    Bigg Boss 19 के कंटेस्टेंट के साथ यामी गौतम ने शुरू किया था अपना करियर, इस ड्रामा में आईं थीं नजर

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 03:31 PM (IST)

    Yami Gautam आज बॉलीवुड की सफलतम अभिनेत्रियों में से एक हैं। हालांकि उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टेलीविजन सीरियल से की थी और बता दें कि जिस अभिनेता के साथ उन्होंने सीरियल में काम किया था वह इस वक्त बिग बॉस 19 का हिस्सा हैं।

    यामी गौतम ने टीवी धारावाहिक से की थी करियर की शुरुआत

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। यामी गौतम इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म हक के लिए खूब तारीफें बटोर रही हैं, जिसमें उनके साथ इमरान हाशमी भी हैं। इस वक्त यामीबॉलीवुड की एक सफल अभिनेत्री हैं हालांकि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन से की थी और दिलचस्प बात ये है कि उनके साथ उस टीवी सीरियल में इस वक्त बिग बॉस 19 में नजर आ रहे एक कंटेस्टेंट थे।

    बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट के साथ नजर आईं थीं यामी

    ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि यामी के शुरुआती करियर में उन्होंने बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट गौरव खन्ना के साथ काम किया था। अपनी व्यक्तिगत सफलताओं से बहुत पहले, दोनों ने टीवी शो ये प्यार ना होगा कम में सह-कलाकार के रूप में स्क्रीन स्पेस साझा की थी। शो में गौरव ने अबीर का किरदार निभाया था जबकि यामी ने लहर माथुर का किरदार निभाया था। कहानी उनके किरदारों के बीच खिलते प्यार के इर्द-गिर्द घूमती है। यह ड्रामा 2009 में दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर बन गया था।

    15 साल पहले प्रसारित हुआ था शो

    ये प्यार ना होगा कम 2009 में प्रसारित हुआ था। इस शो में लहर और अबीर के रोमांस को दिखाया गया था, जिसमें वे जाति के भेदभाव को तोड़ते हुए नजर आए। उस समय दर्शकों ने गौरव और यामी की ऑन- स्क्रीन केमिस्ट्री को खूब सराहा था। शो का प्रोमो अब लगभग 15 साल पुराना है, यूट्यूब पर उन फैंस के लिए एक पुरानी यादों को ताजा करता है जो उनकी पुरानी जोड़ी को फिर से देखना चाहते हैं।


    यामी गौतम ने टेलीविजन पर चांद के पार चलो से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने ये प्यार ना होगा कम मेंकाम किया और किचन चैंपियन और मीठी चूरी नंबर 1 जैसे शोज में नजर आईं। यामी ने बॉलीवुड में आयुष्मान खुराना के साथ विकी डोनर से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उन्होंने 2021 में निर्देशक आदित्य धर से शादी की और 2024 में इस कपल ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया।

    बिग बॉस 19 में छाए गौरव खन्ना ने टेलीविजन इंडस्ट्री में अपनी एक सफल पहचान बना ली है। उन्होंने सीआईडी, तेरे बिन, अनुपमा, ये प्यार ना होगा कम जैसे कई हिट टेलीविजन शो में काम किया है। हाल ही में उन्होंने सेलिब्रिटीमास्टरशेफ का खिताब जीता है। 

