Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Haq की बॉक्स ऑफिस सफलता पर Yami Gautam का रिएक्शन, बोलीं- 'कोई बेईमानी या चालबाजी नहीं...'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 07:33 PM (IST)

    Haq Box Office Collection: यामी गौतम और इमरान हाशमी स्टारर फिल्म हक इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। हाल ही में फिल्म की सफलता पर एक्ट्रेस ने रिएक्शन दिया है। उन्होंने बेईमानी और चालबाजी को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है जो अब वायरल हो रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    हक की सफलता पर यामी गौतम का रिएक्शन। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। यामी गौतम और इमरान हाशमी की हालिया मूवी हक को इस वक्त खूब सराहा जा रहा है। सुपर्न वर्मा निर्देशित फिल्म का प्लॉट और किरदारों को जिस तरह से दिखाया गया है, क्रिटिक्स और दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हक को मिल रहे पॉजिटिव रिव्यू का असर बॉक्स ऑफिस (Haq Box Office Collection) पर भी देखने को मिल रहा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। अब यामी गौतम ने इसकी सफलता पर अपना रिएक्शन दिया है।

    हक की सफलता पर क्या बोलीं यामी गौतम?

    यामी गौतम ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट को रीशेयर करते हुए ट्वीट में लिखा, "'वर्ड ऑफ माउथ' की ताकत। कोई बेईमानी या कोई चालबाजी नहीं। सीधे हमारे दिल से दर्शकों तक। ट्रेड और मीडिया के नजरिए से भी, मुझे बहुत पॉजिटिविटी महसूस हो रही है कि वे 'हक' जैसी फिल्म को सफल बनाना चाहते हैं। यह बहुत कम होता है और मैं इस पल को जिंदगी भर याद रखूंगी।"

    यह भी पढ़ें- Haq X Review: हिट या फ्लॉप! दर्शकों को कैसी लगी यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म 'हक'?

     

    हक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

    यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म हक ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग की थी। सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 1.75 करोड़ रुपये से खाता खोला था। वहीं दूसरे दिन यानी शनिवार को कमाई में 91 प्रतिशत उछाल आया और कलेक्शन 3.35 करोड़ रुपये था।

    हक के तीसरे दिन के कलेक्शन से भी काफी उम्मीद है। अभी तक फिल्म ने 2.82 करोड़ रुपये (खबर लिखे जाने तक) का कारोबार कर लिया है। कथित तौर पर फिल्म 40 से 50 करोड़ रुपये के बजट में बनी है। फिल्म की शुरुआत अच्छी हुई है, अब देखना होगा कि आगे कैसा परफॉर्म करती है।

    यह भी पढ़ें- Haq Box Office Collection Day 2: दूसरे दिन 'हक' ने मारा यूटर्न, डबल हुई यामी और इमरान हाशमी की फिल्म की कमाई