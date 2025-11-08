Language
    'वह आपको कभी निराश नहीं करेंगे', ट्रंप ने ओहायो गवर्नर के लिए किया भारतवंशी विवेक का किया समर्थन

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 12:21 PM (IST)

    अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी को ओहायो के गवर्नर पद के लिए समर्थन दिया है। ट्रंप ने रामास्वामी की बुद्धिमत्ता और देश के प्रति प्रेम की प्रशंसा की। रामास्वामी ने ट्रंप को धन्यवाद दिया और ओहायो को बेहतर बनाने की बात कही।

    ओहायो गवर्नर पद के लिए ट्रंप का भारतवंशी विवेक रामास्वामी को समर्थन (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने ओहायो के गवर्नर पद के लिए भारतीय मूल के कारोबारी विवेक रामास्वामी का समर्थन कर दिया है। ट्रंप ने विवेक रामास्वामी की बुद्धिमत्ता, ताकत और कंजर्वेटिव वैल्यू को लेकर उनकी प्रतिबद्धता की तारीफ करते हुए कहा कि विवेक एक युवा, मजबूत और समझदार नेता हैं, जो सचमुच हमारे देश से प्यार करते हैं।

    दरअसल, विवेक रामास्वामी ट्रंप की अक्सर तारीफ करते रहते हैं। अब वो ओहायो गवर्नर की रेस में हैं। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने उनका समर्थन किया है। ट्रंप ने इनके नेतृत्व करने की क्षमता पर पूरा भरोसा जताया और उन्हें एक "विशेष" उम्मीदवार बताया।

    एक ऐसी जगह जिसे मैं प्यार करता

    ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, ट्रंप ने कहा, "विवेक रामास्वामी महान राज्य ओहायो के गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, एक ऐसी जगह जिसे मैं प्यार करता हूं और जहां मैंने 2016, 2020 और 2024 में तीन बार बड़ी जीत हासिल की है। मैं विवेक को अच्छी तरह जानता हूं, उनके खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर चुका हूं, और वह वाकई खास हैं। वह युवा, मजबूत और होशियार हैं। विवेक एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं, जो हमारे देश से सच्चा प्यार करते हैं।

    आपके अगले गवर्नर के रूप में, विवेक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने, करों और नियमों में कटौती करने, मेड इन द यूएसए को बढ़ावा देने, अमेरिकी ऊर्जा प्रभुत्व को बढ़ावा देने, हमारी अब तक की सबसे सुरक्षित सीमा को सुरक्षित रखने, प्रवासी अपराध रोकने, हमारी सेना/पूर्व सैनिकों को मजबूत करने, कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने, चुनावी ईमानदारी को बढ़ावा देने और हमेशा घेरे में रहने वाले हमारे दूसरे संशोधन की रक्षा करने के लिए अथक संघर्ष करेंगे।"

    रामास्वामी ओहायो के एक महान गवर्नर होंगे

    ट्रंप ने आगे कहा कि विवेक रामास्वामी ओहायो के एक महान गवर्नर होंगे, और मेरा पूरा समर्थन है - वह आपको कभी निराश नहीं करेंगे। इस समर्थन पर प्रतिक्रिया देते हुए, रामास्वामी ने ट्रम्प को धन्यवाद दिया और उनके अभियान के प्रति आशा व्यक्त की। रामास्वामी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि धन्यवाद, राष्ट्रपति ट्रम्प! आइए ओहायो को पहले से कहीं अधिक महान बनाएं।

    द हिल के अनुसार, रामास्वामी ने 5 नवंबर को कहा था कि अगर रिपब्लिकन भविष्य में चुनाव जीतना चाहते हैं, तो उन्हें सामर्थ्य के संदेशों को प्राथमिकता देनी चाहिए और "पहचान की राजनीति" पर बात करने से बचना चाहिए।

    हार के बाद दी चेतावनी

    बायोटेक इंजीनियर और पूर्व राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामास्वामी ने बताया कि चुनाव की रात देश भर में प्रमुख चुनावों में डेमोक्रेट्स की जीत के बाद रिपब्लिकन के लिए दो प्रमुख बातें क्या हैं। "न्यू जर्सी, वर्जीनिया और न्यूयॉर्क शहर में हमें करारी हार का सामना करना पड़ा। डेमोक्रेट्स ने तीनों ही सीटों पर जीत हासिल की। रिपब्लिकन के लिए दो अहम सबक हैं। ध्यान से सुनिए," रूढ़िवादी मीडिया विशेषज्ञ ने एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा।

    रामास्वामी ने बुधवार को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रमुख चुनावों में डेमोक्रेट्स की भारी जीत के बाद रिपब्लिकन पार्टी को कड़ी चेतावनी दी। एक्स पर बोलते हुए, रामास्वामी ने इन नतीजों को एक चेतावनी बताया और पार्टी से आर्थिक मुद्दों पर फिर से ध्यान केंद्रित करने और पहचान की राजनीति को त्यागने का आग्रह किया। (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

