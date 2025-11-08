Language
    क्राइम थ्रिलर है या बोल्ड सीन का भंडार, अकेले में ही देखें ये 6 फिल्में

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 09:29 PM (IST)

    ओटीटी पर अधिकतर लोग क्राइम जोनर की फिल्में देखना पसंद करते हैं। 2000 में कई ऐसी फिल्में आईं, जिनमे जबरदस्त क्राइम और सस्पेंस था। हालांकि, दमदार कहानी के साथ फिल्मों में इतने ज्यादा बोल्ड सीन भरे हुए थे कि उन्हें आप अपने किसी फैमिली मेंबर के सामने नहीं देख सकते।       

    बोल्ड सींस से भरी हुईं हैं ये क्राइम थ्रिलर फिल्में/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा के बदलते दौर के साथ लोगों के फिल्मों का स्वाद भी बदल चुका है। अब ओटीटी पर लोगों को हर तरह की फिल्में मिल जाती हैं, जिसमें सस्पेंस से लेकर थ्रिलर, कॉमेडी और एक्शन सारे जोनर शामिल होते हैं। क्राइम थ्रिलर अधिकतर दर्शकों का फेवरेट जोनर है। 

    2000 में तो कई ऐसी फिल्में आई हैं, जिनमें क्राइम के साथ-साथ सस्पेंस इतना तगड़ा था कि जिसने वह मूवी देखी तारीफ किए बिना नहीं उठा। हालांकि, इन फिल्मों को देखने के लिए ऑडियंस थिएटर तक आए, इस कारण फिल्मों में भर-भरकर बोल्ड सींस डाले गए। फिल्मों को लोगों से प्यार मिला, लेकिन वह भयंकर बोल्ड सींस के कारण अपनी फैमिली के साथ नहीं देख पाए। कौन-कौन सी हैं वह फिल्में, जिनमें डाले गए हैं भर-भरकर बोल्ड सीन, नीचे देखें: 

    जिस्म (Jism)

    जॉन अब्राहम और बिपाशा बसु की फिल्म 'जिस्म' बोल्ड सीन्स के मामले में नंबर 1 मूवी है, जिसकी कहानी एक शराबी वकील की है, जिसे एक बिजनेसमैन की पत्नी से प्यार हो जाता है। सोनिया (बिपाशा बसु), कबीर (जॉन अब्राहम) को अपने पति को मारने के लिए मना लेती है। फिल्म का निर्देशन अमित सक्सेना ने किया था। मूवी में जॉन और बिपाशा के बीच कई इंटीमेट सीन फिल्माए गए थे। 

    jism

    मर्डर 

    इमरान हाशमी और मल्लिका सेहरावत की फिल्म 'मर्डर' की आज भी चर्चा होती है, इसके गाने आज भी काफी पॉपुलर हैं। मूवी की कहानी एक सिमरन की है, जो अपने बिजनेसमैन पति के बिजी रहने के बाद बहुत ही अकेलापन महसूस करती है, लेकिन एक दिन उसे कॉलेज का पुराना प्रेमी सनी मिल जाता है। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वह उसके साथ रिश्ते में पड़ जाती है। सनी-सिमरन को ब्लैकमेल करने लगता है। बाद में सनी का मर्डर हो जाता है। इस मूवी में काफी बोल्ड सीन फिल्माए गए हैं। 

    mallika

    हेट स्टोरी 

    हेट स्टोरी के कई पार्ट्स आ चुके हैं, लेकिन 2012 में आई पौली दम और गुलशन देवैया की फिल्म की कहानी को कोई नहीं छू पाई है। मूवी की कहानी एक ऐसी लड़की की है, जो अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक या 2 नहीं, बल्कि कई लोगों को अपने ग्लैमर लुक का शिकार बनाती है। 

    hate

    आशिक बनाया आपने 

    आशिक बनाया आपने में सोनू सूद, इमरान हाशमी और तनुश्री दत्ता मुख्य भूमिका में नजर आए थे। ये क्राइम थ्रिलर एक ट्राएंगल लव स्टोरी थी, जिसमें सोनू सूद का किरदार किसी का मर्डर करके इमरान हाशमी को ही मर्डर केस में फंसा देता है। फिल्म के गाने तो हिट हुए ही थे, लेकिन इसमें जितने बोल्ड सीन थे, उसे देखकर आप खुद ब खुद टीवी स्विच ऑफ कर देंगे। 

    aashiq banaya apne

    वन नाइट स्टैंड

    वन नाइट स्टैंड में सनी लियोनी और तनुज वीरवानी मुख्य भूमिका में हैं, जो धोखेबाजी और ब्लैकमेलिंग की कहानी है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन मूवी ने एक्ट्रेस ने भर भरकर क्राइम सीन दिए थे।

     one night stand

    नशा 

    अमित सक्सेना के निर्देशन में बनी इस मूवी में पूनम पांडे और शिवम पाटिल नजर आए थे। फिल्म की कहानी साहिल की है, जो एक टीनेजर है और उससे अपनी ड्रामा टीचर अनीता से प्यार हो जाता है। हालांकि, समाज की वजह से अपनी इस लव स्टोरी को सफल करने में उसके सामने बहुत चैलेंज आते हैं। इस मूवी में भर भरकर बोल्ड सींस डाले गए थे, जिसकी वजह से काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी।  

