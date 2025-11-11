Bigg Boss 19: ये कंटेस्टेंट जीतेगा बिग बॉस 19, पॉपुलैरिटी लिस्ट में अचानक बना नंबर वन!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 में कंटेस्टेंट का अपनी गाड़ी का गेयर चेंज करने का टाइम आ गया है। अगस्त में शुरू हुआ सलमान खान का विवादित शो अब अपने फिनाले के करीब पहुंच रहा है और एक के बाद एक कंटेस्टेंट की जर्नी शो में खत्म हो रही है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिषेक बजाज और नीलम गिरी के वीकेंड एलिमेशन के बाद मिड वीक में अब मृदुल तिवारी (Mridul Tiwari) भी शो से एलिमिनेट हो चुके हैं। उनके मुख्य द्वार से बाहर आने के बाद अब 9 कंटेस्टेंट ट्रॉफी के लिए लड़ रहे हैं। इस हफ्ते की पॉपुलैरिटी लिस्ट में किन टॉप 5 कंटेस्टेंट ने अपनी जगह बनाई और कौन सबको पछाड़कर नंबर वन पर आया, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल्स:

पॉपुलैरिटी लिस्ट में सबसे आगे है ये कंटेस्टेंट बिग बॉस 19 को लेकर बीते दिनों एक लिस्ट वायरल हुई थी, जिसमें गौरव खन्ना को सलमान खान के शो का विनर बताया गया था। हालांकि, दर्शकों को पूरे सीजन में उनका गेम देखते हुए उनमें विनर क्वालिटी नहीं दिखाई दी। इस शो के दर्शकों की नजरों में कोई और ही है, जिसके हाथ में इस सीजन की ट्रॉफी सलमान खान को थमानी चाहिए।

यह भी पढ़ें- दादागिरी नहीं सहूंगी... Amaal Mallik पर भड़कीं तान्या मित्तल, Bigg Boss 19 में क्यों छिड़ा घमासान बिग बॉस के एक एक्स अकाउंट पेज ने पॉपुलैरिटी लिस्ट की एक लिस्ट शेयर की है। इस वीक की पॉपुलैरिटी लिस्ट में जिस कंटेस्टें ने गौरव और प्रणित मोरे को पछाड़कर नंबर 1 पर अपनी जगह बनाई है, वह फरहाना भट्ट हैं। वह इस वीक की सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट हैं, जिनका गेम लोगों को बेहद पसंद आ रहा है और वह उन्हीं के हाथों में इस सीजन की ट्रॉफी देखना चाहते हैं।

टॉप 5 लिस्ट में नहीं है इन तीन कंटेस्टेंट का नाम फरहाना भट्ट के बाद जो पॉपुलैरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं, वह गौरव खन्ना हैं। तीसरे नंबर पर प्रणित मोरे, चौथे नंबर पर अशनूर कौर और पांचवें नंबर पर तान्या मित्तल हैं। इन पांच सदस्यों का गेम बीते हफ्ते ऑडियंस को पसंद आया है।