Exclusive: बोल्ड सीन्स के चलते जोधा अकबर फेम Paridhi Sharma ने ठुकराई थी मिर्जापुर, अब Haq से बॉलीवुड में डेब्यू
जोधा अकबर फेम परिधि शर्मा (Paridhi Sharma) ने लेटेस्ट रिलीज फिल्म हक (Haq) से बॉलीवुड में डेब्यू किया है। 15 साल तक TV पर राज करने के बाद परिधि एक नए सफर में निकली हैं। दैनिक जागरण के साथ बातचीत में उन्होंने करियर और पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात की है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिट सीरियल 'जोधा अकबर' (Jodha Akbar) में जोधा की भूमिका निभाकर घर-घर में मशहूर हुईं परिधि शर्मा (Paridhi Sharma) ने इमरान हाशमी और यामी गौतम स्टारर मूवी हक (Haq) से बॉलीवुड में डेब्यू किया है। परिधि ने दैनिक जागरण के साथ बातचीत में बॉलीवुड में डेब्यू, हक में यामी-इमरान संग काम करने का अनुभव और आगामी फिल्म के बारे में बात की है।
बॉलीवुड में डेब्यू करके आपको कैसा लगा?
जब आप खुद को बड़े पर्दे पर देखते हैं तो उसका रोमांच अलग ही होता है और बहुत टफ कॉम्पटीशन है। कैरेक्टर रोल के लिए भी क्रैक करना, बहुत मुश्किल है। टेलीविजन स्टार्स को इतना एंटरटेन नहीं किया जाता है। हालांकि, अब चीजें धीरे-धीरे बदल रही हैं। टेलीविजन एक्टर्स भी अपनी जगह बना रहे हैं। मगर फिर भी यह मुश्किल है। तो बहुत सारे कॉम्पटीशन और इन चीजों को ब्रेक करके बॉलीवुड में कोई भी मुकाम हासिल करना बहुत मुश्किल जर्नी है।
सेट पर इमरान हाशमी और यामी गौतम के साथ काम करके कैसा लगा?
अच्छा लगा। जब मैं इमरान हाशमी के साथ काम कर रही थी तो कुछ समय पहले तक मुझे नहीं पता था कि मैं उनके साथ शूट करने वाली हूं। मुझे किताब पढ़ने का शौक है तो मैंने कुछ दिन पहले ही इमरान हाशमी की लिखी किताब 'द किस ऑफ लाइफ' (The Kiss of Life) पढ़ रही थी। इस किताब में उन्होंने अपनी जर्नी और बेटे के कैंसर फेज का जिक्र किया है। जब मैं उनसे मिली तो मैंने उन्हें बताया कि मैं उनकी किताब पढ़ी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्हें भी यह चीज सुनकर अच्छा लगा। वो थोड़ा भावुक भी हो गए थे। वो जिन चीजों से गुजरे हैं, वो आजतक उनसे उभर नहीं पाए।
अब चूंकि आपने बॉलीवुड डेब्यू कर लिया है तो क्या आप टीवी में वापसी करेंगी या सिर्फ बॉलीवुड या वेब सीरीज में ही काम करेंगी?
मेरे लिए सबसे जरूरी कहानी और किरदार होता है। तो मीडियम कुछ भी हो। मैं थिएटर भी करती हूं, टेलीविजन भी किया है और मूवी में भी एंट्री की है। तो अगर किरदार और कहानी बहुत जबरदस्त होगी जो मुझे पसंद आएगी तो मैं हर मीडियम के लिए ओपन हूं। वो भेदभाव अभी मैंने अपने मन में नहीं रखा हुआ है।
जोधा अकबर के बाद कैसा महसूस हुआ?
आज भी जो कोई मिलता है तो जोधा अकबर का जिक्र जरूर होता है। वो किरदार लोगों के दिल में बस गया था। मुझे बहुत कृतज्ञता महसूस होती है कि लोग आज भी मुझे उतना प्यार करते हैं। मुझे उससे याद रखते हैं। मगर बतौर एक्टर यह नहीं चाहूंगी कि मैं सिर्फ जोधा से पहचानी जाऊं। मैं चाहूंगी कि मुझे और भी तरह-तरह के किरदार करने का मौका मिला और कहीं न कहीं बॉलीवुड में आने का कारण यह भी था कि यहां मैं और भी ज्यादा एक्सप्लोर कर सकती हूं।
आपका एक्टिंग करियर कैसे शुरू हुआ?
