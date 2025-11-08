Language
    शाहरुख खान का सुपरहिट सॉन्ग और ट्रेन की छत पर सफर, विदेशी इंफ्लूएंसर के वायरल वीडियो पर क्या बोले यूजर्स?

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 12:37 PM (IST)

    Bangladesh Train Viral Video: बांग्लादेश में एक विदेशी व्लॉगर शॉन हैमंड ट्रेन की छत पर यात्रा करते हुए वायरल हो गए हैं। उनके वीडियो में शाहरुख खान का गाना 'चल छैया छैया' बज रहा है, जिससे यह और भी लोकप्रिय हो गया। शॉन ने इस अनुभव को मजेदार बताया। कई स्थानीय यात्री भी उनके साथ थे। उनके इस वीडियो पर यूजर्स ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है।

    बांग्लादेश में ट्रेन के ऊपर सफर करने वाला विदेशी इंफ्लूएंसर। फोटो- इंस्टाग्राम

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में ट्रेन के ऊपर बैठकर सफर करने वाला एक विदेशी इंफ्लूएंसर अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसकी एक बड़ी वजह रील के बैकग्राउंड में बज रहा शाहरुख खान की फिल्म का सुपरहिट गाना भी है।

    इंटरनेट पर सनसनी फैलाने वाले इस व्लॉगर का नाम शॉन हैमंड है। शॉन के इस वीडियो पर यूजर्स के मिले-जुले रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कुछ लोग उसके व्लॉग की तारीफ कर रहे हैं, तो कई लोगों ने जान खतरे में डालने के इस तरीके की आलोचना की है।

    शॉन की वीडियो में उन्हें ट्रेन पर चढ़ने से लेकर 6-7 घंटे के सफर की पूरी झलक देखी जा सकती है। शॉन के साथ ट्रेन पर कई स्थानीय यात्री भी मौजूद हैं, जो सफर का भरपूर आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश की यह ट्रेन यात्रियों के खचाखच भरी नजर आ रही है।

    शॉन ने शेयर किया अनुभव

    शॉन ने अपने पूरे सफर की झलक इस रील में पेश की है, जिसमें वो सहयात्रियों के साथ खाना खाते और बातें करते दिखाई दे रहे हैं। शॉन के अनुसार, "सच कहूं तो पहले मुझे लगा था यह बहुत डरावना होगा, लेकिन यह तो मजेदार था।"

    शॉन ने अपने वीडियो के बैकग्राउंड में शाहरुख खान स्टारर सुपरहिट सॉन्ग 'चल छैया छैया' लगाया है। इस वीडियो में शॉन कहते हैं, "बांग्लादेश में ट्रेन के ऊपर बैठना शानदार अनुभव है। इस दौरान मैं कई लोगों से मिला। ढाका से चटगांव के इस सफर में मैंने कई दोस्त बनाए। उनके साथ गाने सुने और खाने का भी भरपूर आनंद लिया।"

    SRK के गाने पर फिदा हुए यूजर्स

    शॉन के इस वीडियो पर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कई यूजर्स रील के बैकग्राउंड में बज रहे गाने की सराहना कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट में लिखा, "गाना बेहतरीन है, क्या वाइब है।" दूसरे यूजर ने लिखा, "भाई ने सही गाना चुना है।" तीसरे यूजर ने लिखा, "भाई ने गाने को ज्यादा ही गंभीरता से लिया।" एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, "बैकग्राउंड म्यूजिक कमाल का है।"

    कई लोगों ने जताई नाराजगी

    हालांकि, शॉन के इस वीडियो पर कुछ लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट किया, "मैं किसी भी विदेशी को ऐसा करने के लिए प्रेरित नहीं करूंगा। यह देखने में मजेदार लग रहा है, लेकिन बहुत खतरनाक है।" दूसरे यूजर ने कमेंट में लिखा, "ट्रेन के ऊपर सफर न करें, यह जानलेवा हो सकता है। इस तरह की एडवेंचर की कोई जरूरत नहीं है।" बता दें कि शान के इस वीडियो पर अब तक लाखों व्यूज आ चुके हैं।

