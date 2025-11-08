कभी शाहरुख तो कभी अमिताभ... बॉलीवुड स्टाइल में चुनाव प्रचार कर ममदानी ने जीत लिया मेयर चुनाव
मेयर चुनाव में ममदानी ने बॉलीवुड के सितारों, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन की शैली में प्रचार करके जीत हासिल की। उनके इस अनोखे अंदाज ने मतदाताओं को आकर्षित किया और उन्हें व्यापक समर्थन मिला। इस कारण ममदानी मेयर बनने में सफल रहे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी की जीत के बाद उनके इलेक्शन कैंपेन की झलकियां सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। प्रचार के दौरान ममदानी ने बॉलीवुड फिल्मों के डायलॉग के भरपूर इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं वो कभी बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन तो तभी बादशाह शाहरुख खान स्टाइल में प्रचार करते हुए भी नजर आए।
चुनाव प्रचार के दौरान ममदानी ने अमिताभ बच्चन की फिल्म 'दीवार' के डॉयलॉग को आज मेरे पास, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, के जवाब में जनता से कहा, मेरे पास 'आप' हैं। इस दौरान वो शाहरुख खान का आइकॉनिक पोज बनाते हुए भी नजर आए। दोनों बाहें फैलाए ममदानी मानो कह रहे हों कि मैं आपका हूं।
न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में जब ममदानी की जीत की घोषणा हुई तो उनके बैकग्राउंड में धूम मचाले का म्यूजिक बज रहा था। ममदानी के बॉलीवुड स्टाइल में किए गए चुनाव प्रचार की झलकियां सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।
इंस्टाग्राम पर छाए जोहरान ममदानी
बीते एक साल में जोहरान ममदानी के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स में जबरदस्त इजाफा हुआ। इस साल की शुरूआत में जनवरी में उनके 44 हजार फॉलोअर्स थे जो नवंबर में आते-आते 84 लाख हो गई। इंस्टाग्राम पर बढ़ता ग्राफ लोगों के बीच ममदानी की लोकप्रियता को दर्शाता है।
सोशल मीडिया से हासिल की पॉपुलैरिटी
ममदानी ने अपने चुनाव प्रचार में सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया और उन्हें युवाओं की बीच अपनी पकड़ मजबूत की। फरवरी महीने में उनके पास 1 प्रतिशत लोगों को समर्थन था लेकिन जुलाई आते आते ये आंकड़ा 56 फीसदी में बदल गया। सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए ममदानी ने लोगों को बीच अपनी पैंठ बनाई और अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने में सफल रहे।
