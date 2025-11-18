Language
    Bigg Boss 19 Winner: पलट गया पूरा वोटिंग गेम, गौरव-फरहाना नहीं, ये कंटेस्टेंट घर ले जाएगा ट्रॉफी?

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 11:55 PM (IST)

    बिग बॉस सीजन 19 जैसे-जैसे अपने फिनाले की तरफ बढ़ रहा है, ये गेम और भी दिलचस्प होता जा रहा है। फिनाले से 2 हफ्ते दूर सलमान खान के शो में अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के लिए फैंस भर भरकर वोट्स कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वोटिंग लिस्ट में फिलहाल कौन सबसे आगे चल रहा है, यहां पढ़ें डिटेल्स: 

    बिग बॉस 19 का ये बनेगा विनर? फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 24 अगस्त को शुरू हुए सलमान खान के विवादित शो बिग बॉस सीजन 19 अपने फाइनल पड़ाव में पहुंच चुका है। अभिषेक बजाज और नीलम-मृदुल तिवारी के आउट होने के बाद 9 कंटेस्टेंट्स फिनाले के लिए लड़ रहे हैं।

    फैंस लगातार अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट्स को जिताने के लिए भर भरकर वोट्स कर रहे हैं। जियो हॉटस्टार(Jio Hotstar) पर तो वोटिंग का सिलसिला जारी है, लेकिन इसी के साथ फैंस सोशल मीडिया पर भी वोटिंग करके ये बता रहे हैं कि उनके अनुसार कौन इस सीजन की ट्रॉफी जीतनी चाहिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फैंस के फेवरेट फरहाना और गौरव से ज्यादा कोई और है।

    वोटिंग लिस्ट में सबसे आगे हैं ये कंटेस्टेंट

    सोशल मीडिया की वोटिंग लिस्ट में सबसे बॉटम कौन है, जिसे ऑडियंस कम वोट्स देकर इस गेम से बाहर करना चाहती है, वह नाम तो आपको पता लग चुका है। हालांकि, वोटिंग लिस्ट में फिनाले से 2 हफ्ते दूर कौन सा कंटेस्टेंट सबसे ऊपर है, चलिए आपको बताते हैं।

    बिग बॉस 19 डॉट वोट पेज के अनुसार, इस वक्त जिस कंटेस्टेंट का गेम सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है, जिन्हें वह सबसे ज्यादा वोट्स कर रहे हैं, वह कोई और नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के लाडले प्रणित मोरे हैं। इस वोटिंग लिस्ट में प्रणित मोरे को 23, 392 यानी कि 30% वोट्स मिले हैं, जबकि गौरव खन्ना दूसरे नंबर पर हैं, जिन्हें 20, 444 यानी 26% वोट्स मिले हैं। तीसरे नंबर पर फरहाना भट्ट और चौथे नंबर पर अशनूर कौन हैं।

    बिग बॉस 19

    गेम में दो बार गुगली डाल चुके हैं प्रणित मोरे

    प्रणित मोरे जब शुरुआत में बिग बॉस सीजन 19 में आए थे, तो वह काफी अंडरडॉग बनकर खेल रहे थे, लेकिन धीरे-धीरे उनका स्टैंड घरवालों के साथ-साथ फैंस को भी काफी लॉजिकल लगा। वह जब लौटकर आए, तो अगले वीक में ही उन्होंने सलमान खान से मिली पावर को लेकर अपने कॉम्पिटिशन अभिषेक कुमार को शो से एलिमिनेट कर दिया।

    pranit more 1

    इसके बाद गौरव खन्ना को बार-बार अपना कहने वाले प्रणित ने बीते हफ्ते होस्ट रोहित शेट्टी के सामने उन्हें ही धोखा देकर शहबाज खान के गेम को मजबूत बताया, जिसके बाद इन दोनों कंटेस्टेंट्स के बीच कोल्ड वॉर देखने को मिली।

