Haq Box Office Collection Day 3: माउथ पब्लिसिटी का दिखा कमाल, वीकेंड पर इमरान-यामी की फिल्म ने की धांसू कमाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इमरानहाशमी और यामी गौतम मशहूर शाहबानो केस को बड़े पर्दे पर लेकर आए हैं जिसमें एक मुस्लिम महिला मुस्लिम पर्सनललॉ के खिलाफ खड़ी हो गई थी और पूरे देश में इस केस ने चर्चा बटोरी थी। फिल्म 7 नवंबर को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसकी ओपनिंग कुछ खास नहीं रही।

हालांकि दर्शकों को इसकी कहानी ने प्रभावित किया और माउथ पब्लिसिटी के दम पर यह फिल्म शनिवार और रविवार को दर्शकों को थिएटर्स तक खींचने में कामयाब रही। बता दें फिल्म ने पहले दिन 1.75 करोड़ के साथ ओपनिंग की थी। आइए जानते हैं तीसरे दिन का कलेक्शन।

अब तक तीन दिनों का टोटल कलेक्शन 8.41 करोड़ रुपये हो चुका है। हालांकि फिल्म की असली परीक्षा सोमवार से शुरू होगी क्योंकि वीकेंड पर तो दर्शकों का फुटफॉल आमतौर पर ज्यादा ही होता है लेकिन वीकडेज में यह फिल्म कैसा प्रदर्शन करती है यह तो आगे ही पता चलेगा। इस वक्त थिएटर्स में थामा, बाहुबली द एपिक चल रही है जिनके सामने हक अपने 'हक' की कमाई बराबरी से वसूल कर रही है।

शाहबानो केस के बारे में शाहबानो ने अपने हसबैंड से तलाक मिलने के बाद गुजारा भत्ता के लिए कोर्ट में याचिका दर्ज की थी, उनका यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाया था लेकिन मुस्लिम वर्ग इस फैसले के खिलाफ था क्योंकि यह मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत नहीं लिया गया था। शाहबानो का यह मामला राजनीतिक रूप से विवादास्पद हो गया था और पूरे देश में इसकी चर्चा हुई थी।