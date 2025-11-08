कौन सैफ?, जब छोटे नवाब का नाम सुनकर Shah Rukh Khan बन गए थे एंग्री यंग मैन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाह रुख खान ने अपने करियर में कई सफल फिल्में दी हैं। 90 के दशक में उनकी हिट फिल्मों की लिस्ट में बाजीगर, बादशाह, यस बॉस और जोश जैसी फिल्में शामिल हैं। हाल ही में जोश सहित शाह रुख खान की कई फिल्मों के निर्माता रतन जैन ने एक खास बातचीत में उनसे जुड़े हुए कई किस्से शेयर किए। इन्हीं में से एक किस्सा जुड़ा है, जूही चावला, आदित्य पंचोली, कश्मीरा शाह और शाह रुख खान स्टारर फिल्म, 'यस बॉस' का, जहां सैफ अली खान का नाम सुनते ही शाह रुख खान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था।

सैफ का नाम सुनकर क्यों गुस्सा हुए थे शाह रुख एनडीटीवी की एक खबर के मुताबिक, एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान रतन जैन ने शाह रुख खान से जुड़ा वह किस्सा बताया, जब वह फिल्म 'यस बॉस' के लिए शाह रुख खान की डेट फाइनल करने में निर्देशक अजीज मिर्जा को काफी दिक्कतें आ रही थीं। रतन जैन ने 'यस बॉस' के दौरान का वह किस्सा सुनाते हुए कहा, "अगर शाह रुख को ये फिल्म नहीं करनी है, तो हम किसी और को कास्ट कर लेंगे। मैंने शाह रुख से जाकर कहा, कि अगर तुम्हें फिल्म में काम नहीं करना तो हम ये सैफ के साथ बना लेंगे, मुझे नहीं पता ये मेरे मुंह से कैसे निकला" ।

शाह रुख ने खा ली थी ये कसम रतन जैन ने आगे बताया कि शाह रुख खान ने उन्हें गुस्से में कहा, "जो तुम्हारे दिमाग में था, तुमने कह दिया। मैंने उन्हें कहा कि मैं अपने शब्द वापस नहीं ले सकता। फिर उन्होंने मुझसे सीधे-सीधे कहा कि एक काम करो मैं तुम्हारे साथ जो फिल्म बादशाह कर रहा हूं, वह कम्प्लीट करते हैं और उसके बाद हम कभी काम नहीं करेंगे"।