क्राइम थ्रिलर है या बोल्ड सीन का भंडार, अकेले में ही देखें ये 6 फिल्में

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा के बदलते दौर के साथ लोगों के फिल्मों का स्वाद भी बदल चुका है। अब ओटीटी पर लोगों को हर तरह की फिल्में मिल जाती हैं, जिसमें सस्पेंस से लेकर थ्रिलर, कॉमेडी और एक्शन सारे जोनर शामिल होते हैं। क्राइम थ्रिलर अधिकतर दर्शकों का फेवरेट जोनर है।

2000 में तो कई ऐसी फिल्में आई हैं, जिनमें क्राइम के साथ-साथ सस्पेंस इतना तगड़ा था कि जिसने वह मूवी देखी तारीफ किए बिना नहीं उठा। हालांकि, इन फिल्मों को देखने के लिए ऑडियंस थिएटर तक आए, इस कारण फिल्मों में भर-भरकर बोल्ड सींस डाले गए। फिल्मों को लोगों से प्यार मिला, लेकिन वह भयंकर बोल्ड सींस के कारण अपनी फैमिली के साथ नहीं देख पाए। कौन-कौन सी हैं वह फिल्में, जिनमें डाले गए हैं भर-भरकर बोल्ड सीन, नीचे देखें:

जिस्म (Jism) जॉन अब्राहम और बिपाशा बसु की फिल्म 'जिस्म' बोल्ड सीन्स के मामले में नंबर 1 मूवी है, जिसकी कहानी एक शराबी वकील की है, जिसे एक बिजनेसमैन की पत्नी से प्यार हो जाता है। सोनिया (बिपाशा बसु), कबीर (जॉन अब्राहम) को अपने पति को मारने के लिए मना लेती है। फिल्म का निर्देशन अमित सक्सेना ने किया था। मूवी में जॉन और बिपाशा के बीच कई इंटीमेट सीन फिल्माए गए थे।

हेट स्टोरी हेट स्टोरी के कई पार्ट्स आ चुके हैं, लेकिन 2012 में आई पौली दम और गुलशन देवैया की फिल्म की कहानी को कोई नहीं छू पाई है। मूवी की कहानी एक ऐसी लड़की की है, जो अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक या 2 नहीं, बल्कि कई लोगों को अपने ग्लैमर लुक का शिकार बनाती है।

आशिक बनाया आपने आशिक बनाया आपने में सोनू सूद, इमरान हाशमी और तनुश्री दत्ता मुख्य भूमिका में नजर आए थे। ये क्राइम थ्रिलर एक ट्राएंगल लव स्टोरी थी, जिसमें सोनू सूद का किरदार किसी का मर्डर करके इमरान हाशमी को ही मर्डर केस में फंसा देता है। फिल्म के गाने तो हिट हुए ही थे, लेकिन इसमें जितने बोल्ड सीन थे, उसे देखकर आप खुद ब खुद टीवी स्विच ऑफ कर देंगे।

वन नाइट स्टैंड वन नाइट स्टैंड में सनी लियोनी और तनुज वीरवानी मुख्य भूमिका में हैं, जो धोखेबाजी और ब्लैकमेलिंग की कहानी है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन मूवी ने एक्ट्रेस ने भर भरकर क्राइम सीन दिए थे।