शाहरुख खान ने बचाया था चेतेश्वर पुजारा का करियर, नहीं तो दूसरी 'दीवार' से महरूम रह जाती टीम इंडिया

    चेतेश्वर पुजारा भारत के शानदार बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उनका पता था कि विकेट पर टिकना कैसे है। हालांकि, अगर शाहरुख खान साथ नहीं देते तो पुजारा टीम इंडिया तक पहुंच नहीं पाते। पुजारा की पत्नी ने अपनी किताब में इस राज से पर्दा उठाया है। 

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। चेतेश्वर पुजारा एक समय भारत की टेस्ट टीम का अहम हिस्सा हुआ करते थे। राहुल द्रविड़ के जाने के बाद उन्होंने नंबर-3 पोजीशन को संभाला और उनकी ही तरह टीम इंडिया की दीवार कहे गए। हालांकि, पुजारा यहां तक पहुंच ही नहीं पाते अगर शाहरुख खान ने उनका करियर नहीं बचाया होता तो। शुरुआती दौर में पुजारा ऐसी मुश्किल में फंसे थे कि करियर पर सवालिया निशान थे। तब शाहरुख उनके लिए फरिश्ता बनकर आए।

    पुजारा आईपीएल में ज्यादा चले नहीं। वह बहुत कम मैच ही इस लीग में खेल पाए। जब ये लीग शुरू हुई थी तब पुजारा भी अपना नाम कमा रहे थे। शाहरुख के मालिकाना हक वाली फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें खरीदा था। फिर उन्हें एक ऐसी चोट लगी जिससे करियर पर सवालिया निशान खड़ो हो गया था, लेकिन शाहरुख की टीम ने पुजारा के करियर को नए आयाम दिए।

    पत्नी ने किया खुलासा

    पुजारा की पत्नी पूजा ने अपनी किताब में इस बात का खुलासा किया है। बात साल 2009 की है। तब पुजारा टीम इंडिया में नहीं आए थे और घरेलू क्रिकेट ही खेल रहे थे। वह आईपीएल में कोलकाता के लिए डेब्यू करने को तैयार थे। कोलकाता ने उन्हें प्लेइंग-11 में जगह देने का वादा किया था, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान एक रूटीन कैच लेते हुए पुजारा के घुटने में चोट लग गई थी जो काफी खतरनाक थी।

    पूजा ने अपनी किताब में लिखा है, "किस्मत ने उन्हें एक ऐसे कैच के लिए दौड़ा दिया जो था ही नहीं और परिणाम ये हुआ कि उनको लिगामेंट में चोट लगी। उनकी सर्जरी हुई और क्रिकेट पर टेम्पररी ब्रेक लग गया वो भी कोलकाता के लिए बिना एक भी मैच खेले हुए।"

    शाहरुख ने किया खुलासा

    पूजा ने बताया कि कोलकाता के मैनेजमेंट ने तुरंत जिम्मेदारी ली। फ्रेंचाइजी ने उनकी चोट का सारा खर्चा उठाने का फैसला किया और साउथ अफ्रीका के केपटाउन में पुजारा की सर्जरी का इंतजाम किया। पुजारा के पिता घबराए हुए थे। उनके पास पासपोर्ट नहीं था। वह चाहते थे कि उनका बेटा राजकोट ही आ जाए जहां उनके दोस्त रहते हैं। यहां शाहरुख खान ने उनसे बात की और ये आश्वासन दिया कि पुजारा के लिए साउथ अफ्रीका बेस्ट जगह है।

    किताब में पुजारा के पिता के हवाले से लिखा है, "शाहरुख ने मुझसे कहा कि चेतेश्वर का भविष्य उज्जवल है और उन्हें बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट मुहैया कराए जाने चाहिए। जब उन्हें पता चला कि मैं चिंतित हूं तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप वहां जाना चाहें और अपने साथ किसी परिवार के सदस्य को ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। कोलकाता ने आसानी से पासपोर्ट, वीजा का मसला और सारी चीजें देख लीं और उन्हें पुजारा के पास भेज दिया।"