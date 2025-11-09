Language
    Haq Box Office Collection Day 3: माउथ पब्लिसिटी का दिखा कमाल, वीकेंड पर इमरान-यामी की फिल्म ने की धांसू कमाई

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 10:13 PM (IST)

    Haq Box Office Collection Day 3: इमरान हाशमी और यामी गौतम स्टारर हक 7 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई। हालांकि फिल्म की ओपनिंग काफी ठंडी रही लेकिन दमदार कहानी की वजह से फिल्म को माउथ पब्लिसिटी मिला और इसने दूसरे और तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर डाली।

    हक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इमरानहाशमी और यामी गौतम मशहूर शाहबानो केस को बड़े पर्दे पर लेकर आए हैं जिसमें एक मुस्लिम महिला मुस्लिम पर्सनललॉ के खिलाफ खड़ी हो गई थी और पूरे देश में इस केस ने चर्चा बटोरी थी। फिल्म 7 नवंबर को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसकी ओपनिंग कुछ खास नहीं रही।

    हालांकि दर्शकों को इसकी कहानी ने प्रभावित किया और माउथ पब्लिसिटी के दम पर यह फिल्म शनिवार और रविवार को दर्शकों को थिएटर्स तक खींचने में कामयाब रही। बता दें फिल्म ने पहले दिन 1.75 करोड़ के साथ ओपनिंग की थी। आइए जानते हैं तीसरे दिन का कलेक्शन

    हक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3

    इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, इमरानयामी की फिल्म ने पहले दिन 1.75 करोड़ रुपये के साथ खाता खोला। वहीं दूसरे दिन इसने तेज रफ्तार पकड़ते हुए 91.43 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की और 3.35 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली। तीसरे दिन यानिसंडे को भी फिल्म दर्शकों को थिएटर्स तक लाने में कामयाब रही, वीकेंड पर इसने 3.31 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।

    अब तक तीन दिनों का टोटल कलेक्शन 8.41 करोड़ रुपये हो चुका है। हालांकि फिल्म की असली परीक्षा सोमवार से शुरू होगी क्योंकि वीकेंड पर तो दर्शकों का फुटफॉल आमतौर पर ज्यादा ही होता है लेकिन वीकडेज में यह फिल्म कैसा प्रदर्शन करती है यह तो आगे ही पता चलेगा। इस वक्त थिएटर्स में थामा, बाहुबलीएपिक चल रही है जिनके सामने हक अपने 'हक' की कमाई बराबरी से वसूल कर रही है।

    शाहबानो केस के बारे में

    शाहबानो ने अपने हसबैंड से तलाक मिलने के बाद गुजारा भत्ता के लिए कोर्ट में याचिका दर्ज की थी, उनका यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाया था लेकिन मुस्लिम वर्ग इस फैसले के खिलाफ था क्योंकि यह मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत नहीं लिया गया था। शाहबानो का यह मामला राजनीतिक रूप से विवादास्पद हो गया था और पूरे देश में इसकी चर्चा हुई थी।

    फिल्म के बारे में

    हक में यामी गौतम और इमरान हाशमी ने लीड रोल निभाया है और इसे सुपर्ण एस वर्मा ने निर्देशित किया है। विवाद के बावजूद फिल्म थिएटर्स में रिलीज हो गई है और अब इसकी कमाई की रफ्तार भी अच्छी चल रही है क्योंकि दर्शकों को कहानी पसंद आ रही है। 