बचपन से ही एक्टिंग में थोड़ा-थोड़ा रुझान था लेकिन दूर-दूर तक इस बारे में सोचा भी नहीं था। मैं इंदौर में रहती थी और मुंबई जाना ही अपने आप में सपने जैसा था। जब मैंने MBA कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने शादी की और फिर मैंने यह फैसला किया कि मुझे कॉर्पोरेट नौकरी करने में दिलचस्पी नहीं है तो फिर मैंने नए सिरे से अपने करियर को देखा और मेरे पति ने मुझे काफी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि तुम मुंबई जाओ और अगर तुम्हें वाकई एक्टिंग फील्ड में जाना है तो तुम्हें मुंबई रहना पड़ेगा और वहां पर स्ट्रगल करना पड़ेगा और फिर मुंबई आई और धीरे-धीरे जर्नी तय होती चली गई।
पंकज त्रिपाठी संग परिधि शर्मा का किस्सा
परिधि शर्मा ने तेरे मेरे सपने से पहले पंकज त्रिपाठी के साथ गुलाल सीरियल के लिए एक दिन की शूटिंग की थी। परिधि ने सेट से पंकज के साथ सेट का किस्सा शेयर करते हुए बताया, "मैंने जो फर्स्ट डे, फर्स्ट शो जो किया था, वो पंकज त्रिपाठी की बेटी का रोल प्ले किया था। वह उस वक्त गुलाल शो कर रहे थे। मेरा सिर्फ एक ही दिन का रोल था क्योंकि मैं मर चुकी थी और सिर्फ एक दिन के लिए उनकी यादों में आती हूं। उस दिन जबरदस्त बात यह हुई थी कि पंकज त्रिपाठी के बगल में मेरी चेयर लगा दी थी।
उस वक्त वह ज्यादा बड़ा नाम नहीं थे। आप उनका डेडीकेशन देखिएगा- तो प्रोडक्शन वालों ने उनके बगल में मेरी चेयर लगा दी और मैं बैठी। पंकज त्रिपाठी जी ने मुझे देखा और मुझे देखकर फूट-फूटकर रोने लगे। उस वक्त कोई रिहर्सल नहीं और शॉर्ट की लाइटिंग लग रही थी। मेरा पहला दिन और मैं घबरा गई कि इनको हो क्या गया है। उनके आंसू बह रहे थे। मैं कुछ बोल भी नहीं पाई। मैं खुद भी संकोच में थी। फिर बाद में शॉर्ट हो गया तो मैं पूछा कि हुआ क्या था। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरी बेटी हो जो शो में अब मर चुकी हो और मैं रोज तुम्हारी तस्वीर से बात करता था और आज जब तुम्हें साक्षात देखा तो वह मेरी सारी मेमोरी फूट पड़ी। कोई भी इतना बड़ा स्टार तभी बनता है जब उनमें शिद्दत हो।
बेबी के जन्म के बाद कमबैक करने पर कैसा लगा?
मैं मेंटली तैयार थी कि मैं काम आजीवन करूंगी। कोई दोराय नहीं है कि जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बड़ा मुश्किल होता है लेकिन अगर आपको करियर में भी आगे बढ़ना है तो बैलेंस तो तब होता है जब फैमिली सपोर्ट होता है। उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है और कई चीजों को छोड़ना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें औरतों से रखे जाती हैं कि वह घर भी संभाले, काम भी कर ले, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। तो अगर पर्सनल लाइफ को तवज्जो दे रही तो प्रोफेशनल लाइफ सैक्रिफाइस हो रही है और जब प्रोफेशनल लाइफ को दे रही तो कुछ तरीके से पर्सनल लाइफ सैक्रिफाइस होती है। अब यह मेरे लिए सहज है। अगर घर में सास-ससुर हैं या नैनी के सहारे छोड़कर जा रही हूं तो मैं उसका गिल्ट लेकर नहीं जाती थी। तो जो है उसे एंबरेस करो।
परिधि शर्मा ने ठुकराई थी मिर्जापुर
परिधि शर्मा ने रिवील किया, "मैंने मिर्जापुर के लिए ऑडिशन दिया था और मेरा सिलेक्शन भी हो गया था लेकिन मैं ज्यादा बोल्ड सीन्स के लिए कन्फर्टेबल नहीं थी। इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया।" हक के बाद परिधि शर्मा अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग करने जा रही हैं जिसमें राजीव खंडेलवाल और जॉनी लीवर जैसे कलाकार अहम भूमिका में हैं।
