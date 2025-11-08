शाहरुख खान का सुपरहिट सॉन्ग और ट्रेन की छत पर सफर, विदेशी इंफ्लूएंसर के वायरल वीडियो पर क्या बोले यूजर्स?

SRK के गाने पर फिदा हुए यूजर्स

शॉन के इस वीडियो पर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कई यूजर्स रील के बैकग्राउंड में बज रहे गाने की सराहना कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट में लिखा, "गाना बेहतरीन है, क्या वाइब है।" दूसरे यूजर ने लिखा, "भाई ने सही गाना चुना है।" तीसरे यूजर ने लिखा, "भाई ने गाने को ज्यादा ही गंभीरता से लिया।" एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, "बैकग्राउंड म्यूजिक कमाल का है।"

कई लोगों ने जताई नाराजगी

हालांकि, शॉन के इस वीडियो पर कुछ लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट किया, "मैं किसी भी विदेशी को ऐसा करने के लिए प्रेरित नहीं करूंगा। यह देखने में मजेदार लग रहा है, लेकिन बहुत खतरनाक है।" दूसरे यूजर ने कमेंट में लिखा, "ट्रेन के ऊपर सफर न करें, यह जानलेवा हो सकता है। इस तरह की एडवेंचर की कोई जरूरत नहीं है।" बता दें कि शान के इस वीडियो पर अब तक लाखों व्यूज आ चुके हैं।