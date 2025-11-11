दादागिरी नहीं सहूंगी... Amaal Mallik पर भड़कीं तान्या मित्तल, Bigg Boss 19 में क्यों छिड़ा घमासान

Language
    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 04:05 PM (IST)

    Bigg Boss 19: अमाल मलिक ने बिग बॉस 19 के घर में कुछ ऐसे 'कैप्टन रूल' बना दिए जिससे उनके और तान्या मित्तल के बीच जमकर लड़ाई हो गई। एक पॉइंट पर तान्या ने अपना आपा खो दिया और अमाल को खरी-खोटी सुना दी। 

    अमाल मलिक पर भड़कीं तान्या मित्तल

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 में कभी दोस्त रहे तान्या मित्तल और अमालमलिक के बीच अब अच्छे रिश्ते नहीं रहे। पिछले कुछ हफ्तों में उनके बीच कई बार झड़प और बहस हो चुकी हैं। अब आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि तान्या अपना आपा खो देंगी और अमालमलिक पर पलटवार करेंगी। तान्या, अमाल को सीधे-सीधे कह रही हैं कि वे घर में अमाल की दादागिरी नहीं सहेंगी।

    तान्या और अमाल के बीच हुई झड़प

    इस हफ्ते घर के कैप्टन अमाल बने हैं और उन्होंने कैप्टन रूप बनाया कि सब लोग एक साथ टेबल पर खाना खाएंगे। अमाल यह ऐलान करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सभी घरवाले एक साथ टेबल पर खाना खाएंगे। उन्होंने तान्या से भी कहा कि वे अभी खाना खा लें नहीं तो उन्हें बाद में खाना नहीं मिलेगा। तान्या इस पर आपत्ति जताती हैं, जिसके बाद अमाल उनसे कहते हैं कि अगर वह नहीं मानीं तो उन्हें खाना नहीं मिलेगा। इससे तान्या भड़क जाती हैं और कहती हैं कि वह अमाल की 'दादागिरी' और अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगी।

    अमाल ने बनाया नया कैप्टन रूल

    प्रोमो की शुरुआत अमालमलिक द्वारा यह कहते हुए की जाती है कि सभी घरवाले डाइनिंगटेबल पर एक साथ खाना खाएंगे। वह कहते हैं कि यह कैप्टन का नया रूल है। हालांकि, तान्या इस पर आपत्ति जताते हुए कहती हैं कि वह सबके साथ खाना नहीं चाहतीं। जवाब में, अमाल कहते हैं, "मत खाओ फिर", जिससे एक गरमागरम बहस छिड़ जाती है। तान्या अपना आपा खो देती हैं, और कहती हैं, "बेइज्जत होने नहीं आई हूं कि बिग बॉस में कि एक बार खाने के लिए तेरी इतनी दादागिरी सहूं। अमाल जवाब देते हैं, "तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा"।

     
     
     
    फिर बहस बढ़ जाती है और तान्या अमाल को 'बदतमीज' कहती है। "तू खुश है ना ये करके तो कर। बदतमीज। मैंने भी 12 हफ्ते की दोस्ती निभाई है, वो बेशरम है उसको शर्म नहीं आ रही। अमाल इस पर कहते हैं- ज रो ले, चल ना निकल'

    इस दिन होगा ग्रैंड फिनाले

    दूसरी ओर बिग बॉस 19 को चार हफ्तों के लिए बढ़ाए जाने की चर्चा आखिरकार खत्म हो गई है। निर्माताओं ने अपने शुरुआती शेड्यूल पर ही टिके रहने का फैसला किया है। बिग बॉस 19 का मोस्टअवेटेडग्रैंडफिनाले आधिकारिक तौर पर 7 दिसंबर, 2025 को प्रसारित होगा। 

