरहाना भट्ट की मम्मी बनी रोस्ट मास्टर, वन लाइनर से कर दी इन कंटेस्टेंट्स की बोलती बंद

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि जल्द ही हमें इस सीजन का विनर मिल जाएगा। फिलहाल घर में 9 कंटेस्टेंट्स बचे हुए हैं, जिनमें से अधिकतर नॉमिनेट हैं। इस हफ्ते सलमान खान के घर में इमोशन का सैलाब आया है, क्योंकि मौजूदा कंटेस्टेंट्स का असली परिवार एक-एक करके शो में 'फैमिली वीक' में एंट्री ले रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गौरव खन्ना की वाइफ आकांक्षा के साथ फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt) की मां भी बिग बॉस 19 के घर में आईं। आते ही उन्होंने घर के माहौल को पॉजिटिव तो किया ही, लेकिन इसी के साथ वह रोस्टिंग में प्रणित मोरे को भी पीछे छोड़ती दिखीं। उन्होंने घर के किन-किन कंटेस्टेंट्स को रोस्ट किया, नीचे पढ़ें डिटेल्स:

फरहाना भट्ट की मां ने मालती को किया रोस्ट लड़ाई झगड़े से परे सभी कंटेस्टेंट एक-दूसरे के माता-पिता का सत्कार करते हुए दिखाई दिए। जियो हॉटस्टार ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर फरहाना भट्ट की मां का एक मजेदार वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में जैसे ही मालती फरहाना की मम्मी से ये शिकायत करती हैं कि आपकी बेटी पंजे मारती है, तो तुरंत उनकी बात का जवाब देते हुए वह कहती हैं, "शेरनी का काम ही ही पंजे मारना होता है, मुर्गी का काम नहीं होता है"।

View this post on Instagram A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality) दर्शकों की फेवरेट बनी फरहाना की मां हर सीजन में फैमिली वीक में कोई ऐसा पेरेंट आता है, जो इस शो के दर्शकों को बेहद पसंद आता है। फरहाना की मां का सभी कंटेस्टेंट के साथ व्यवहार फैंस को बेहद पसंद आ रहा है। एक यूजर ने लिखा, "अरे भाई साहब फरहाना की मम्मी कितनी कूल हैं"।