Haq Collection: बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी की फिल्म ने जताया हक, संडे को कमाई में हुआ इजाफा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सच्ची घटनाओं से प्रेरित कोर्टरूम ड्रामा फिल्मों का बोलबाला हिंदी सिनेमा में काफी देखने को मिला है। इस कड़ी में अब नया नाम अभिनेता इमरान हाशमी और अभिनेत्री यामी गौतम की लेटेस्ट फिल्म हक का जुड़ रहा है। शुक्रवार को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली इस मूवी को रिलीज के पहले दिन बेशक बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत मिली, लेकिन रविवार की छुट्टी में हक के कलेक्शन में काफी सुधार देखने को मिला है।

रिलीज के तीसरे दिन हक की कमाई में इजाफा हुआ है। आइए जानते हैं कि संडे को इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितने करोड़ रहा है। तीसरे दिन हक ने की इतनी कमाई ऐतिहासिक कहानी और जबरदस्त बज को मद्देनजर रखते हुए ऐसा माना जा रहा था कि हक बॉक्स ऑफिस पर आते ही तहलका मचा देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिल्म को एवरेज ओपनिंग मिली। हालांकि, दूसरे और तीसरे दिन हक ने कमाई के मामले में कमबैक करते हुए अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है।

हालांकि, अब भी ओपनिंग वीकेंड बीतने के बावजूद हक घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। आने वाले दिनों में इसकी राह और भी कठिन होने वाली है। बता दें कि फिल्म हक एक ऐसी महिला की स्टोरी है, जो अपने साथ हुए अनन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है और फिर पूरे सिस्टम से लड़ाई लड़ती है। माना जाता है कि ये स्टोरी 80 के दशक के चर्चित शाह बानो केस से प्रेरित है।