Bigg Boss 19 Winner: पलट गया पूरा वोटिंग गेम, गौरव-फरहाना नहीं, ये कंटेस्टेंट घर ले जाएगा ट्रॉफी?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 24 अगस्त को शुरू हुए सलमान खान के विवादित शो बिग बॉस सीजन 19 अपने फाइनल पड़ाव में पहुंच चुका है। अभिषेक बजाज और नीलम-मृदुल तिवारी के आउट होने के बाद 9 कंटेस्टेंट्स फिनाले के लिए लड़ रहे हैं।

फैंस लगातार अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट्स को जिताने के लिए भर भरकर वोट्स कर रहे हैं। जियो हॉटस्टार(Jio Hotstar) पर तो वोटिंग का सिलसिला जारी है, लेकिन इसी के साथ फैंस सोशल मीडिया पर भी वोटिंग करके ये बता रहे हैं कि उनके अनुसार कौन इस सीजन की ट्रॉफी जीतनी चाहिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फैंस के फेवरेट फरहाना और गौरव से ज्यादा कोई और है।

वोटिंग लिस्ट में सबसे आगे हैं ये कंटेस्टेंट सोशल मीडिया की वोटिंग लिस्ट में सबसे बॉटम कौन है, जिसे ऑडियंस कम वोट्स देकर इस गेम से बाहर करना चाहती है, वह नाम तो आपको पता लग चुका है। हालांकि, वोटिंग लिस्ट में फिनाले से 2 हफ्ते दूर कौन सा कंटेस्टेंट सबसे ऊपर है, चलिए आपको बताते हैं।

गेम में दो बार गुगली डाल चुके हैं प्रणित मोरे प्रणित मोरे जब शुरुआत में बिग बॉस सीजन 19 में आए थे, तो वह काफी अंडरडॉग बनकर खेल रहे थे, लेकिन धीरे-धीरे उनका स्टैंड घरवालों के साथ-साथ फैंस को भी काफी लॉजिकल लगा। वह जब लौटकर आए, तो अगले वीक में ही उन्होंने सलमान खान से मिली पावर को लेकर अपने कॉम्पिटिशन अभिषेक कुमार को शो से एलिमिनेट कर दिया।