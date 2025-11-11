दादागिरी नहीं सहूंगी... Amaal Mallik पर भड़कीं तान्या मित्तल, Bigg Boss 19 में क्यों छिड़ा घमासान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 में कभी दोस्त रहे तान्या मित्तल और अमालमलिक के बीच अब अच्छे रिश्ते नहीं रहे। पिछले कुछ हफ्तों में उनके बीच कई बार झड़प और बहस हो चुकी हैं। अब आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि तान्या अपना आपा खो देंगी और अमालमलिक पर पलटवार करेंगी। तान्या, अमाल को सीधे-सीधे कह रही हैं कि वे घर में अमाल की दादागिरी नहीं सहेंगी।

तान्या और अमाल के बीच हुई झड़प इस हफ्ते घर के कैप्टन अमाल बने हैं और उन्होंने कैप्टन रूप बनाया कि सब लोग एक साथ टेबल पर खाना खाएंगे। अमाल यह ऐलान करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सभी घरवाले एक साथ टेबल पर खाना खाएंगे। उन्होंने तान्या से भी कहा कि वे अभी खाना खा लें नहीं तो उन्हें बाद में खाना नहीं मिलेगा। तान्या इस पर आपत्ति जताती हैं, जिसके बाद अमाल उनसे कहते हैं कि अगर वह नहीं मानीं तो उन्हें खाना नहीं मिलेगा। इससे तान्या भड़क जाती हैं और कहती हैं कि वह अमाल की 'दादागिरी' और अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगी।

फिर बहस बढ़ जाती है और तान्या अमाल को 'बदतमीज' कहती है। "तू खुश है ना ये करके तो कर। बदतमीज। मैंने भी 12 हफ्ते की दोस्ती निभाई है, वो बेशरम है उसको शर्म नहीं आ रही। अमाल इस पर कहते हैं- ज रो ले, चल ना निकल'।